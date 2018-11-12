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Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба

Ислам Махачев выбыл с поединка против Франсиско Тринальдо

Боец UFC Ислам Махачев после победы над Лео Кунцем Reuters
Боец UFC Ислам Махачев после победы над Лео Кунцем
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UFC отменил поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева против бразильца Франсиско Тринальдо. По заверениям самого Махачева, который участвовал в драке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, он не понял, что произошло.

Ислам Махачев, российский боец UFC и близкий друг чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова, не примет участия на турнире UFC 233 в Анахайме. Руководство UFC без объяснения причин сняло Махачева с поединка против обладателя коричневого пояса бразильского джиу-джитсу Франсиско Тринальдо (рекорд 23-6). Вместо выбывшего россиянина с Тринальдо будет драться американец Александр Эрнандес.

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Интересно, что Махачев был снят с поединка спустя всего несколько дней после объявления боя. Сам россиянин в своем инстаграме опубликовал заявление, в котором выразил непонимание по поводу ситуации с боем против бразильца.

По его словам, он не подписывал официальный контракт на поединок.

«Насчет этого боя я сам не понял, что произошло. В UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал», — написал Махачев.

Турнир UFC 233 состоится в американском Анахайме 27 января.

27-летний Махачев выступает под эгидой UFC с 2015 года. За это время россиянин провел шесть боев, одержал пять побед и один раз проиграл. В рамках MMA он держит рекорд 16-1. С серьезными соперниками в UFC Махачев не дрался, а в своем последнем поединке, который состоялся в июле нынешнего года, забрал победу сабмишеном у Кэйджена Джонсона.

Махачев, как и большинство дагестанских бойцов, в качестве спортивной базы используют самбо. Ислам тренируется у заслуженного тренера России по боевому самбо и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Также он является постоянным спарринг-партнером самого Орла в зале AKA.

Американец Луис Пенья, также тренировавшийся в зале Хавьера Мендеса, характеризовал Махачева как одного из самых сильных борцов в MMA.

При этом Ислам все-таки не самый сильный панчер. Его ударная техника, как и у многих выдающихся борцов, страдает из-за доминирования борьбы в стиле. Нокаутом Махачев завершал бой лишь четыре раза, решением судей и сабмишеном — по шесть. В этом плане на его поединок с Тринальдо было бы интересно посмотреть, поскольку бразилец славится именно работой в стойке. Да и противостояние самбистов с борцами джиу-джитсу всегда занимательно.

Хабиб перед боем с представителем данного стиля Тиаго Таваресом вышел в футболке со знаменитой надписью, которая стала поводом для скандала: «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу».

Наиболее ярким моментом Махачева в UFC можно считать победу над бразильцем Глейсоном Тибау. В том поединке бразилец уже на 57-й секунде боя попался на левую россиянина и отправился на настил. Реакция Хабиба на финиш от Ислама — бесценна.

В 2016 году UFC временно отстранил Махачева от поединков за употребление мельдония.

По итогам расследования Американское антидопинговое агентство (USADA) полностью оправдало Махачева, поскольку выяснило, что спортсмен действительно применял препарат в декабре 2014 года, но не с целью улучшить результаты, а для восстановления организма во время лечения аритмии сердца.

6 октября Махачев принял участие в потасовке после поединка между командами Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229. После того, как чемпион организации выпрыгнул из клетки, Махачев и другой секундант Орла Зубайра Тухугов напали на Макгрегора. Глава UFC Дана Уайт пообещал, что все участники конфликта будут уволены из организации. Промоушен действительно снял с поединка Тухугова, который должен был драться с другом Макгергора Артемом Лобовым, однако после этого Нурмагомедов заявил, что покинет UFC, если Зубайру или кого-либо из его друзей уволят. Ясности о будущем Тухугова в промоушене по-прежнему нет.

Махачев за потасовку оправдываться и извиняться не стал.

«Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», — написал Ислам.

Не исключено, что показательное лишение Махачева поединка — это и есть та самая реакция UFC. Если для Ислама на этом все и закончится, то можно будет считать, что он отделался легким испугом. В таком случае промоушен формально сдержит обещание наказать

Махачев, как и вся команда Нурмагомедова, придерживаются одних интересов и идеологических взглядов. Например, Ислам также стал одним из участников конфликта Хабиба с российскими рэп-исполнителями Тимати и Егором Кридом, когда Нурмагомедов поддержал отмену концерта Крида в Махачкале.

«Если вам безразлична судьба нашего народа — просто сидите молча, традиции давно забыты, постарайтесь сохранить хотя бы честь и мужество. У каждого есть свое мнение и каждый может говорить то, что он думает, но мужчина должен отвечать за свои слова», — подчеркнул тогда боец.

Как отметил Ислам после отмены боя с Тринальдо, свой следующий поединок он планирует провести уже в 2019 году.

Глава промоушена Дана Уайт, по словам Махачева, обещал организовать ему бой против соперника из топ-15. К слову, Тринальдо занимает 14-ю строчку рейтинга легкого дивизиона.

«Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал президент UFC Дана Уайт», — гласит сообщение бойца.

Также стало известно, что трудности с проведением боев в США испытывает другой российской боец Рамазан Эмеев. Накануне ему было отказано в американской визе. По этой же причине выступать в Штатах не могут Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубаи. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогали, делали приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — цитирует Эмеева Sport24.

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