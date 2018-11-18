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Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию

Гонщица «Формулы-3» Флерш сломала позвоночник в результате аварии

Немецкая автогонщица София Флерш Твиттер Софии Флерш
Немецкая автогонщица София Флерш
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Немецкая пилотесса София Флерш попала в страшную аварию во время Гран-при «Формулы-3» в Макао. В результате инцидента у спортсменки диагностировали перелом позвоночника, еще четверо человек также получили повреждения различной тяжести.

Самая престижная гонка «Формулы-3» в Макао едва не завершилась трагедией. 17-летняя немецкая пилотесса команды «Ван Амерсфорт» София Флерш на повороте «Лиссабон» вылетела с трассы, а гонку на четвертом кругу приостановили красными флангами. Ужасающие кадры аварии разлетелись по всему интернету.

Авария случилась в дебюте гонки, когда болид Флерш на скорости выше 270 км/ч столкнулся с соперником.

Машина немки взлетела в воздух, перелетела через ограждение трека и врезалась в металлическую конструкцию, где неподалеку находились фотографы.

По информации Autosport, помимо самой Флерш повреждения разной тяжести получили китайский гонщик Шо Цубои, фотографы Чан Вен Ван и Минами Хироюки и маршал (обслуживающий персонал) Чан Ча Ин. Все они были экстренно госпитализированы.

Сама Флерш, как и четверо других пострадавших, по пути в одну из клиник находились в сознании.

В медицинском учреждении немка пожаловалась на боли в спине и была отправлена на углубленное медобследование, которое выявило у нее перелом позвоночника.

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В отчете медиков госпиталя говорится, что Шо Цубои указал на боли в области поясницы, у Чан Ча Ин зафиксированы ранение лица, травма брюшной полости и перелом челюсти, Чан Вен Ван получил размозжение печени, а у Минами Хироюки диагностировано сотрясение мозга. Все пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей.

19 ноября Флерш предстоит перенести операцию.

Она поблагодарила всех за поддержку, а также обещала держать общественность в курсе своего состояния.

«Просто хочу дать всем знать, что я в порядке. Но завтра утром мне предстоит операция. Спасибо FIA, команде HWA, а также «Мерседесу» за проявленную заботу. Спасибо за поддержку и сообщения. Обновления будут скоро», — написала пилотесса в своем твиттере.

После аварии трасса была приведена в порядок, а гонка продолжена. Победу одержал британский пилот Дэн Тиктум, уверенно выигравший обе квалификации. Вторым стал представитель Швеции Джоэль Эрикссон, а замкнул тройку лучших Саша Фенестра из Франции. Немец и наследник семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаля Шумахера Мик показал пятый результат.

19-летний российский гонщик Роберт Шварцман стал десятым.

Для участника молодежной программы Red Bull Тиктума уже второй год подряд становится сильнейшим на знаменитой городской трассе Гиа.

Гонщик академии «Феррари» Чжоу Гуаньюй, наблюдавший за аварией, огласил свою версию случавшегося.

По мнению пилота, к крушению Флерш привели внезапные желтые флаги, что является ошибкой организаторов гонки.

«Эпизод был очень страшным. После поворота «Мандарин» я увидел желтые флаги, но думаю, что это просто ошибка организаторов. София ехала вплотную за Джеханом Дарувалой, и когда тот из-за флагов внезапно затормозил, у нее не оказалось времени на что-либо среагировать. Так что она задела заднюю часть его машины, ее болид развернуло в повороте «Лиссабон» и она полетела в другой автомобиль. Надеюсь, что с ней все в порядке», — приводит слова гонщика Motorsport.

Владелец команды «Ван Амерсфорт» Фритц ван Амерсфорт не стал искать виноватых, однако отметил техническую оснащенность болида Флерш.

«Сегодня мы должны поблагодарить ее ангелов-хранителей и крепость болида «Даллара», — подчеркнул глава «Ван Амерсфорт».

София Флерш, которая 1 декабря отметит свой 18-й день рождения, является единственной женщиной в «Формуле-3».

В автоспорте она с пяти лет, за своими юными плечами уже имеет опыт участия в чемпионате Германии и первенстве Европы. В «Формулу-4» немка попала в 16 лет, а уже через год поднялась на класс выше. По ее признанию, однажды она мечтает выступить в «Формуле-1».

«Формула-3» является третьей по классу автогоночных серий на автомобилях с открытыми колесами после «Формулы-1» и «Формулы-2». В разные годы победителями гонки становились Михаэль Шумахер и бразилец Айртон Сенна. Единый чемпионат мира «Формулы-3» возьмет старт в 2019 году.

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