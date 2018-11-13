Нет визы – нет карьеры: российского бойца не пустили в США

Рамазану Эмееву, российскому бойцу смешанного стиля (MMA), в третий раз отказали в выдаче американской визы, которая требовалась ему для работы и выступлений в США на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По словам Эмеева, руководство промоушена заинтересовано в нем и оказывало содействие для получения визы, однако это не помогло.

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«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий», — начал боец.

«Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубай. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогал, делал приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать»,

— приводит слова Эмеева Sport24.

31-летний Эмеев выступает под эгидой UFC с 2017 года. За это время Рамазан провел три поединка, каждый из которых увенчался триумфом российского бойца. Более того, все победы Эмеев забирал решением судей. Рамазан также выступил на первом турнире UFC на территории России, который состоялся 15 сентября в Москве. Главным событием вечера стал бой Алексея Олейника и Марка Ханта, а в андеркарде турнира Эмеев одержал победу над сербом Штефаном Секуличем.

Эмеев в MMA держит рекорд 18-3. Переходил в UFC он в статусе чемпиона среднего веса M-1 Global. Уже в промоушене Даны Уайт Рамазан поднялся в весе, перейдя в полусредний дивизион. И успешно дебютировал, одолев непобедимого черного пояса бразильского джиу-джитсу Альберту Мину.

Рамазан хорошо стартовал в UFC. Однако и он сам признает, что бои на турнирах в Европе, по большому счету, не принесут ему успеха.

Для развития дальнейших перспектив нужно ехать именно на родину промоушена — в Штаты.

Это престижнее, дороже и, как следствие, с возможностью получить топовый поединок. Рамазан в UFC хотел бы подраться с именитым Дональдом Серроне, который 10 ноября в Денвере побил Майка Перри.

«Я бы конечно очень хотел соперника из топ-10. Но пока ничего сказать нельзя. Надеюсь, что если не из топ-15, то хотя бы из двадцатки рейтинга получится.

Всегда интересно было бы подраться с Серроне. Он — ковбой, я — горец. Много общего у нас — любовь к лошадям и прочее. С этим бойцом интересно было бы посоревноваться», — цитирует Эмеева MMABoxing.ru.

Еще один российский легковес Рустам Хабилов (23-3) выступает в UFC с 2013 года, но не провел в США еще ни одного поединка. Причина та же – отказ в визе. Дагестанец провел в организации десять боев, из которых лишь один состоялся в Штатах. Юбилейный поединок пришелся на UFC Fight Night Moscow, где промоушен решил собрать всех топовых россиян, которые никак не могут получить американскую визу. В Москве Хабилов раздельным решением победил канадца Кайана Джонсона. Всего в UFC на его счету восемь побед и два поражения.

UFC заинтересован в 32-летнем Хабилове, подписывал с ним контракт на улучшенных условиях. Но топовых соперников Рустам не получает, поскольку не может драться в США.

«(...)Тут проблема еще в том, что все в основном дерутся в США, а я не могу туда попасть. Этот вопрос должен был решиться, но сейчас приостановили выдачу виз», — говорил Хабилов еще в 2017 году. Ситуация по-прежнему не разрешилась.

Король нокаутов Майрбек Тайсумов острее других воспринимает так называемую визовую проблему.

Он неоднократно заявлял, что готов даже завершить карьеру, если не получит разрешение на работу в Штатах.

«Мне нужна американская виза, чтобы поехать в США и биться с лучшими. Если я не получу визу, то закончу карьеру. Я хочу быть чемпионом UFC, драться где-то еще нет смысла. Если не смогу продолжить, то буду работать с детьми. У меня много проектов, социальных проектов. Я люблю работать с детьми», — цитирует Тайсумова «РИА Новости».

30-летний Тайсумов дебютировал в UFC в 2014 году. В промоушене провел восемь побед и держит рекорд 6-2. На московском турнире Майрбек решением победил Десмонда Грина, хотя и провалил взвешивание и был вынужден отдать американцу 40 процентов гонорара. Рейтинги и контракты для Тайсумова, по его убеждениям, ничего не значат. Главное – бот с топовыми соперниками, который без визы он совершенно точно не получит.

Тайсумову в визе было отказано уже множество раз. Причину американское посольство так и не объяснило. В марте 2018 года Майрбек должен был подраться в США с Эваном Данэмом, но был вынужден сняться с поединка из-за отказа во въезде в Штаты.

В начале октября Тайсумов сообщил, что ему удалось получить визу, однако отметил, что пока рано радоваться и он не верит, что даже при наличии всех этих документов сможет наконец-то выступить в США. Он должен был вылететь в Штаты 4 октября, однако новостей по визе нет до сих пор.

Также стоит отметить, что в посещении США отказано заслуженному тренеру России по боевому самбо Абдулманапу Нурмагомедову.

Из-за проблем с визой Нурмагомедов-старший не может присутствовать на боях своего сына и чемпиона легковесов Хабиба. Перед боем Орла против ирландца Конора Макгрегора Нурмагомедов-старший пытался получить визу через Турцию, однако ему было отказано. Не исключено, что будь тренер и отец Хабиба в Лас-Вегасе на том бою, массовой драки бы не случилось.

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