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Вернуть корону: Джокович бьется за победу со Зверевым. LIVE

Онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP Джокович — Зверев

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович Reuters
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович
Видео по теме
Сербский теннисист Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев встречаются в финального матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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21:46

Ух, вот это возвращение! Чередует сегодня Новак удачные серии с ошибками. 40:0 в пользу немца.

21:44

4:3 в пользу Джоковича! Вот так, очень спокойно и уверенно, несмотря на ошибки в начале сета.

21:43

Хороши сегодня подачи от серба — 40:15. Тут даже ошибки Зверева не нужны.

21:41

Видно, что разозлился Новак. Мощно пробил он Зверева и повел 15:0. Но после очередной подачи зафиксировали аут с его стороны, попросил серб повтор — не помогло.

21:38

И теперь уже Джокович непостижимым образом играет. То в сетку попадает, то на линии ошибается. Зверев сравнивает — 3:3.

21:36

И тут же выходит вперед Зверев! Эффектным смэш и эйс прошли у Александра, 30:15.

21:35

Что-то поплыл Александр. Ошибается в самых простых ситуациях. 0:15.

21:33

Зверев, Зверев... Очередное попадание в сетку. Какое уже?! 3:2 в пользу Джоковича.

21:32

Ну и тут же Александр отвечает своей помаркой, попадая в сетку. 30:30.

21:31

Грубую ошибку Новак допускает и в простой ситуации не попадает по длине.

21:29

Не справился Джокович с натиском Зверева — 2:2. Отличная борьба завязалась!

21:27

Ух, какая свеча от Джоковича! Почти дотянулся Зверев, но угодил в трос.

21:25

Хорошая подача от Александра, ведет 15:0.

21:24

И очередной провал от Зверева. Принял за заднюю линию и не смог попасть по длине. 40:0 и 2:1 в пользу Джоковича.

21:23

Сразу собрался немец! Прошел у него хороший кросс с форхенда, после чего удалось Джокович попался на ошибке, попав на подаче в трос. 40:15 и 1:1 — сравнивает Зверев.

21:22

Очень уверенно повел Джокович — 1:0. Александру надо собираться. Пока все просто складывается для Новака, как и во всех его предыдущих встречах.

21:20

И как ошибается Зверев! Принимает подачу в сетку. 30:15 в пользу Джоковича, после чего практически сразу увеличивает серб преимущество до 40:15.

21:18

Ошибочно был засчитан аут на второй подаче от серба, после чего был переигран. Не спешат спортсмены поначалу, присматриваются к друг другу. На 29-ом ударе Джокович забил мяч с хафкорта — 15:15.

21:16

Допустил Джокович ошибку на первой подаче. 0:15.

21:15

И МАТЧ НАЧАЛСЯ! ПОЕХАЛИ!

21:13

Призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8,5 млн.

21:09

Между собой Джокович и Зверев встречались три раза. Пока счет 2:1 в пользу серба.

21:05

Вышли спортсмены на корт. Сейчас проведут небольшую разминку.

21:00

Последние приготовления перед матчем, после которых поединок начнется.

20:55

По мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, Джокович является безоговорочным фаворитом матча. «В финале у Зверева маловато шансов, это надо признать. Джокович играет разнообразнее, по технико-тактическим действиям на корте он вообще сейчас сильнейший в мире. Джокович в хорошей форме и безусловный фаворит финала», — цитирует Тарпищева ТАСС.

20:50

Напомним, что в полуфинале Зверев победил швейцарца Роджера Федерера, а Джокович одолел южноафриканца Кевина Андерсона.

20:45

На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович одержал победы во всех матчах (четыре из четырех), управляясь за два сета. Зверев уступил лишь раз — в группе Джоковичу со счетом 4:6, 1:6.

20:35

Начало игры запланировано на 21:00 мск.

20:30

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встречаются сербский теннисист Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев.