«Не нужно искать оправданий»: Черчесов установил антирекорд

Поражение от сборной Германии в товарищеском или контрольном (кому как нравится) матче в Лейпциге со счетом 0:3 стало одиннадцатым для Станислава Черчесова на посту главного тренера главной команды страны.

Реклама

По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав Олега Романцева и Гуса Хиддинка, потерпевших по десять фиаско. При этом Черчесов провел в качестве рулевого сборной только 30 встреч, в то время как голландец возглавлял Россию на протяжении 39-ти матчей, а Романцев — и вовсе 60-ти.

«Во-первых, я до игры сказал: не спрашивайте про травмированных, это рабочая ситуация. Любым составом можно играть, и во втором тайме мы это доказали. Другое дело, что в первом тайме вышли неготовыми действовать на таких скоростях, это нас подвело, — рассказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

— Нужно не искать оправданий, а провести серьезный анализ, почему так произошло. Если вы думаете, что я кричал в перерыве, – это не так. Игроки и сами знают, что неважно сыграли первый тайм. Им важно было понять, как правильно взаимодействовать. Мы спокойно подсказали, и это помогло.

Любой заброс в зону Нойштедтера приводил к панике? Не соглашусь. С Уругваем мы тоже сами себе организовали голы. Это не индивидуальная ошибка. Мы проанализируем всю игру команды. Повторяю, не жалуемся на кадровые проблемы. Немцы были очень агрессивны, возможно, из-за последних результатов.

Мы же, видимо, наоборот, слишком порадовались и вышли на поле если не вальяжно, то неготовыми к их скоростям. Что сказать экспертам перед матчем со Швецией? Просто болейте за сборную России».

Черчесову пришлось ответить на вопрос немецкой журналистки о выбежавшем с российским флагом и упавшим перед футболистами на колени на поле болельщике, и наставник сборной страны, как всегда, включил иронию.

«Женщина может поставить мужчину в неудобное положение. Вам это удалось. Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы такой вопрос не задали. Не знаю, зачем и перед кем он упал, но, надеюсь, не предложил руку и сердце игроку сборной Германии. Вас устроил ответ?»

Также главный тренер поделился своими впечатлениями от дебюта в национальной сборной России недавно получившего гражданство страны бразильского форварда Ари.

«То задание, которое мы ему дали, он выполнял. Были хорошие моменты, он цеплялся за мяч, сбрасывал, но дальше развитие атаки не шло. В целом не все получилось, конечно, но, повторю, свою работу он выполнял»,

— отметил специалист.

«Он работает по индивидуальному плану – посмотрим, что эскулапы скажут. Но быть здоровым и готовым — разные вещи. Надеюсь, будет и то, и другое», — оценил Черчесов состояние оставшегося в Москве для подготовки к игре с Швецией Артема Дзюбы.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был доволен победой, отметив, что судьба поединка была решена еще в первой половине, когда его подопечные провели все три безответных гола.

«Первый тайм вышел очень хорошим, а во втором динамика уже спала, не так хорошо играли, как до перерыва. У нас на поле были молодые игроки, надо понимать, что они ещё нестабильны. После первого тайма игра была решена, — рассказал Лев.

— Результат матча– не самое главное. Вчера на тренировке и сегодня перед игрой я общался с полузащитниками и нападающими. В прошлых встречах мы неправильно передвигались. Сегодня нужно было создавать зоны, и было очень важно после тренировок заиграть более динамично, использовать свободные зоны, создавать моменты у ворот соперника.

Против Франции создали достаточно моментов, но не были эффективны в их реализации. Хорошо, что сегодня это удалось, последние дни только про это и говорили».

Футболисты российской сборной отметили показанный соперником уровень, но не слишком переживали из-за поражения.

«Немцы очень хорошо играли, прессинговали. Мы допустили ошибки и проиграли. В целом во втором тайме сыграли нормально, но тяжело было после первого тайма, когда проигрываешь 0:3. Были четко готовы, анализ был проведен. Ничего страшного не произошло, все бывает, — рассказал имеющий немецкий паспорт Константин Рауш, которого закидывали комками бумаги зрители, когда защитник подавал угловые.

— Забрасывали бумагой? Ничего страшного. Была ли эта игра особенной для меня? Да, я очень долго жил в Германии и играл в Бундеслиге.

Знаю многих игроков, с некоторыми даже играл. Но результат нас, конечно, не устроил. Со многими общался до матча и после. С Рюдигером разговаривали за жизнь. С Йонасом Хектором».

«Этот матч надо поскорее забыть. Впереди важная игра со Швецией. Конечно, жалко проигрывать, но Германия хорошая, сильная команда», — приводит пресс-служба сборной России слова игравшего с капитанской повязкой Юрия Газинского.

Не могло, конечно, обойтись и без комментариев резонансного дебютанта сборной Ари, который отметил, что сбылась его мечта.

«Я очень рад, что тренер пригласил меня в национальную команду. Мы не лучшим образом начали матч. Это не самый хороший старт, но надеюсь, что дальше будет лучше.

Первый тайм мы начали плохо, после перерыва стали играть лучше. Во втором тайме мы старались выполнять установку тренера, — рассказал форвард в телеэфире.

— Черчесов сказал, что мы должны постараться больше контролировать мяч и при возможности убегать в контратаки. Мы постарались это выполнить, и второй тайм у нас получился лучше».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».