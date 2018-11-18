Вернуть корону: Джокович бьется за победу со Зверевым. LIVE

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Ух, вот это возвращение! Чередует сегодня Новак удачные серии с ошибками. 40:0 в пользу немца.
4:3 в пользу Джоковича! Вот так, очень спокойно и уверенно, несмотря на ошибки в начале сета.
Хороши сегодня подачи от серба — 40:15. Тут даже ошибки Зверева не нужны.
Видно, что разозлился Новак. Мощно пробил он Зверева и повел 15:0. Но после очередной подачи зафиксировали аут с его стороны, попросил серб повтор — не помогло.
И теперь уже Джокович непостижимым образом играет. То в сетку попадает, то на линии ошибается. Зверев сравнивает — 3:3.
И тут же выходит вперед Зверев! Эффектным смэш и эйс прошли у Александра, 30:15.
Что-то поплыл Александр. Ошибается в самых простых ситуациях. 0:15.
Зверев, Зверев... Очередное попадание в сетку. Какое уже?! 3:2 в пользу Джоковича.
Ну и тут же Александр отвечает своей помаркой, попадая в сетку. 30:30.
Грубую ошибку Новак допускает и в простой ситуации не попадает по длине.
Не справился Джокович с натиском Зверева — 2:2. Отличная борьба завязалась!
Ух, какая свеча от Джоковича! Почти дотянулся Зверев, но угодил в трос.
Хорошая подача от Александра, ведет 15:0.
И очередной провал от Зверева. Принял за заднюю линию и не смог попасть по длине. 40:0 и 2:1 в пользу Джоковича.
Сразу собрался немец! Прошел у него хороший кросс с форхенда, после чего удалось Джокович попался на ошибке, попав на подаче в трос. 40:15 и 1:1 — сравнивает Зверев.
Очень уверенно повел Джокович — 1:0. Александру надо собираться. Пока все просто складывается для Новака, как и во всех его предыдущих встречах.
И как ошибается Зверев! Принимает подачу в сетку. 30:15 в пользу Джоковича, после чего практически сразу увеличивает серб преимущество до 40:15.
Ошибочно был засчитан аут на второй подаче от серба, после чего был переигран. Не спешат спортсмены поначалу, присматриваются к друг другу. На 29-ом ударе Джокович забил мяч с хафкорта — 15:15.
Допустил Джокович ошибку на первой подаче. 0:15.
И МАТЧ НАЧАЛСЯ! ПОЕХАЛИ!
Призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $8,5 млн.
Между собой Джокович и Зверев встречались три раза. Пока счет 2:1 в пользу серба.
Вышли спортсмены на корт. Сейчас проведут небольшую разминку.
Последние приготовления перед матчем, после которых поединок начнется.
По мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, Джокович является безоговорочным фаворитом матча. «В финале у Зверева маловато шансов, это надо признать. Джокович играет разнообразнее, по технико-тактическим действиям на корте он вообще сейчас сильнейший в мире. Джокович в хорошей форме и безусловный фаворит финала», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что в полуфинале Зверев победил швейцарца Роджера Федерера, а Джокович одолел южноафриканца Кевина Андерсона.
На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович одержал победы во всех матчах (четыре из четырех), управляясь за два сета. Зверев уступил лишь раз — в группе Джоковичу со счетом 4:6, 1:6.
Начало игры запланировано на 21:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встречаются сербский теннисист Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев.