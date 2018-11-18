Покончить с миром: Карлсен белыми играет с Каруаной. LIVE

Сам Карлсен после партии отметил, что ситуация вышла из-под его контроля.

«После дебюта моя позиция была лучше, однако затем я стал делать что-то не то. Возможно, маневры слоном были неточными. Потом все как-то неудачно разменялось, но я не думаю, что был в проигрышной ситуации. Даже без фигур я не видел, как черные побеждали», — сказал он на пресс-конференции.