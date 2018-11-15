Триумф Украины и провал Германии: все расклады Лиги наций

Лига А

Группа 1: Франция, Нидерланды, Германия

В первой группе сильнейшего дивизиона победитель, то есть участник весеннего плей-офф за общую победу в Лиге наций УЕФА, уже известен. Сборная Франции набрала за три игры семь очков и уже не может потерять свою позицию.

Но это не значит, что умерла интрига. В ближайшие дни решится, кто же отправится в дивизион В — Нидерланды или Германия.

На данный момент ситуация складывается в пользу голландцев, которые смогли не просто обыграть Бундестим на своем поле, а вообще разгромили ее — 3:0.

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Если бы Германия не зацепила очко в стартовой игре с Францией, ее песенка была бы практически спета уже сейчас, ведь она максимум могла бы догнать «оранжевых» по очкам, обыграв в ответном поединке, а при равенстве баллов будет считаться разница мячей в личных встречах.

В общем, Нидерландам достаточно для сохранения прописки в элите либо выиграть у Франции, либо сыграть с Германией вничью. При этом гипотетическая домашняя ничья голландцев с немотивированными французами 16 ноября поставит Германию в положение, когда подопечным Лева нужно будет выигрывать по заказу в три, а то и в четыре мяча...

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия

Во второй группе все четко и ясно: Исландия — аутсайдер, который уже ни на что не претендует и вылетит в лигу В, а бельгийцы и швейцарцы борются за полуфинал.

Сначала Бельгии, еще не терявшей очков, предстоит провести матч с Исландией, но он вообще ничего не значит. В последнем туре Швейцарии дома для выхода в полуфинал необходимо побеждать «красных дьяволов», и никак иначе.

Группа 3: Португалия, Италия, Польша

Здесь сборная Италии, отстающая от Португалии на два очка, постарается в домашнем матче 17 ноября провести рокировку на вершине таблицы подгруппы.

Другое дело, что даже если это Скуадра Адзурра удастся, «европейские бразильцы» смогут в последнем туре победой над уже и так вылетевшей Польшей вернуть себе положение лидера, уже окончательно.

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия

Самое запутанное трио, где все еще могут занять первое место, а вылететь в дивизион ниже не способна только Испания.

У Красной фурии шесть очков, англичане отстают на два балла, а Хорватия имеет только очко, но именно ей предстоит сыграть с каждым из соперников по четвертой группе.

Испанцы и англичане уже обменялись победами в один мяч, но при равенстве очков выше будут британцы, так как они забили на выезде трижды (испанцы это сделали два раза).

Так что если Испания не сможет одолеть «шашечных» на выезде 15 ноября, Англию выведет в полуфинал победа на «Уэмбли». Что до хорватов, то им для первенства в группе нужно выиграть оба матча.

Лига В

Группа 1: Украина, Чехия, Словакия

Украинцы уже обеспечили себе первое место и промоушен, одержав три победы, Чехия обыграла Словакию и идет второй. Именно эти команды и решат между собой, кому предстоит отправиться в третий дивизион. Словацким футболистам нужна победа, а если они не одолеют до того Украину, то и вовсе — победа в два мяча.

Группа 2: Россия, Турция, Швеция

В нашей подгруппе расклад понятен и давно известен. Если Россия увозит из Швеции хотя бы ничью, она официально выигрывает группу. Но это случится досрочно само по себе, если шведы не обыграют раньше в гостях турок. А ведь это будет матч за выживание!

Группа 3: Босния и Герцеговина, Австрия, Северная Ирландия

Обеспечила себе тремя победами выступление в элите в следующем розыгрыше уже и Босния и Герцеговина, а Австрии для выживания достаточно набрать один балл. Впрочем, если Давид Алаба и Ко не сделают этого, то противостояние с североирландцами в Белфасте превратится в поединок жизни и смерти, ведь дома британцы вполне могут отыграть выездное поражение (0:1).

Группа 4: Уэльс, Дания, Ирландия

В четвертой группе вектор борьбе задаст предпоследний матч, в котором лидирующий и имеющий шесть очков Уэльс примет набравших четыре балла датчан.

У себя дома выиграли «викинги», а перевес валлийцев в таблице образовался за счет двух побед над Ирландией и игре датчан в запасе.

В общем, победа скандинавов убьет интригу, ничья оставит им второй шанс — выиграть в последнем туре, а вот поражение превратит закрывающий группу поединок Дания — Ирландия в бой за выживание.

Лига С

Группа 1: Израль, Шотландия, Албания

В первой группе Израиль, Шотландия и Албания до сих пор не разобрались, кто на что претендует. Все могут как подняться выше, так и рухнуть в подвал европейского футбола. Наилучшие шансы у шотландцев, которым осталось провести два поединка.

Группа 2: Финляндия, Греция, Венгрия, Эстония

Финляндия уже почти во дивизионе В, и лишь греки имеют шанс ее остановить, но в последнем туре даже в этом случае Суоми хватит ничьей против Венгрии, у которой ключевой игрой за выживание будет поединок пятого тура с Эстонией. Пока между командами три очка, но в Таллине была драматичная ничья (3:3).

Группа 3: Норвегия, Болгария, Кипр, Словения

Норвегия и Болгария уже обменялись зеркальными домашними победами (по 1:0) и имеют по девять очков. В оставшихся турах против Кипра и Словении они будут решать судьбу первого места заочно. По разности мячей лидируют норвежцы.

Ну а два аутсайдера квартета также заочно будут сражаться за право сохранить прописку в Лиге С. Киприоты находятся в куда более приятном положении, так как имеют на три очка больше и добились перевеса в личных встречах.

Группа 4: Сербия, Черногория, Румыния, Литва

Сербия (8 очков), Черногория (7) и Румыния (6) рубятся между собой за промоушен, а песня Литвы, до сих пор только проигрывавшей, уже спета. Правда, теоретически литовцы еще могут оставить с носом румынов, с которым им еще играть, но верится в это с трудом.

Скорее, наличие встреч с Литвой дает Румынии и Сербии дополнительное преимущество, а вот черногорцам играть только с конкурентами. В этом плане для сербов расклад вообще хорош, так как игра с соседями состоится в Белграде.

Лига D

Группа 1: Грузия, Казахстан, Латвия, Андорра

Единственный квартет низшего дивизиона, где уже все ясно — перевес в семь очков от второго места, которого добились грузины, невозможно отыграть за два тура.

Группа 2: Люксембург, Белоруссия, Молдавия, Сан-Марино

Здесь за поввышение борются Люксембург и Белоруссия, хотя молдаване еще не утратили шансов. Для этого им надо обыгрывать лидера, ждать его ничьей с белорусами, выигрывать у Сан-Марино самим и рассчитывать на белорусскую осечку в игре с тем же соперником. Фантастика, в общем.

Белорусская сборная, конечно, должна выигрывать такую группу, и именно у нее наилучшие шансы, но кто мог предположить, что на финишную прямую она выйдет за спиной Люксембурга?

Группа 3: Косово, Азербайджан, Фарерские острова, Мальта

Битва в Косово будет ключевой для Азербайджана, правда, для этого нужно, чтобы до того азербайджанцы не допустили домашней осечки против Фарерских островов.

Фареры и сами могут еще оказаться на итоговом первом месте и выбраться в Лигу С, но для этого должно сойтись примерно столько же результатов, сколько необходимо в своем квартете Молдавии.

Группа 4: Македония, Гибралтар, Армения, Лихтенштейн

Македония еще не гарантировала себе первенства, опережая Гибралтар и Армении, которой уступила в личных встречах, на три очка. Но домашняя игра с Гибралтаром и поединок с аутсайдером Лихтенштейном в календаре оставшихся туров говорят о том, что скорее всего македонцы решат свою задачу успешно.

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