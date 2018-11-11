За первой победой: Каруана играет белыми с Карлсеном. LIVE

Предыдущие две партии завершились вничью. Однако несмотря на ничейные результаты, сам ход игры оказался захватывающим — что в первом раунде, что во втором. Примечательно, что если в первой партии казалось бы очевидную победу упустил Карлсен, то во второй Магнус оказался в роли защищающегося: Фабиано Каруана, играя черными, поставил норвежца в тупиковую ситуацию и имел все шансы довести дело до победы. Однако Карлсен не просто так имеет статус действующего чемпиона мира, и норвежский гроссмейстер сумел добиться ничьей.