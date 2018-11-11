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Шахматы / Матч за шахматную корону. Третья партия
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Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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За первой победой: Каруана играет белыми с Карлсеном. LIVE

Онлайн-трансляция третьей партии матча за шахматную корону Карлсен — Каруана

Эпизод партии Фабиано Каруаны и Магнуса Карлсена в матче на первенство мира Reuters
Эпизод партии Фабиано Каруаны и Магнуса Карлсена в матче на первенство мира
Видео по теме
В Лондоне норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана продолжают борьбу за шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьей партии матча. Каруана играет белыми. Две предыдущие партии завершились вничью, и теперь соперники имеют возможность добиться первой победы.
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19:14

Магнус отходит ладьей назад на а8.

19:10

Фабиано отвечает слоном d2.

19:08

Решает Каруана на обмен пешками, Карлсен идет ладьей а5. Но зачем?

19:04

В небольшом замешательстве Каруана. Не очень ему ясен ход действий Карлсена.

18:57

И освобождает он фланг для ладьи, двигая пешку а5.

18:56

Странное поведение Магнуса. Решился он на обмен пешками c5-b4 a3-b4.

18:53

Отказывается Карлсен от преимущества двух слонов. Забирает норвежец коня f3, Фабиано отвечает.

18:51

Достаточно долго думал Фабиано, а в итоге выполнил напрашивающийся ход пешкой на h3.

18:44

Напрашивался ход слоном е6, но Магнус пошел на g4.

18:33

Не стал рисковать американец и пошел конем d2.

18:30

А вот теперь задумался Фабиано. Сейчас от него зависит ключевое решение: есть ли пешку с5 или провоцировать на атаку Магнуса.

18:20

Не долго думая, Каруана продвигает пешку на b4. Карлсен проводит рокировку.

18:19

Был вариант у Карлсена с ходом пешком на а5, но решил переставить коня f6.

18:14

Интересно. Каруана решил сыграть пешкой а3.

18:10

Так и есть, норвежец предпринял ожидаемый ход пешкой е5.

18:10

Убирает ладью на е1 американец. Видит Каруана, что Карлсен намерен усилить центр.

18:09

Задумался Каруана. Возможно, отдавать слона в самом начале партии было не самым верным решением.

18:05

Магнус отвечает на это ферзем d8-с7.

18:03

Рокировка от Каруаны.

18:02

Забирает коня Магнуса Фабиано b5-c6, Карлсен же забирает слона.

18:01

Классика от Карлсена: сицилианская защита e2-e4 c7-c5. Повторение первой партии идет.

17:59

А вот и Каруана пришел. Пожали друг другу руки соперники. Начинаем.

17:55

Первым в очередной раз за стол Магнус. Пунктуален норвежец.

17:55

Итак, все готово к началу очередного противостояния. Ожидаем появления шахматистов.

17:45

11 ноября у шахматистов был выходной. Надеемся, что гроссмейстеры сполна отдохнули и теперь со свежей головой проведут новое противостояние, которое окажется не менее увлекательным.

17:40

Предыдущие две партии завершились вничью. Однако несмотря на ничейные результаты, сам ход игры оказался захватывающим — что в первом раунде, что во втором. Примечательно, что если в первой партии казалось бы очевидную победу упустил Карлсен, то во второй Магнус оказался в роли защищающегося: Фабиано Каруана, играя черными, поставил норвежца в тупиковую ситуацию и имел все шансы довести дело до победы. Однако Карлсен не просто так имеет статус действующего чемпиона мира, и норвежский гроссмейстер сумел добиться ничьей.

17:35

Претендент на мировое первенство Каруана на этот раз сыграет белыми, а действующий чемпион — черными. Партия начнется в 18.00 мск.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьей партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.