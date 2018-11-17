Гран-при в Москве: россияне бьются за медали. LIVE

- 309129 просмотров Галкин ответил на вопрос о пенсии Пугачевой
- 179095 просмотров Абэ пообещал Путину не размещать базы США на Курилах
- 121306 просмотров Депутат показал цены на обед в столовой Госдумы
- 111366 просмотров Германия разгромила Россию в контрольном матче
- 108522 просмотра Почему обвал на нефтяном рынке не привел к ослаблению рубля
- 105257 просмотров Аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» нашли через год после пропажи
- 96498 просмотров Гройсман нашел виновных в отсутствии тепла в домах на Украине
Отличный тройной аксель выполнил фигурист.
Чисто выполняет каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а вот затем еще один четверной тулуп не удался у Андрея. Едва не упал.
На льду российский фигурист Андрей Лазукин!
132,27 балла за произвольную программу получает Брендан и 197,59 в общей сумме.
Многое не получилось у Керри, но при этом рук австралиец не опустил и постарался хоть немного вытащить это выступление.
С ошибками выполнил австралиец четверной тулуп и тройной тулуп. А вот каскад тройной лутц + двойной тулуп выполнил чисто. Вместо заявленного тройного аксель выполнил только двойной. Но затем исправился и прыгнул и тройной.
В короткой программе он набрал 65,22 балла и занял десятое место.
Открывает программу Брендан Керри из Австралии.
Итак, появились на льду представители первой группы. Напоминаем, что в первой разминке выступают три россиянина.
К слову, сегодня утром Ханю подвернул ногу во время тренировки перед произвольной программой. Но тренер японца Брайан Орсер заявил, что «с Юдзуру все будет в порядке».
Лидирует же после короткой программы японец Юдзуру Ханю. 23-летний фигурист набрал целых 110,53 балла и установил новый мировой рекорд!
Вчера состоялось открытие пятого этапа Гран-при, и российские фигуристы-одиночники продемонстрировали короткую программу. Правда, не так удачно, как хотелось бы. Лучшим среди россиян оказался Коляда, который с результатом 69,10 балла занял восьмое место. На девятой строчке расположился Дмитриев, набрав 67,58 балла. Лазукин с 62,45 занял предпоследнее, 11-е место.
Россию представят три фигуриста: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев и Михаил Коляда. Все они выступят в первой разминке.
Первыми на лед «Мегаспорта» выйдут мужчины. Произвольная программа у одиночников начнется в 13.30 мск.
Добрые день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня на московском этапе Гран-при по фигурному катанию определятся победители и призеры во всех видах программы.