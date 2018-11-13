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Без лидеров: как Черчесову играть со шведами

Сборная России потеряла всех лидеров перед Германией и Швецией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Лиги Наций против... Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Лиги Наций против сборной Турции, 3 сентября 2018 года
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Сборная России по футболу готовится к товарищескому матчу с командой Германии и решающему поединку Лиги наций УЕФА против Швеции. Эпидемия травм, первый вызов Ари, сбалансированность состава — «Газета.Ru» анализирует ситуацию в главной команде страны.

Беда с травмами

Последний сбор национальной команды России в счастливом для нее 2018 году получается особенно тяжелым. Такой эпидемии травм в главной команде страны не было при Станиславе Черчесове еще никогда.

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Причем пострадали как перспективные новички, так и признанные лидеры, без которых уже тяжело представить коллектив Черчесова.

Синхронно выбыли оба наших звездных легионера Денис Черышев из «Валенсии» и Александр Головин из «Монако», а в матче Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» сотрясение мозга заработал незаменимый правый защитник Марио Фернандес.

Уже в минувший уикенд получил травму в матче ЦСКА — «Зенит» впервые вызванный Черчесовым полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, а также усугубил в той игре свое повреждение колена основной форвард и капитан сборной Артем Дзюба.

Более того, под вопросом участие в играх с Германией и Швейцией спартаковца Романа Зобнина, выступающего за казанский «Рубин» Федора Кудряшова и вызванного на замену Марио Фернандесу Сергея Петрова из «Краснодара» — все они не тренируются в данный момент в общей группе.

Шанс Ари

В результате главный тренер национальной команды сделал одновременно очевидный и неоднозначный выбор, впервые призвав под знамена сборной бразильца Ари, не так давно получившего российский паспорт.

Сам нападающий «Краснодара» не раз и не два заявлял, что мечтает примерить футболку сборной России. Эти разговоры начались еще задолго до того, как были оформлены официальные бумаги на российское гражданство.

Однако встречено это решение Черчесова было неоднозначно. Многие бывшие игроки сборной страны и эксперты рассуждают о том, что у нас хватает и «своих» талантов, а Роман Павлюченко даже заявил, что не будет смотреть матчи сборной с участием Ари.

Но если разобраться, выбор Черчесова выглядит вполне закономерным и логичным. Покажите сейчас нападающего с российским паспортом из доступных, заслуживающего вызова больше, чем Ари, который уже шесть раз отличился в РПЛ сам, а также отдал три голевые передачи партнерам?

Правильно — Федор Чалов из ЦСКА. Но ведь наставник сборной и так пригласил лучшего бомбадира Премьер-лиги нынешнего сезона. А еще в сборную вызваны Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, которые не могут похвастать статистикой, схожей с Ари.

Конечно, есть еще Федор Смолов или раззабивавшийся в «Урале» Андрей Панюков, но первому нужно набрать игровой тонус после травмы и хотя бы разок отличиться в составе «Локомотива», куда он перешел в конце лета, а всплеск второго — пока только эпизод.

Вот если Панюков продолжит в том же духе до зимней паузы, а затем ударно начнет весенний отрезок сезона, можно будет говорить о главной команде страны.

Да, один из аргументов против Ари заключается в том, что ему уже 32 года, но ведь здесь речь идет не о покупке футболиста клубом на перспективу. В сборной надо показывать уровень здесь и сейчас.

Ну а спорить о натурализации, конечно, можно сколько угодно, но отказываться от Ари, потому что он бразилец, когда в команде уже есть Гилерме, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Нойштедтер — как минимум нелогично.

Чего ожидать

Вопрос ближайших перспектив сборной непразден. Если матч против Германии всего лишь контрольный и не имеет ключевого значения в плане результата, то поединок против Швеции определит результат нашей группы в Лиге наций УЕФА.

Россию для первого места абсолютно точно устроит ничья, и тогда команда Черчесова в следующем розыгрыше сыграет уже в элите, а также получит дополнительный шанс отобраться на Евро-2020, если это не удастся сделать через отбор.

Вот только добиться ее в Швеции будет ой как непросто. По сути, Черчесов оказался в ситуации, когда ему надо строить команду в ограниченном временном промежутке практически с нуля.

В нынешнем составе, если Зобнин не сможет сыграть, не будет вообще ни одного лидера образца блестящего летнего домашнего чемпионата мира!

Станислав Саламович уже доказал, что умеет добиваться результата, правильно готовясь к сопернику и используя имеющиеся в распоряжении ресурсы, но, честно говоря, хотелось бы, чтобы Турция отобрала у шведов очки, и наша сборная заняла бы первое место досрочно, сыграв с «Тре крунур», по сути, еще один контрольный поединок.

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