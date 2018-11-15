«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Германии в Лейпциге.

Эта встреча станет уже шестой в противостоянии коллективов. И пока отечественная сборная успехов не добивалась — четырежды побеждали немцы, и один раз игра завершилась вничью.

В 1994 году Россия проиграла в товарищеском матче, который проходил в Москве (0:1), в 1996 — на чемпионате Европы в Англии (0:3). Также не смогла совладать с более статусным соперником отечественная дружина в отборочном цикле к чемпионату мира — 2010 (1:2, 0:1).

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Единственный ничейный результат был зафиксирован в 2005 году, когда команды проводили товарищеский матч в Менхенгладбахе. Та игра завершилась со счетом 2:2. На дубль Бастиана Швайнштайгера россияне ответили мячами Александра Анюкова и Андрея Аршавина, которые сумели переиграть защищавшего ворота соперника легендарного Оливера Кана.

Но если тогда состав у сборной России был близок к звездному, то сейчас коллектив испытывает определенные кадровые проблемы.

Команде Станислава Черчесова из-за травм не смогут помочь сразу несколько героев прошедшего ЧМ — Марио Фернандес (ЦСКА), Денис Черышев («Валенсия»), Александр Головин («Монако») и Артем Дзюба («Зенит»). Завершил карьеру в сборную голкипер Игорь Акинфеев.

Однако позиция вратаря у Черчесова сомнений не вызывает. Им станет Андрей Лунев из «Зенита».

«Лунев будет основным вратарем в матче против команды Германии»,

— сказал Черчесов накануне игры.

Кадровые проблемы привели к появлению новичков в сборной. В частности, в главную команду страны был вызван 32-летний бразилец Ари, который уже восемь лет играет в России и этим летом получил гражданство.

«Мы никогда никого не просим делать паспорт специально, Ари принял такое решение самостоятельно.

Если футболист в юридическом плане может играть, и нам подходят его игровые и человеческие качества, то мы за ним наблюдаем. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин.

И повторюсь, что мы не просили его делать паспорт, равно как и с Константином Раушем», — объяснил Черчесов вызов игрока.

Однако это решение понравилось не всем. В частности, с резкой критикой выступил экс-нападающий сборной Роман Павлюченко. Черчесов обещал обсудить с нападающим этот вопрос.

«Мы с Павлюченко живем в одном доме, и по приезде в Россию я поговорю с ним за рюмкой чая, объясню ему свою позицию.

Надеюсь, он от нас не отвернется. Мы живем в пяти метрах друг от друга, и думаю, что этот вопрос мы закроем», — сказал Черчесов.

Говоря о значимости поединка, главный тренер сборной России отметил, что команда хочет знать свою силу.

«Понятно, что контрольный матч против команды Германии — это имиджевая составляющая. После чемпионата мира нам будет снова противостоять топ-команда, это важно.

Матч со шведами в Лиге наций — турнирная игра за очки, все в этом плане важно. Всегда хочется играть с топ-сборными, чтобы знать свою силу», — цитирует Черчесова ТАСС.

Также специалист рассказал о тактике на поединок.

«Если говорить о тактике на предстоящий матч, то мы всегда пробуем разные варианты. После вечернего занятия по теории примем решение, мы всегда пробуем что-то новое и не зацикливаемся на определенной тактике», — заключил Черчесов.

Сборная Германии неудачно провела ЧМ-2018, заняв последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. В Лиге наций немцы тоже выступают плохо — одна ничья и два поражения. Чемпионы мира — 2014 были биты голландцами (0:3) и французами (1:2), сыграв однажды с «трехцветными» вничью — 0:0. Однако наставник хозяев перед игрой предпочитал говорить о сопернике.

«Я помню, как сборная России играла в 2008 году. На сегодняшний день можно сказать, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов внес огромный вклад в ее становление.

Она проводит опасные контратаки, профессионально тренируется, у нее в наличии много быстрых игроков, которые отличаются хорошей организованностью и обороной», — отметил перед матчем главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

«Черчесов всегда был целеустремленным и отличался высокой дисциплинированностью.

Когда я приехал в Инсбрук и тренировал «Тироль», у него была серьезная травма, и он был возрастным игроком, но во втором круге он вернулся и помог нашей команде завоевать золотые медали чемпионата Австрии. Последний раз мы с ним виделись на конгрессе ФИФА в Лондоне», — заключил специалист.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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