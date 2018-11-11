За первой победой: Каруана играет белыми с Карлсеном. LIVE

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Магнус отходит ладьей назад на а8.
Фабиано отвечает слоном d2.
Решает Каруана на обмен пешками, Карлсен идет ладьей а5. Но зачем?
В небольшом замешательстве Каруана. Не очень ему ясен ход действий Карлсена.
И освобождает он фланг для ладьи, двигая пешку а5.
Странное поведение Магнуса. Решился он на обмен пешками c5-b4 a3-b4.
Отказывается Карлсен от преимущества двух слонов. Забирает норвежец коня f3, Фабиано отвечает.
Достаточно долго думал Фабиано, а в итоге выполнил напрашивающийся ход пешкой на h3.
Напрашивался ход слоном е6, но Магнус пошел на g4.
Не стал рисковать американец и пошел конем d2.
А вот теперь задумался Фабиано. Сейчас от него зависит ключевое решение: есть ли пешку с5 или провоцировать на атаку Магнуса.
Не долго думая, Каруана продвигает пешку на b4. Карлсен проводит рокировку.
Был вариант у Карлсена с ходом пешком на а5, но решил переставить коня f6.
Интересно. Каруана решил сыграть пешкой а3.
Так и есть, норвежец предпринял ожидаемый ход пешкой е5.
Убирает ладью на е1 американец. Видит Каруана, что Карлсен намерен усилить центр.
Задумался Каруана. Возможно, отдавать слона в самом начале партии было не самым верным решением.
Магнус отвечает на это ферзем d8-с7.
Рокировка от Каруаны.
Забирает коня Магнуса Фабиано b5-c6, Карлсен же забирает слона.
Классика от Карлсена: сицилианская защита e2-e4 c7-c5. Повторение первой партии идет.
А вот и Каруана пришел. Пожали друг другу руки соперники. Начинаем.
Первым в очередной раз за стол Магнус. Пунктуален норвежец.
Итак, все готово к началу очередного противостояния. Ожидаем появления шахматистов.
11 ноября у шахматистов был выходной. Надеемся, что гроссмейстеры сполна отдохнули и теперь со свежей головой проведут новое противостояние, которое окажется не менее увлекательным.
Предыдущие две партии завершились вничью. Однако несмотря на ничейные результаты, сам ход игры оказался захватывающим — что в первом раунде, что во втором. Примечательно, что если в первой партии казалось бы очевидную победу упустил Карлсен, то во второй Магнус оказался в роли защищающегося: Фабиано Каруана, играя черными, поставил норвежца в тупиковую ситуацию и имел все шансы довести дело до победы. Однако Карлсен не просто так имеет статус действующего чемпиона мира, и норвежский гроссмейстер сумел добиться ничьей.
Претендент на мировое первенство Каруана на этот раз сыграет белыми, а действующий чемпион — черными. Партия начнется в 18.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьей партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.