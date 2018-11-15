С надеждой на победу: Карлсен играет белыми с Каруаной. LIVE

Сам Карлсен после вчерашней партии заявил, что пытался оказать давление на американца, но тот выстоял. «Каруана очень долго начинал. Но меня не очень волновала возникшая позиция. После этого у меня было преимущество, но не нашел ни одного хорошего хода. Я почувствовал, что у меня хорошая позиция после начала. Я надеялся надавить на него. Не думаю, что я играл особенно хорошо. Было не так много сложных решений. Я надеялся на большее, чем показывал до сих пор. Я очень доволен игрой, потому что пока не упустил ничего, о чем мог бы жалеть», — сказал норвежец на пресс-конференции.