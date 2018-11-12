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«Дикая ситуация»: новый бразилец в сборной России

Бразилец Ари вызван в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари на пресс-конференции перед матчем со... РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Ари на пресс-конференции перед матчем со «Стандардом»
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Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России на ноябрьский сбор, который состоится в рамках подготовки к матчам против команд Германии и Швеции. Для бразильского форварда «быков», который получил российский паспорт только в июле этого года, приглашение в национальную команду России стало первым в карьере.

Форвард «Краснодара» Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари, получил вызов в национальную сборную России по футболу на ближайшие матчи против команд Германии и Швеции. В заявлении пресс-службы сборной говорится, что форвард уже прибыл в расположение команды.

Российское гражданство Ари получил только в конце июля нынешнего года, хотя живет и работает в России с 2010 года. Разговоры о том, что форвард станет россиянином, ходили еще в 2015 году, когда бразилец получил предложение от тогдашнего наставника российской сборной Фабио Капелло стать гражданином страны. После этого Ари подал документы для получения паспорта Российской Федерации и выразил желание сыграть за национальную команду на чемпионате мира — 2018, однако процесс оформления гражданства затянулся, из-за чего нападающий не мог быть привлечен к вызову в сборную.

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У Ари, которому в декабре исполнится 33 года, был шанс выступать за сборную своей родной страны — Бразилии. С 2005 по 2006 год он защищал цвета молодежной национальной команды, но во время своего единственного вызова во взрослую сборную Бразилии в 2006 году не смог впечатлить тогдашнего тренера пентакампеонов Карлоса Дунгу и не дебютировал, после чего ни разу не получал приглашения в бразильскую сборную.

Если в матче Лиги наций против Швеции Ари выйдет на поле в составе российской команды, то он официально лишится возможности когда-либо еще представлять Бразилию.

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Agora eu sou russo!

Публикация от Ари (@ari_gol1000)

Возможность заиграть себя за сборную России Ари получил во многом благодаря не самому приятному стечению обстоятельств. Изначально главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не включил форварда в заявку на ближайший сбор. Однако травмы получили Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Денис Черышев и Александр Головин, из-за чего Черчесов принял решение дозаявить натурализованного бразильца.

Также остается под вопросом участие в матчах с Германией и Швецией Сергея Петрова, Артема Дзюбы и Романа Зобнина, которые испытывают проблемы со здоровьем, однако остаются в резерве национальной команды.

В текущем сезоне Ари провел в составе «Краснодара» 11 матчей, забил семь мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами.

Интересно, что в сборной России этническому бразильцу предстоит конкуренция с лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым.

На счету 20-летнего форварда девять голов в чемпионате России в этом сезоне, а у Ари — его ближайшего преследователя — шесть.

После получения российского гражданства Ари признался, что сделал это ради своей семьи. В 2014 году форвард «быков» женился на российской модели Наталье Грызловой, а позже у них родилась дочь Ариани.

«Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут моя дочь Ариани, готов остаться ради нее», — сказал тогда форвард для «Матч ТВ».

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#arigooll @fclokomotiv

Публикация от Ари (@ari_gol1000)

В России Ари выступает достаточно давно — восемь лет. В 2010 году его приобрел московский «Спартак», а спустя три года форвард перешел в «Краснодар», где играет по сей день. В 2017 году 32-летний нападающий перешел в столичный «Локомотив» на правах аренды, а в сезоне-2017/18 стал чемпионом России в составе «железнодорожников». За эти восемь лет форвард провел в РПЛ 190 матчей, забил 56 мячей и сделал 40 результативных передач.

Свое недовольство вызовом Ари в сборную России выразил бывший нападающий национальной команды Роман Павлюченко. Напомним, что в финале Кубка России в 2017 году Ари и Павлюченко стали участниками драки, после чего так и не наладили отношения.

«Я просто не буду смотреть матчи сборной России с его участием», — начал Павлюченко.

«У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов.

Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России.

Я считаю, что это неправильно», — цитирует экс-форварда национальной команды Sport24.

Агент Ари не согласен с точкой зрения Павлюченко. По словам Оливера Кабреры, его клиент свободно говорит по-русски и любит Россию, поэтому достоит представлять национальную команду.

«Ари живет в России почти девять лет, свободно говорит по-русски, любит Россию. Что тут сказать? Мне кажется, для русских было бы здорово принять человека, который так много лет борется и побеждает в российском футболе. Думаю, это было бы очень по-человечески и просто правильно», — сказал Кабрера.

32-летний Ари стал пятым натурализованным футболистом, который получил вызов в сборную. Ранее за национальную команду дебютировали бывшие бразильцы Маринато Гилерме и Марио Фернандес, а также экс-немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш.

Сборная России 15 ноября сыграет против команды Германии в контрольном матче, а 20 ноября проведет заключительный матч Лиги наций против Швеции.

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