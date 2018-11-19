«Пошли оскорбления и мат»: Аленичева обвинили в пьяном вождении

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» Дмитрий Аленичев рискует присоединиться к когорте скандальных футбольных деятелей, вроде дерущихся после бессонной ночи Александра Кокорина и Павла Мамаева, задержанного за вождение в нетрезвом виде игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и разбившего машину и скрывшегося с места происшествия Федора Смолова.

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По информации издания Newslab.ru, наставник красноярской команды был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, который принадлежит «Енисею».

Около 11 часов ночи в субботу специалист ехал из бара, где распивал крепкие напитки, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Информацию о нетрезвом водителе стражам порядка сообщил некий аноним, который позвонил по специальной «синей линии», чтобы предупредить о возможной угрозе аварии.

По информации портала «Красноярск Онлайн», этот аноним проводил время в том же заведении, что и Аленичев. Стороны вступили в конфликт, после чего тренер сел в машину и покинул бар, а обиженный им мужчина решил позвонить в полицию.

Сообщается, что при задержании Аленичев вел себя агрессивно, отказывался проходить медицинское освидетельствование и оскорблял полицейских.

Несмотря на нежелание мужчины пройти проверку на содержание алкоголя в организме, сотрудники ГИБДД составили на него административный протокол. Машина тренера была эвакуирована и до сих пор находится на штрафстоянке.

В полиции уже официально сообщили о данном инциденте.

«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания»,

— приводит «СЭ» слова начальника пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлии Глушковой.

В сети появилось видео, на котором можно разглядеть человека, похожего на Аленичева. Мужчина на повышенных тонах общается с сотрудниками правопорядка, стоя возле машины.

А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации - это человек, похожий на Дмитрия Аленичева.https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 ноября 2018 г.

Если факт вождения в нетрезвом состоянии подтвердится, то Аленичев может быть лишен прав на два года. Также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Енисей» уже отреагировал на тревожные известные на своем официальном сайте:

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию».

Сам Аленичев также высказал свой взгляд на ситуацию, распространив в СМИ следующее сообщение:

«Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности.

Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал.

С момента столкновения прошла ровно минута!»

По словам Аленичева, агрессивный мужчина дал полицейским путаные показания по поводу аварии, противореча сам себе. Когда тренер вышел из машины показать документы, у него забрали ключи, которые так и не вернули, — «потеряли». Именно по этой причине автомобиль пришлось эвакуировать.

«Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! — возмутился Аленичев. — Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись».

Также наставник «Енисея» отметил, что в последнее время замечал слежку за собой. Так, в одном из кафе его якобы долго снимал на телефон неизвестный мужчина.

«Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку.

Все, что происходит в последний месяц — непроста. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно», — подытожил специалист.

Новичок Премьер-лиги «Енисей» под руководством Аленичева набрал всего шесть очков за 14 матчей, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и десять раз уступив соперникам. С такими результатами красноярцы с большой долей вероятности покинут высший дивизион по итогам сезона.

В начале ноября появилась информация о том, что клуб планирует расторгнуть контракт с наставником. Руководство «Енисея» косвенно подтвердило эти слухи своими действиями: Аленичев был отстранен от подготовки футболистов к матчу 13-го тура против «Анжи» — эту работу поручили тренерскому штабу «молодежки».

Однако уже через неделю было объявлено совершенное другое решение.

«У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается.

Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой», — сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, чьи слова были опубликованы на официальном портале региона.

Неизвестно, что заставило клуб передумать, — необходимость выплаты неустойки или желание дать специалисту еще один шанс, — однако Аленичев, судя по всему, подозревает именно «Енисей» в своих последних злоключениях.

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