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Шахматы / Матч за шахматную корону. Седьмая партия
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Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Покончить с миром: Карлсен белыми играет с Каруаной. LIVE

Онлайн-трансляция 7-й партии матча за шахматную корону Карлсен - Каруана

Магнус Карлсен Reuters
Магнус Карлсен
Видео по теме
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана играют седьмую партию матча за шахматную корону. Действующий чемпион мира играет белыми фигурами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
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Трансляция
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18:36

Но нет, готовит короткую рокировку Карлсен. Слон на е2.

18:32

Напрашивается ход конем. Причем как на b5, так и на размен на d5.

18:29

Стремительно разыграли гроссмейстеры ферзевый гамбит, но теперь уже берут время на раздумья. Много зависит от решений Карлсена.

18:22

Думает Каруана, вероятно, о том, как активизировать белопольного коня. Не в самой лучшей позиции он находится. А в итоге ставит чернопольного слона на b6. Не рискует американец.

18:17

Не сразу решился на этот ход Карлсен, но все-таки поставил коня на b3.

18:12

И задумался Карлсен. Удивил его этим решением Каруана.

18:08

Решил немного изменить свой ход Каруана. После белого коня на d2, черные идут ферзем обратно на стартовую позицию.

18:05

Каруана выводит коня на с6. Магнус отвечает пешкой на а3, атакует ее Фабиано: ферзь а5.

18:04

Ферзя на с2 ставит Магнус.

18:04

Обмениваются пешками шахматисты. Повторяется вторая партия, похоже.

18:02

Пока ничем не удивляют ни Карлсен, ни Каруана. Вполне ожидаемые решения.

18:01

Шахматисты на месте, и игра началась! Начинает Магнус ходом пешкой на d4. Разыгрывают гроссмейстеры ферзевый гамбит.

17:55

Считанные минуты остаются до начала партии, которая, надеемся, окажется увлекательной, захватывающей и, наконец, выявит победителя.

17:50

Сам Карлсен после партии отметил, что ситуация вышла из-под его контроля.

«После дебюта моя позиция была лучше, однако затем я стал делать что-то не то. Возможно, маневры слоном были неточными. Потом все как-то неудачно разменялось, но я не думаю, что был в проигрышной ситуации. Даже без фигур я не видел, как черные побеждали», — сказал он на пресс-конференции.

17:45

Сегодня белыми фигурами играет чемпион мира Магнус Карлсен. В предыдущей партии белыми начинал также норвежец, но во второй половине игры был вынужден защищаться от претендента.

17:40

Первые шесть партий закончились вничью. Счет равный — 3-3.

17:35

Начало игры запланировано на 18:00 мск.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция седьмой партии матча за шахматную корону между норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом из США Фабиано Каруаной.