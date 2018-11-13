Покорение Канады: рекорд молодежки, кубок юниоров

Россия (U-21) — Сборная OHL — 4:0 (счет в серии — 2-2)

Молодежная сборная России, продолжающая свое ежегодное турне по Канаде в рамках CIBC Canada Russia Series, являющейся традциионным этапом подготовки к молодежному чемпионату мира, провела свой второй матч против сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Обменявшись победами с командой Западной хоккейной лиги (WHL) и уступив в первой игре сверстникам из Онтарио, подопечные Валерия Брагина находились в положении, когда им нужна была победа, чтобы продолжать всерьез претендовать на общую победу перед заключительными поединками против сборной лиги Квебека (QMJHL).

На отчетный поединок тренерский штаб Валерия Брагина не выставил защитников Артема Волчкова и Александра Ляхова и решил сыграть с 13 нападающими и семью игроками оборонительной линии.

Реклама

Эта игра стала первой в серии, в которой нашей удалось зажечь красный свет за воротами соперников раньше, чем он вспыхнул за спиной российского голкипера.

Уже на исходе первой минуты игры наброс Александра Романова от синей линии, не задев никого из партнеров, материализовался в первое взятие канадских ворот, задав тон всему противостоянию.

Перевернуть ситуацию хозяева льда в Ошаве могли в середине первой 20-минутки, когда получили две подряд возможности разыграть лишнего, но российские хоккеисты выстояли, а на последней минуте периода Павел Шэн с передач Савелия Ольшанского и Степана Старкова удвоил перевес российской команды, забросив свою третью шайбу в серии.

Во втором периоде зрители увидели равный хоккей с обоюдными шансами на успех, причем канадцы в основном создавали давление в большинстве, а наша сборная — в равных составах. Однако, несмотря на обилие бросков (10-9 в пользу хозяев), голов на этом отрезке так и не случилось.

В третьем периоде у хозяев стали сдавать нервы, и одно удаление сборной Онтарио следовало за другим. В итоге Александр Яремчук после комбинации с участием Старкова и Дмитрия Саморукова поразил ближнюю девятку.

Довершил же разгром канадских сверстников Кирилл Слепец, которому в равных составах ассистировали Ольшанский и Артем Галимов, принимавший участие также в первом голе в матче.

Отдельно стоит отметить первую звезду матча российского голкипера Петра Кочеткова, который отразил все 23 выстрела по своим воротам и стал первым нашим вратарем в Суперсерии после Игоря Шестеркина в 2014 году, кому удалось отыграть на ноль.

Кстати, тогда нынешний вратарь СКА и сборной России тоже «зачехлил» сборную Онтарио, причем российская молодежка тогда тоже выиграла со счетом 4:0.

Интересно также, что молодые российские хоккеисты не могли перебросать команду OHL на протяжении 14-ти матчей. Серия продолжалась с 2011 года, но в отчетном поединке ее сломали 28 бросков подопечных Брагина.

Следующая игра серии против сборной лиги Квебека состоится уже завтра, потому наша команда сразу по окончании четвертого поединка вылетела в Шэрбрук чартерным рейсом.

Победный вызов

Тем временем юниорская сборная России по хоккею вернулась из Канады, где триумфально выступила на Мировом кубке вызова, который наши юниоры не выигрывали с 2014 года.

В полуфинале против шведской команды ударный второй период, выигранный подопечными Сергея Голубовича со счетом 4:1, привел к общему успеху — 6:4. Главным героем встречи стал оформивший 2+2 Василий Пономарев, а Даниил Гущин (2+1) и Александр Пашин (1+2) набрали по три балла за результативность.

В финале со сборной Финляндии российская команда пропустила в первом периоде, но также во второй трети матча смогла склонить чашу весов на свою сторону. Сначала Даниил Гущин восстановил равновесие в меньшинстве, а затем победную шайбу в одиночку организовал Игнат Коханин.

Напомним, что на групповой стадии единственное свое поражение на турнире команда Голубовича потерпела именно от финнов, уступив им в первой же игре турнира с тем же счетом — 1:2.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».