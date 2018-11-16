«Это незаконно»: адвокат Мамаева обвинил судью в нарушении прав

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева адвокат Игорь Бушманов обжаловал решение Тверского суда Москвы, который отказал защите футболиста в регистрации заявления о переводе спортсмена из Бутырского следственного изолятора, более известного как «Бутырка», на свободу под залог.

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«В суд поступила жалоба от адвоката Игоря Бушманова», — приводит слова представителя суда ТАСС.

О том, когда данная апелляция будет рассмотрена, в Тверском суде не ответили — дату заседания еще не назначили.

13 ноября адвокат Мамаева потребовал от судей отпустить своего клиента под залог, однако в суде решили, что заявление Бушманова было подано ненадлежащим образом.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано», — говорится в заявлении.

Сам же юрист также обратился и в Мосгорсуд с просьбой отменить решение Тверского суда об аресте 30-летнего футболиста и отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному. Кроме того, адвокат выразил мнение, что, отказав в требовании отпустить хавбека «Краснодара» под залог, Тверской суд нарушил закон.

«Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является»,

— цитирует Бушманова «РИА Новости».

Ранее агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие, которое ведет дело Павла Мамаева, а также нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, намерено увеличить сроки расследования в отношении футболистов до февраля 2019 года.

Кроме того, главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве изменило обвинения в отношении Мамаева, которому инкриминируются две статьи УК РФ — «Побои» и «Хулиганство».

После вмешательства в ход расследования московской прокуратуры были выявлены нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту.

На данном основании защита хавбека подало ходатайство в Тверской суд об изменении меры пресечения Мамаеву.

Сам игрок «быков» по истечении месяца пребывания под арестом выразил желание выйти на свободу в ближайшее время. При этом он признался, что, находясь в СИЗО, он стал иначе смотреть на жизнь.

«Есть ли в тюрьме что-то хорошее? Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — цитирует Мамаева «Московский комсомолец».

Однако сам футболист, по его словам, сильно соскучился по своей семье.

«Тюрьмы мне вполне достаточно!

Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — заявил он.

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

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