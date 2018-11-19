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«Пошли оскорбления и мат»: Аленичева обвинили в пьяном вождении

Главного тренера «Енисея» Аленичева задержали пьяным за рулем

Дмитрий Аленичев РИА Новости
Дмитрий Аленичев
Видео по теме
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. По информации СМИ, специалист отказывался проходить медицинское освидетельствование и оскорблял полицейских. Сам Аленичев утверждает, что не был пьян, а вся эта ситуация была подстроена «недоброжелателями» с целью испортить его репутацию и «вынудить уйти в отставку».

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» Дмитрий Аленичев рискует присоединиться к когорте скандальных футбольных деятелей, вроде дерущихся после бессонной ночи Александра Кокорина и Павла Мамаева, задержанного за вождение в нетрезвом виде игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и разбившего машину и скрывшегося с места происшествия Федора Смолова.

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По информации издания Newslab.ru, наставник красноярской команды был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, который принадлежит «Енисею».

Около 11 часов ночи в субботу специалист ехал из бара, где распивал крепкие напитки, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Информацию о нетрезвом водителе стражам порядка сообщил некий аноним, который позвонил по специальной «синей линии», чтобы предупредить о возможной угрозе аварии.

По информации портала «Красноярск Онлайн», этот аноним проводил время в том же заведении, что и Аленичев. Стороны вступили в конфликт, после чего тренер сел в машину и покинул бар, а обиженный им мужчина решил позвонить в полицию.

Сообщается, что при задержании Аленичев вел себя агрессивно, отказывался проходить медицинское освидетельствование и оскорблял полицейских.

Несмотря на нежелание мужчины пройти проверку на содержание алкоголя в организме, сотрудники ГИБДД составили на него административный протокол. Машина тренера была эвакуирована и до сих пор находится на штрафстоянке.

В полиции уже официально сообщили о данном инциденте.

«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания»,

— приводит «СЭ» слова начальника пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлии Глушковой.

В сети появилось видео, на котором можно разглядеть человека, похожего на Аленичева. Мужчина на повышенных тонах общается с сотрудниками правопорядка, стоя возле машины.

Если факт вождения в нетрезвом состоянии подтвердится, то Аленичев может быть лишен прав на два года. Также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Енисей» уже отреагировал на тревожные известные на своем официальном сайте:

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию».

Сам Аленичев также высказал свой взгляд на ситуацию, распространив в СМИ следующее сообщение:

«Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности.

Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал.

С момента столкновения прошла ровно минута!»

По словам Аленичева, агрессивный мужчина дал полицейским путаные показания по поводу аварии, противореча сам себе. Когда тренер вышел из машины показать документы, у него забрали ключи, которые так и не вернули, — «потеряли». Именно по этой причине автомобиль пришлось эвакуировать.

«Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! — возмутился Аленичев. — Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись».

Также наставник «Енисея» отметил, что в последнее время замечал слежку за собой. Так, в одном из кафе его якобы долго снимал на телефон неизвестный мужчина.

«Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку.

Все, что происходит в последний месяц — непроста. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно», — подытожил специалист.

Новичок Премьер-лиги «Енисей» под руководством Аленичева набрал всего шесть очков за 14 матчей, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и десять раз уступив соперникам. С такими результатами красноярцы с большой долей вероятности покинут высший дивизион по итогам сезона.

В начале ноября появилась информация о том, что клуб планирует расторгнуть контракт с наставником. Руководство «Енисея» косвенно подтвердило эти слухи своими действиями: Аленичев был отстранен от подготовки футболистов к матчу 13-го тура против «Анжи» — эту работу поручили тренерскому штабу «молодежки».

Однако уже через неделю было объявлено совершенное другое решение.

«У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается.

Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой», — сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, чьи слова были опубликованы на официальном портале региона.

Неизвестно, что заставило клуб передумать, — необходимость выплаты неустойки или желание дать специалисту еще один шанс, — однако Аленичев, судя по всему, подозревает именно «Енисей» в своих последних злоключениях.

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