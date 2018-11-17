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«За такое не сажают»: жена Мамаева оправдывает мужа и Кокорина

Жена Мамаева рассказала об акции в поддержку мужа

Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и футболист ФК «Краснодар» Павла... РИА «Новости»
Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и футболист ФК «Краснодар» Павла Мамаева на экранах мониторов во время видеоконференции в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
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Супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Алана резко высказалась относительно ситуации с арестом ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина. По ее мнению, футболисты должны быть отпущены на свободу.

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана выступила с комментарием по поводу ареста ее супруга, обвиняемого в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Девушка вышла в прямой эфир в своем инстаграме, в ходе которого ответила на многочисленные вопросы подписчиков.

Так, она в резкой форме выразила мнение, что ни Мамаев, ни нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который также находится под стражей, не должны быть осуждены за данный поступок, и их следует отпустить на свободу.

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«Произошедшее сложно назвать избиением. Вообще-то изначально конфликт начал водитель, оскорбивший Павла и Александра. Он первым поднял руку. А потом понеслось. Нет, никто не оправдывает футболистов за драку. Это плохо, и их надо наказать. Но и Александр, и Павел извинились, предприняли меры в финансовом плане. Возместили моральный ущерб, признали вину, сдали паспорта, говорят, что готовы сотрудничать. Что еще нужно? Повесить их? Расстрелять?» — заявила Алана.

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие, которое ведет дело Мамаева и Кокорина, намерено увеличить сроки расследования в отношении футболистов до февраля 2019 года. Жена хавбека «Краснодара» данную информацию ни опровергнуть, ни подтвердить не смогла.

«Не знаю, продлят ли арест. Следствие еще ведется. Но вы же понимаете: 18 следователей изучают это серьезнейшее дело! Это можно сравнить с угрозой национальной безопасности. На разбор данного дела нужна уйма времени! Подумайте только, особо опасных преступников Сашу и Пашу в федеральный розыск объявляли!» — саркастично высказалась девушка.

При этом следствие, по ее словам, хранит всю информацию о ходе расследования в тайне, что, на ее взгляд, является ненормальным.

«Паша сидит за то, что он подрался, но так быть не должно. Он не должен сидеть в тюрьме за драку. Правосудие должно быть одинаковым. Почему оно для кого-то существует, а для кого-то — нет? Это похоже на показательное выступление. За такое у нас не сажают. И тем более не берут 18 следователей. А что за тайна следствия? Если дело стало общественным, если обсуждается каждый их поход в туалет, то почему адвокаты все пишут бумагу о неразглашении? Обо всем надо молчать. Почему не сделать весь процесс открытым? Но мы видим только то, что против нас. А когда за — тайна следствия.

Суд оттягивают, чтобы их продержать там подольше. Да пусть ребята отправятся на общественные работы, дворы подметают. Все равно паспорта уже сдали. В тюрьмах должны сидеть реальные преступники. Вместо того, чтобы искать их, у нас делается все наоборот. Зато тюрьмы у нас переполнены»,

— высказалась супруга Мамаева.

Кроме того, она вступилась и за Кокорина. По мнению супруги игрока «быков», который является близким другом форварда «Зенита», тому предъявлены некорректные обвинения.

«Во-первых, Кокорин стулом не по голове бил. Это если вдаваться в детали. Во-вторых, чтобы их могли как-то обвинять, процесс должен быть открытым, и вы должны знать все детали дела. А раз не знаете, не стоит писать то, о чем вы понятия не имеете.

Я вижу сообщения вроде «Нечего им выпендриваться…». Да они могут выпендриваться сколько хотят! За подобное в тюрьму не сажают!»

— заявила Алана Мамаева.

Также она поделилась и своими подробностями произошедших событий в московском кафе, после которых футболисты были арестованы.

«Денис Пак, кстати, на очной ставке сказал, что Паша его не трогал. При этом мой муж обвиняется в избиении этого чиновника. Непонятно, каким образом он заявлен в деле: как соучастник или кто-то еще. Можно ведь сделать раскадровку, и будет ясно, что с Паши должны быть сняты обвинения. Но этого почему-то не происходит. Что касается, Кокорина, то Саша всегда был добрейшим человеком. Он помогает детям, больным, всем людям… А сейчас все они отвернулись. Саша хотел сесть на стул. И ударил Пака не по голове, а по плечу. В конце они вовсе пожали друг другу руки. Почему об этом забыли?

Если говорить об избиении водителя, то на видеозаписи видно, что его ударил кто-то другой. Не Паша и не Саша. Водителю просто повредили нос прямым ударом в лицо»,

— добавила супруга 30-летнего футболиста.

В поддержку своего мужа Алана Мамаева запустила в Сети хэштег #FreeMamaev. К слову, его уже поддержали спортсмены и люди из разных стран. В их числе и боксеры из Берлина. Помимо этого супруга футболиста опровергла обвинения в расизме по отношению к Мамаеву и Кокорину.

«Ребят обвиняют в расизме, но это не так. Начнем с того, что я, жена Паши, не русская. Так что эти обвинения не соответствуют действительности. Мой муж не святой. Никогда таким не был. Но обвинять его в расизме неверно. Приписывать статью, которая не подходит, тоже не нужно. Говорить, что он врет о том, что раскаивается, не надо. Он и правда раскаивается. Он не стал резко верующим в тюрьме. Он всегда был верующим», — заключила Алана Мамаева, подчеркнув, что нынешний клуб Павла, «Краснодар», отказался помочь ее семье.

Ранее стало известно, что адвокат хавбека «быков» Игорь Бушманов обратился в Тверской суд Москвы с просьбой об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении своего подзащитного, а также потребовал от Мосгорсуда отменить решение об аресте Мамаева и отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его клиента.

Однако адвокату было в этом отказано. Сам Бушманов выразил мнение, что представители Тверского суда нарушили тем самым законодательство.

«Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является»,

— цитирует Бушманова «РИА Новости».

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

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