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Абрамович сделал его капитаном: Джо Коул завершил карьеру

Бывший футболист «Челси» Джо Коул завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул Reuters
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул
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Бывший английский футболист, участник трех чемпионатов мира Джо Коул объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего полузащитника был американский клуб «Тампа-Бэй Раудис», где англичанин и решил повесить бутсы на гвоздь. «Газета.Ru» рассказывает про карьеру выдающегося английского футболиста.

37-летний футболист Джо Коул, выступавший за «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и сборную Англии, объявил о завершении карьеры.

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«Спустя 20 лет профессиональной карьеры пришло время повесить бутсы на гвоздь. 716 матчей, 104 гола за семь отличных клубов, а также честь выступать за сборную Англии. Это была мечта», — приводит слова Коула пресс-служба «Тампы-Бэй Раудис».

Профессиональная карьера Джозефа Джона Коула началась в «Вест Хэме» в январе 1999 года в матче Кубка Англии против «Суонси Сити». Тогда футболисту было 17 лет, и он считался одним из самых перспективных игроков Англии.

«Манчестер Юнайтед» предлагал за будущую звезду астрономические по тем временам £10 млн, но «Вест Хэм» решил не отдавать своего воспитанника — и не прогадал.

За «молотобойцев» Коул отыграл пять сезонов. За это время он провел 126 матчей, в которых забил десять мячей. На время выступления за «Вест Хэм» пришелся и дебют Коула за сборную Англии, за которую он впервые сыграл в 2002 году.

Следующий год — 2003-й — стал самым удачным для Коула в составе «Вест Хэма» и самым неудачным для клуба: Джо в 21 год стал капитаном команды, а вот сам клуб, увы, вылетел из высшего дивизиона. Ему, как и многим другим игрокам, пришлось искать новое место работы. Впрочем, для Коула, получившего в тот сезон престижный приз Hammer of the Year, это проблемой не стало. И переезжать в другой город не пришлось — новым клубом стал «Челси», заплативший за игрока £6,6 млн.

Коул стал частью масштабной трансферной политики нового владельца клуба Романа Абрамовича. В представлении тогдашнего тренера «Челси» Клаудио Раньери футболист должен был заменить самого Джанфранко Дзолу, с которым «пенсионеры» как раз в это время расстались. Именно в «Челси» Джо провел самый долгий и славный период своей карьеры. Семь сезонов, 280 игр, семь трофеев: три титула победителя Английской премьер-лиги (АПЛ), два Кубка Англии и Кубок Лиги.

В 2010 году Коул вновь стал капитаном, как и в случае с предыдущим клубом, следующим шагом после получения повязки стал переход в другую команду.

Истинные причины этого решения так и остались до конца не выясненными.

Совершенно точно, что это никак не было связано ни с формой Коула, ни с желанием клуба. «Челси» предлагал игроку продлить контракт, но Джо отказался, предпочтя перейти в «Ливерпуль» в статусе свободного агента.

В составе «красных» игрок получил футболку с десятым номером и £90 тыс. в неделю. Руководство клуба объявило о наступлении новой эры в истории, а капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сравнил Коула с Месси. Но, несмотря на столь щедрые авансы и огромные надежды, ливерпульский этап карьеры долгим не получился. Роя Ходжсона на посту тренера сменил Кенни Далглиш, и уже в следующем году Коул отправился в аренду в состав чемпиона Франции «Лилль». 27 матчей, четыре гола и три результативные передачи — таков итог годичного пребывания Джо на французской земле.

Тренер «Лилля» Руди Гарсия был очень доволен выступлением англичанина, но Коул проявил свой неспокойный характер и заявил, что хочет вернуться в Премьер-лигу.

Тем более, что и новый тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс выразил желание видеть его в составе своей команды. Сезон-2012/2013 стал последним для Коула в составе «Ливерпуля». Он не задался с самого начала: в первой же игре с белорусским «Гомелем» в Лиге Европы футболист получил травму и, несмотря на то, что достаточно быстро восстановился, выйти на пик формы так и не смог. Итогом стало возвращение в 2013 году в родной «Вест Хэм», где никогда не забывали своего воспитанника. Так же как и Коул всегда помнил о корнях. Еще выступая за «Челси», он забил мяч «Вест Хэму», но праздновать не стал, сделав жест ладонями — никаких торжеств! Так что «молотобойцы» своего бывшего капитана встретили с распростертыми объятиями.

Несмотря на это, второе пришествие Коула в «Вест Хэм» продлилось всего год. За это время он сыграл в 37 матчах и отметился пятью голами. После этого были «Астон Вилла», «Ковентри», а в 2016 году Коул принял решение покинуть Англию и отправиться за океан.

Новым клубом в Северной Америке стал клуб NASL (второй североамериканской лиги) «Тампа Бей». Из заокеанских достижений Коула стоит отметить его попадание в список десяти игроков, номинированных на премию NASL Golden Ball, а также 20 голов в 82 матчах.

Джо Коула в Англии считают одним из самых талантливых и в то же время нереализовавшихся игроков.

В дополнение к уже упомянутым словам Джеррарда, сравнившего Коула с Месси, можно вспомнить высказывание Пеле, сказавшего, что «у него есть навыки бразильца». Что помешало? Возможно, травмы, преследовавшие Джо на протяжении всей карьеры. Хотя говорить о нереализованности игрока, долго и успешно выступавшего за такие клубы, как «Челси» и «Ливерпуль», сыгравшего за сборную Англии 56 матчей и забившего десять мячей, наверное, все же можно с большой натяжкой.

Возможно, теперь Коулу удастся полностью реализоваться в качестве тренера. Сам Джо такое намерение выражает недвусмысленно:

«Глядя в будущее, я хочу продолжать оставаться в футболе. Я чувствую, что могу много сделать в качестве тренера».

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