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Автомобиль за 4 тысячи отжиманий: Кадыров наградил мальчика

Кадыров проведет тренировку с мальчиком, отжавшимся более 4000 раз

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил пятилетнего Рахима Куриева дорогостоящим автомобилем за то, что мальчик сумел отжаться 4105 раз. Этот результат не был зафиксирован Книгой рекордов России из-за нарушений регламента. Несмотря на это, ребенок готов не только повторить, но и превзойти свое достижение, выполнив упражнение более пяти тысяч раз.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил пятилетнего Рахима Куриева, который сумел без перерыва отжаться 4105 раз.

«Рахиму всего пять лет, но его имя уже звучит по всему миру. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку»,

— начал глава региона.

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«Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить. У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать», — заключил Кадыров.

Глава республики наградил семью мальчика дорогой иномаркой, отметив, что он достоин ездить на столь статусном автомобиле.

«Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на ней»,

— цитирует Рамзана Кадырова «РИА Новости».

Свое намерение повторить попытку установить рекорд мальчик обозначил сразу же. Рахим заявил, что сможет отжаться более пяти тысяч раз и продемонстрировал свою технику прямо на капоте нового автомобиля.

Как отмечает глава Министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков, ребенок сумел без перерывов выполнить 4105 отжиманий за два часа и 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России возникли некоторые вопросы, которые, по словам Ханарикова, были незначительными.

Главный редактор издания Станислав Коненко отмечал, что во время выполнения упражнения мальчик нарушил регламент несколько раз, отвлекаясь и переставляя ладони. Для того, чтобы рекорд был зафиксирован, руки от пола отрываться не должны.

Отец мальчика Залимхан Куриев рассказал, что у его сына нет четкого плана тренировок и специального питания.

«У нас нет четкого плана тренировок, Рахим занимается по настроению, тренируемся каждый день по два или три часа.

Никаких секретов здесь нет: упорный труд, хороший сон и желание самого ребенка.

Питается он тоже как самый обычный мальчик его возраста, никаких дополнительных спортивных добавок не употребляет», — цитирует Куриева-старшего Sport24.

Отец подтвердил желание мальчика установить еще один рекорд. Кроме того, юный спортсмен планирует удивлять не только отжиманиями.

Я не ставил задачей установить какой-нибудь рекорд или что-то подобное, мы просто занимались. Рекорд нам, увы, не засчитали, но будем предпринимать еще одну попытку. Почему выбрали отжимания? Даже не знаю,

возможно, когда установим этот рекорд в отжиманиях, попробуем поставить новый в каком-нибудь другом упражнении»,

— отмечает глава семейства.

В будущем Рахим планирует заниматься одним из видов единоборств. Правда, пока не решил, каким именно.

«Мы пока не решили, в какую секцию его запишем.

Где ему понравится больше, туда и будем ходить, будь то бокс, борьба или смешанные единоборства.

Сейчас будем продолжать тренировки, чтобы, по воле Аллаха, установить рекорд», — продолжает отец.

Несмотря на то что Рахим заметно превосходит в физическом развитии своих сверстников, ребенок спокойно общается с другими ребятами, используя данные только для достижения спортивных результатов.

«Он очень спокойный и когда играет со сверстниками никогда не пользуется своими физическими данными. В этом смысле никаких проблем не возникает, если его нарочно не провоцировать. Дети его нисколько не опасаются», — заключил Куриев-старший.

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