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С надеждой на победу: Карлсен играет белыми с Каруаной. LIVE

Онлайн-трансляция шестой партии матча за шахматную корону Карлсен — Каруана

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана в матче за шахматную корону Reuters
Магнус Карлсен и Фабиано Каруана в матче за шахматную корону
Видео по теме
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана играют шестую партию матча за шахматную корону, который проходит в Лондоне. Предыдущие пять партий завершились вничью. Сегодня норвежец играет белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:13

Думает над ходом Каруана. Можно пойти пешкой на с5 и спровоцировать пешку на d4, чтобы затем попробовать сделать шах белому королю.

19:03

Убирает коня на f2 Карлсен. Видимо, планирует задействовать ладью.

18:58

Идет обмен конями.

18:56

Атакует коня на а3 Фабиано, убирая пешку на d5 и освобождая дорогу для слона. Видит это Магнус и убирает коня. Каруана все-таки ходит слоном, но только на d6.

18:52

И все-таки решается на ход слоном, но только на d3.

18:50

Затягивает с ходом норвежец...

18:41

Вернулся Каруана за стол. Карлсен продолжает думать над ходом, схватившись за голову.

18:39

Теперь отдыхать отправился претендент. Вязкая борьба идет, но равная.

18:36

И пошел конем d7-b6 Фабиано.

18:34

Задумался Каруана. Опять удивил он Карлсена, но тот быстро умерил пыл американца. Ушел в комнату отдыха Магнус.

18:28

Американец отвечает симметрично и атакует белого коня на d5. Убирает его на f4 Карлсен.

18:24

И опять Каруана убирает коня обратно — d7. Магнус идет вперед пешкой на с3.

18:20

Вновь ходит конем Фабиано, возвращает его на е6, Магнус отвечает на этот ход пешкой на f3. Каруана двигает коня на с5, и мгновенно Карлсен переводит пешку на d4.

18:11

Возвращает Фабиано коня на d4, Магнус выходит конем на а3. Пока что равная борьба идет между гроссмейстерами.

18:10

Нападает на ферзя Магнус, переводя коня на d5. Отвечает тем же Фабиано. И да, обменялись ферзями.

18:08

Продолжает удивлять Каруана. Идет конем на c6, хотя напрашивалось возвращение коня на f6.

18:05

Поставил норвежец коня на f4 и ушел в комнату отдыха.

18:04

Каруана продолжает русскую партию.

18:02

Разыграли русскую партию гроссмейстеры. Магнус ест пешку на е5, Каруана атакует коня и заставляет Карлсена убрать того на d3. Американец же в ответ съедает пешку.

18:01

Начинаем! Карлсен стартует с пешки на е4, Каруана отвечает тем же. Следует конь на f3, Фабиано идет зеркально.

17:55

Итак, считанные минуты остаются до начала матча. Посмотрим, справится ли с давлением норвежского гроссмейстера Каруана и сегодня.

17:50

Сам Карлсен после вчерашней партии заявил, что пытался оказать давление на американца, но тот выстоял. «Каруана очень долго начинал. Но меня не очень волновала возникшая позиция. После этого у меня было преимущество, но не нашел ни одного хорошего хода. Я почувствовал, что у меня хорошая позиция после начала. Я надеялся надавить на него. Не думаю, что я играл особенно хорошо. Было не так много сложных решений. Я надеялся на большее, чем показывал до сих пор. Я очень доволен игрой, потому что пока не упустил ничего, о чем мог бы жалеть», — сказал норвежец на пресс-конференции.

17:45

Сегодня белыми ходит чемпион мира Магнус Карлсен. Претендент из США Магнус Каруана — черными.

17:40

Первые пять партий завершились вничью. Счет равный: 2,5 - 2,5.

17:35

Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Магнус Карлсен и Фабиано Каруана встречаются в шестой партии матча за мировую шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.