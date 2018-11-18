Шоу Загитовой и стриптиз: россияне закрыли Гран-при в Москве

Очередная «Лара Крофт» от Загитовой в кожанке

Текущий сезон складывается для олимпийской чемпионки отлично: две победы на двух этапах Гран-при и выход в финал, который пройдет в Ванкувере. Но в новом сезоне Алина Загитова удивляет всех поклонников фигурного катания не только своими результатами, но и образами. Особенно это касается показательных выступлений.

18 ноября во дворце спорта «Мегаспорт» Загитова вновь вышла на лед в кожаных брюках, косухе, с растрепанными волосами и показала образ Лары Крофт под песню Survivor в исполнении Beyonce.

В самом начале программы 16-летняя фигуристка эффектно заигрывает со зрителями и в соответствующем стиле снимает косуху, кокетливо отдавая ее фотографам. Так Алина словно говорит всем: «Да, я полностью уверена в себе, я могу быть дерзкой и страстной».

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Сама же Загитова подтвердила это в одном из своих интервью.

«Для меня это новый образ, нужно развиваться. Поэтому тренер и хореограф ставят мне разноплановые программы. Благодаря этому я развиваюсь с точки зрения хореографии. И это некий опыт, который должен присутствовать у спортсмена. Как отношусь к тому, что теперь меня называют сексуальной девушкой? Мне это нравится», — говорила спортсменка.

О новом и вызывающем образе Загитовой высказался и ее хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Мы этот номер поставили в начале этого сезона. Он очень зажигательный, Алина в этом образе абсолютно новая. Честно говоря, я сам очень волнуюсь за ее выступление, наблюдая за ним со стороны, тогда как ранее я выводил Алину на лед», — сказал специалист в эфире Первого канала.

На этот раз Загитова выходила одна. Обычно фигуристку сопровождает либо ее тренер, либо хореограф. Однако ни Этери Тутберидзе, ни Даниила Глейхенгауза рядом не оказалось.

«Обычно во время выступлений, в том числе и показательных, вместе с Алиной был либо я, либо Этери Георгиевна. Но на этот раз получилось так, что у бортика нас не оказалось. Что обычно говорим ей при выходе Алины на лед? Ничего особенного. Успокаиваем ее, чтобы не нервничала. Алина очень ответственно относится к каждому своему прокату. Она хочет радовать и тренеров, и зрителей. Мы же просто успокаиваем ее и говорим то, что она должна показать на льду. На этот раз Алина успешно справилась сама», — подытожил хореограф.

Эффектный танец чемпионского дуэта

По сравнению с Загитовой, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, входили в 2018 год не на самой позитивной волне. Российский дуэт, один из лучших в стране, был вынужден пропустить Олимпиаду в Пхенчхане, где фигуристы могли претендовать если не на победу, то на медали уж точно.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Степанову и Букина до Игр, а на прошедшем чемпионате мира в Милане пара заняла только восьмое место.

В новом же сезоне Степанова и Букин решили собраться с силами и, несмотря на прошлые неудачи, выступить триумфально. И добились своей цели. После победы на этапе Гран-при в Хельсинки российский дуэт выиграл и в домашних соревнованиях, попутно установив мировой рекорд в произвольном танце.

На показательных выступлениях Александра и Иван решили отблагодарить болельщиков, заполнивших московский ледовый дворец, и исполнили откровенный танец под песню «2U» в исполнении Дэвида Гетты и Джастина Бибера.

На лед Степанова вышла в кожаных брюках и в одном топике. И все в одном черном цвете. Как в случае с Загитовой, выглядело это весьма сексуально и эффектно, а сам танец получился красочным.

Тренд на раздевание

После трюка Елизаветы Туктамышевой в роли стюардессы, которая раздевается на глазах у всех, моду на «оголение» поддержали и другие фигуристы. Среди них оказались и Софья Евдокимова с Егором Базиным, выступающие в парном катании.

Несмотря на неудачные прокаты на этапе Гран-при в Москве — пара заняла четвертое место и не отобралась в финал — спортсмены полностью отдались на показательных выступлениях.

Номер Евдокимовой и Базина сопровождался композициями Майкла Джексона «Medley» и «Smooth Criminal».

На лед они вышли в белой и черной косухах, а в середине номера показательно сняли их с себя.

В итоге Евдокимова осталась в одном бюстгальтере, а Базин — в футболке.

Правда, далеко не все болельщики оценили данный подход, указав на то, что спортсмены начинают делать слишком высокий акцент на этом.

«Все-таки надо красотой катания очаровывать. «Реклама» бюстгальтеров надоела», — пишут в комментариях подписчики.

Триумф, подкрепленный красотой

Отдельно от этой моды находятся российские чемпионы домашнего этапа Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие золото в парном катании и путевку в Ванкувер.

На лед «Мегаспорта» фигуристы вышли в нарядах с необычным узором и дополнили свой образ красивой музыкой.

Подопечные олимпийского чемпиона Сочи Максима Транькова выступили под композицию «Nobody Home» в исполнении Лондонского филармонического оркестра.

Кстати, новый стиль Тарасовой и Морозова отметил бывший российский фигурист Андрей Депутат, подчеркнувший, что их сотрудничество с Траньковым идет спортсменам на пользу.

«В новом стиле Жени и Володи есть все лучшее, что было в стиле Татьяны Волосожар и Транькова. Мне очень это нравится. Их программа целостная, одно вытекает из другого, нет ощущения отдельных элементов, это классно и это уровень», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Фигуристы продемонстрировали высший класс как в произвольной программе, так и в показательных выступлениях, несмотря на то что перед финальным прокатом Тарасова была на грани отказа от участия в соревнованиях.

На тренировке 23-летняя фигуристка столкнулась со стоявшим у борта Александром Коровиным, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала, ударившись подбородком об лед. В результате спортсменке было наложено несколько швов.

«Мы увиделись с Коровиным, когда ехали на старт. Падение произошло не из-за него. Он стоял у борта, я ехала близко к нему. Ему просто некуда было деться. Он извинился.

Я поинтересовалась, все ли у него в порядке. Он сказал, что да», — сказала Тарасова на пресс-конференции.

Обидная травма и риск пропустить финал

А вот гений нашего времени из мужского одиночного катания японец Юдзуру Ханю с Москвой попрощался в не самом лучшем виде. Еще перед произвольной программой он подвернул ногу после выполнения прыжка. На финальных соревнованиях олимпийский чемпион все же выступил и свое очередное золото забрал, но показательные выступления пропустил.

Кроме того, на церемонию награждения Ханю пришел на костылях.

Сам фигурист заявил, что из-за травмы может пропустить финал Гран-при и чемпионат Японии, однако пообещал «отдать всю свою энергию, чтобы восстановиться».

У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилий и малоберцовой кости. Глава Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши отметила, что нога спортсмена периодически обрабатывается заморозкой.

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