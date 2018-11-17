Гран-при в Москве: россияне бьются за медали. LIVE

Курсы валют$ 66.00 (-0.054) 75.33 (-0.052)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
22:45
НидерландыФранция
2:0
закончен
22:45
СловакияУкраина
4:1
закончен
22:45
УэльсДания
1:2
закончен
22:45
КипрБолгария
1:1
закончен
22:45
СловенияНорвегия
1:1
закончен
22:45
ГибралтарАрмения
2:6
закончен
22:45
ЛихтенштейнМакедония
0:2
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
23:00
БразилияУругвай
1:0
закончен
03:00
АргентинаМексика
2:0
закончен
03:15
ЧилиКоста-Рика
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАмур
2:1 (Б)
закончен
16:30
БарысДинамо М
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевАдмирал
3:1
закончен
19:30
ВитязьМеталлург Мг
1:4
закончен
19:30
СКАТрактор
1:0
закончен
19:30
СпартакЛокомотив
1:3
закончен
19:30
ХК СочиСеверсталь
2:0
закончен
19:30
Динамо МнАвтомобилист
0:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
1:2 (Б)
закончен
04:00
Даллас СтарзБостон Брюинз
1:0 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксЛос-Анджелес Кингз
1:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксТоронто Мэйпл Лифс
1:2 (ОТ)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
78:62
закончен
21:00
Жальгирис Барселона
85:88
закончен
22:30
Бавария ЦСКА
79:93
закончен
23:00
Гран Канария Маккаби Т-А
84:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
104:115
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
113:107
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
99:91
закончен
03:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
123:116
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
129:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
112:96
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
112:104
закончен
05:30
Милуоки БаксЧикаго Буллз
123:104
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Москве
13:55
Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве
1
Алина Загитова (Россия)
80,78
2
Софья Самодурова (Россия)
67,40
3
Алексия Паганини (Швейцария)
63,43
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 6-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3 - 3
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
СербияЧерногория
не начался
20:00
ТурцияШвеция
не начался
20:00
АзербайджанФарерские острова
не начался
20:00
МальтаКосово
не начался
22:45
ИталияПортугалия
не начался
22:45
АлбанияШотландия
не начался
22:45
РумынияЛитва
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсДинамо Р
не начался
17:00
НефтехимикЦСКА
не начался
17:00
ТорпедоСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Аризона КойотсБостон Брюинз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
УНИКС Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Бруклин НетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
не начался
Фигурное катание /
13:00
Онлайн-трансляция этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
online
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
не начался
13:00
РоторТомь
не начался
14:00
Нижний НовгородТамбов
не начался
14:00
ХимкиСочи
не начался
14:00
Спартак-2Шинник
не начался
15:00
Краснодар-2Мордовия
не начался
16:00
АрмавирТюмень
не начался
17:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
БалтикаЧертаново
не начался
19:00
Зенит-2Луч
не начался
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
не начался
20:00
Северная ИрландияАвстрия
не начался
20:00
МолдавияЛюксембург
не начался
20:00
Сан-МариноБеларусь
не начался
22:45
ШвейцарияБельгия
не начался
22:45
ВенгрияФинляндия
не начался
22:45
ГрецияЭстония
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
не начался
14:00
БарысСалават Юлаев
не начался
17:00
СКАМеталлург Мг
не начался
17:00
ЙокеритЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
не начался
15:00
Химки Автодор
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Парма
не начался
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
не начался
18:00
Зенит Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Гран-при в Москве: россияне бьются за медали. LIVE

Онлайн-трансляция этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

,
Российский фигурист Михаил Коляда РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
Видео по теме
В Москве на арене «Мегаспорт» проходит второй соревновательный день этапа престижной серии Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:48

Отличный тройной аксель выполнил фигурист.

13:47

Чисто выполняет каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а вот затем еще один четверной тулуп не удался у Андрея. Едва не упал.

13:46

На льду российский фигурист Андрей Лазукин!

13:45

132,27 балла за произвольную программу получает Брендан и 197,59 в общей сумме.

13:44

Многое не получилось у Керри, но при этом рук австралиец не опустил и постарался хоть немного вытащить это выступление.

13:42

С ошибками выполнил австралиец четверной тулуп и тройной тулуп. А вот каскад тройной лутц + двойной тулуп выполнил чисто. Вместо заявленного тройного аксель выполнил только двойной. Но затем исправился и прыгнул и тройной.

13:38

В короткой программе он набрал 65,22 балла и занял десятое место.

13:37

Открывает программу Брендан Керри из Австралии.

13:30

Итак, появились на льду представители первой группы. Напоминаем, что в первой разминке выступают три россиянина.

13:25

К слову, сегодня утром Ханю подвернул ногу во время тренировки перед произвольной программой. Но тренер японца Брайан Орсер заявил, что «с Юдзуру все будет в порядке».

13:20

Лидирует же после короткой программы японец Юдзуру Ханю. 23-летний фигурист набрал целых 110,53 балла и установил новый мировой рекорд!

13:15

Вчера состоялось открытие пятого этапа Гран-при, и российские фигуристы-одиночники продемонстрировали короткую программу. Правда, не так удачно, как хотелось бы. Лучшим среди россиян оказался Коляда, который с результатом 69,10 балла занял восьмое место. На девятой строчке расположился Дмитриев, набрав 67,58 балла. Лазукин с 62,45 занял предпоследнее, 11-е место.

13:10

Россию представят три фигуриста: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев и Михаил Коляда. Все они выступят в первой разминке.

13:05

Первыми на лед «Мегаспорта» выйдут мужчины. Произвольная программа у одиночников начнется в 13.30 мск.

13:00

Добрые день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня на московском этапе Гран-при по фигурному катанию определятся победители и призеры во всех видах программы.