С надеждой на победу: Карлсен играет белыми с Каруаной. LIVE

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Думает над ходом Каруана. Можно пойти пешкой на с5 и спровоцировать пешку на d4, чтобы затем попробовать сделать шах белому королю.
Убирает коня на f2 Карлсен. Видимо, планирует задействовать ладью.
Идет обмен конями.
Атакует коня на а3 Фабиано, убирая пешку на d5 и освобождая дорогу для слона. Видит это Магнус и убирает коня. Каруана все-таки ходит слоном, но только на d6.
И все-таки решается на ход слоном, но только на d3.
Затягивает с ходом норвежец...
Вернулся Каруана за стол. Карлсен продолжает думать над ходом, схватившись за голову.
Теперь отдыхать отправился претендент. Вязкая борьба идет, но равная.
И пошел конем d7-b6 Фабиано.
Задумался Каруана. Опять удивил он Карлсена, но тот быстро умерил пыл американца. Ушел в комнату отдыха Магнус.
Американец отвечает симметрично и атакует белого коня на d5. Убирает его на f4 Карлсен.
И опять Каруана убирает коня обратно — d7. Магнус идет вперед пешкой на с3.
Вновь ходит конем Фабиано, возвращает его на е6, Магнус отвечает на этот ход пешкой на f3. Каруана двигает коня на с5, и мгновенно Карлсен переводит пешку на d4.
Возвращает Фабиано коня на d4, Магнус выходит конем на а3. Пока что равная борьба идет между гроссмейстерами.
Нападает на ферзя Магнус, переводя коня на d5. Отвечает тем же Фабиано. И да, обменялись ферзями.
Продолжает удивлять Каруана. Идет конем на c6, хотя напрашивалось возвращение коня на f6.
Поставил норвежец коня на f4 и ушел в комнату отдыха.
Каруана продолжает русскую партию.
Разыграли русскую партию гроссмейстеры. Магнус ест пешку на е5, Каруана атакует коня и заставляет Карлсена убрать того на d3. Американец же в ответ съедает пешку.
Начинаем! Карлсен стартует с пешки на е4, Каруана отвечает тем же. Следует конь на f3, Фабиано идет зеркально.
Итак, считанные минуты остаются до начала матча. Посмотрим, справится ли с давлением норвежского гроссмейстера Каруана и сегодня.
Сам Карлсен после вчерашней партии заявил, что пытался оказать давление на американца, но тот выстоял. «Каруана очень долго начинал. Но меня не очень волновала возникшая позиция. После этого у меня было преимущество, но не нашел ни одного хорошего хода. Я почувствовал, что у меня хорошая позиция после начала. Я надеялся надавить на него. Не думаю, что я играл особенно хорошо. Было не так много сложных решений. Я надеялся на большее, чем показывал до сих пор. Я очень доволен игрой, потому что пока не упустил ничего, о чем мог бы жалеть», — сказал норвежец на пресс-конференции.
Сегодня белыми ходит чемпион мира Магнус Карлсен. Претендент из США Магнус Каруана — черными.
Первые пять партий завершились вничью. Счет равный: 2,5 - 2,5.
Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Магнус Карлсен и Фабиано Каруана встречаются в шестой партии матча за мировую шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.