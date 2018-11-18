Покончить с миром: Карлсен белыми играет с Каруаной. LIVE

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Но нет, готовит короткую рокировку Карлсен. Слон на е2.
Напрашивается ход конем. Причем как на b5, так и на размен на d5.
Стремительно разыграли гроссмейстеры ферзевый гамбит, но теперь уже берут время на раздумья. Много зависит от решений Карлсена.
Думает Каруана, вероятно, о том, как активизировать белопольного коня. Не в самой лучшей позиции он находится. А в итоге ставит чернопольного слона на b6. Не рискует американец.
Не сразу решился на этот ход Карлсен, но все-таки поставил коня на b3.
И задумался Карлсен. Удивил его этим решением Каруана.
Решил немного изменить свой ход Каруана. После белого коня на d2, черные идут ферзем обратно на стартовую позицию.
Каруана выводит коня на с6. Магнус отвечает пешкой на а3, атакует ее Фабиано: ферзь а5.
Ферзя на с2 ставит Магнус.
Обмениваются пешками шахматисты. Повторяется вторая партия, похоже.
Пока ничем не удивляют ни Карлсен, ни Каруана. Вполне ожидаемые решения.
Шахматисты на месте, и игра началась! Начинает Магнус ходом пешкой на d4. Разыгрывают гроссмейстеры ферзевый гамбит.
Считанные минуты остаются до начала партии, которая, надеемся, окажется увлекательной, захватывающей и, наконец, выявит победителя.
Сам Карлсен после партии отметил, что ситуация вышла из-под его контроля.
«После дебюта моя позиция была лучше, однако затем я стал делать что-то не то. Возможно, маневры слоном были неточными. Потом все как-то неудачно разменялось, но я не думаю, что был в проигрышной ситуации. Даже без фигур я не видел, как черные побеждали», — сказал он на пресс-конференции.
Сегодня белыми фигурами играет чемпион мира Магнус Карлсен. В предыдущей партии белыми начинал также норвежец, но во второй половине игры был вынужден защищаться от претендента.
Первые шесть партий закончились вничью. Счет равный — 3-3.
Начало игры запланировано на 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция седьмой партии матча за шахматную корону между норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом из США Фабиано Каруаной.