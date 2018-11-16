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Угнать за 13 секунд: Россия выиграла Суперсерию у Канады

Российская молодежка выиграла Суперсерию у Канады впервые с 2014 года

Хоккеисты российской молодежной сборной празднуют победу в серии с канадскими сверстниками chlcanadarussia.ca
Хоккеисты российской молодежной сборной празднуют победу в серии с канадскими сверстниками
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Молодежная сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина в невероятном стиле выиграла шестой матч у канадских сверстников из Хоккейной юниорской лиги Квебека (QMJHL), а вместе с тем и всю Суперсерию — впервые с 2014 года.

Россия (U-21) — Сборная QMJHL — 3:2 ОТ

70-тысячный городок Драммондвилл, что находится на Востоке провинции Квебек и славится своими хоккейными традициями (именно здесь родились знаменитые в прошлом канадские форварды Ивонн Курнайе и Марсель Дионн), впервые принимал завершающий матч Суперсерии российской молодежки со сборными трех подразделений Канадской хоккейной лиги (CHL).

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Раньше в Драммондвилле матчи этих серий игрались трижды, но они всегда проходили в начале турне россиян. В первых двух случаях сборная Хоккейной юниорской лиги Квебека (QMJHL) не оставляла гостям никаких шансов, а после российской победы в 2010 году это мероприятие не заглядывало в город на протяжении семи лет.

И вот теперь российская молодежка могла здесь впервые с 2014 года оформить свою общую победу в серии, так как подошла к матчу при счете 3-2 по победам в свою пользу после того, как в первой игре переиграла квебекцев.

Те, конечно, были настроены на реванш и спасение всего противостояния, тем более что сборные Западной лиги (WHL) и Лиги провинции Онтарио (OHL) по разу у подопечных Валерия Брагина все же выиграли.

На решающий поединок наш тренер со своим штабом заменил голкипера — вместо прекрано отработавшего два предыдущих матча Петра Кочеткова в ворота вернулся Даниил Тарасов.

Также на игру не переодевались защитник Александр Ляхов и нападающие Евгений Каницкий, Максим Марушев и Артем Николаев.

Чтобы спасти серию, канадцам необходимо было во что бы то ни стало побеждать в основное время, так как все российские победы уложились в отведенные три периода.

Если молодые хоккеисты из лиги Квебека также выигрывали бы по итогам трех периодов, судьба всей серии решалась бы в серии буллитов.

Именно так впервые в истории противостояния закончилась прошлогодняя серия, когда российская молодежка смогла в шестом поединке сравнять счет по сумме баллов в противостоянии, обыграв тот же Квебек, но уступила по буллитам.

Уже на 9-й минуте игры Антуан Моран броском под перекладину с острого угла после комбинации с участием Джастина Бэррона и Рафаэля Харви-Пинара приблизил канадцев к требуемому исходу.

А вот сборная России, настрелявшая в двух последних играх серии аж девять шайб, на этот раз никак не могла пробить Оливье Родриги на протяжении двух периодов.

Хозяева тоже замолчали, заслуга в чем принадлежит Даниилу Тарасову, несколько раз по-настоящему выручившему своих полевых партнеров — за первые 40 минут наш вратарь при одном пропущенном отразил целых 25 бросков.

Зато едва начался заключительный отрезок встречи, как Степан Старков броском в касание после ассиста одного из лучших игроков и бомбардиров этой серии Павла Шэна уже на 19-й секунде восстановил равновесие.

Канадский навал был достаточно мощным, и в итоге на то, чтобы вернуть себе преимущество, сборной QMJHL потребовалось немногим более восьми минут — Ноа Добсон был расторопнее всех на добивании после выстрела Джо Велено.

И все же свой перевес, переводивший всю серию второй год подряд в буллитный аттракцион, хозяева не удержали. На последней минуте Брагин заменил Тарасова шестым полевым игроком, и

Дмитрий Завгородний сравнял счет в матче за 13 секунд до финальной сирены, принеся нашей молодежке общий успех в серии!

Ну а в овертайме Савелий Ольшанский, став первым защитником в истории этих серий, набравшим пять очков, забросив свою первую шайбу броском от синей линии в касание после передачи Александра Хованова в большинстве.

Исход овертайма уже не влиял на общий итог противостояния, но победить еще и в конкретном матче было для молодых российских хоккеистов вдвойне приятно.

Что ж, после трех лет неудач в противостояниях с канадскими сверстниками Россия выиграла Суперсерию в четвертый раз в ее истории, которая ведется с 2003 года.

В составе молодежки-2014, добившейся предыдущего такого успеха, выступали такие хоккеисты, как Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Иван Барбашев, Сергей Толчинский, Александр Дергачев, Никита Щербак, Егор Коршков, Павел Красковский.

Ну а самым известным среди состава того образца является ныне один из лидеров «Филадельфии Флайерз» защитник Иван Проворов.

Напомним, что после той серии на традиционно проходящем на стыке старого и нового годов чемпионате мира Россия заняла второе место, уступив в финале... Канаде. Причем по ходу финала тогда канадцы c Коннором Макдэвидом в составе вели со счетом 5:1, но наша молодежка забросила три шайбы подряд и едва не спасла встречу.

Посмотрим теперь, как все пройдет в канадских Ванкувере и Виктории уже через полтора месяца.

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