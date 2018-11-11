Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. Путь полузащитника в большом футболе получился необычным — от всенародной любви после неожиданной бронзы на чемпионате Европы — 2008 до масштабной обструкции после вылета с Евро-2012 и необдуманных слов фанатам: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

Однако нельзя отрицать, что Аршавин вписал свое имя в историю российского футбола, пусть даже не все страницы в его биографии будут белоснежно чистыми.

Он провел 352 матча за петербургский «Зенит», сыграв огромную роль в первом чемпионстве команды за 23 года, добытом в сезоне-2007. Также Аршавин помог питерцам завоевать первый в истории европейский трофей — Кубок УЕФА, став лучшим игроком финального матча против «Рейнджерс» (2:0) в 2008 году.

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Тем же летом полузащитник отменно проявил себя на чемпионате Европы, приняв участие в последнем матче группового этапа против Швеции, четвертьфинале с Голландией и полуфинале с Испанией. В итоге команда получила бронзовые медали турнира, а Андрей был признан лучшим игроком сборной России на турнире, даже несмотря на то, что пропустил первые две встречи из-за дисквалификации.

Такое выступление привлекло к Аршавину внимание топ-клубов Европы, однако он остался в «Зените» до февраля 2009 года и выиграл вместе с командой Суперкубок УЕФА,

выйдя на замену в матче, где сине-бело-голубые неожиданно одолели победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Добавив в копилку еще один трофей, зимой полузащитник подписал контракт с лондонским «Арсеналом», в котором провел около четырех лет. Однако карьера на Туманном Альбионе не задалась: после ударного начала (десять голов за 21 матч и звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге) Аршавин постепенно собрал серию из слабых игр и оказался на скамейке запасных.

Однако болельщики «Арсенала» до сих пор вспоминают покер россиянина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», оформленный в апреле 2009 года. До этого ни один игрок не мог забить столько «красным» на их поле в течение 63 лет.

Andrey Arshavin Anfield



And we Andrey Arshavin



Fond memories, Andrey - wishing you all the best pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo — Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.

К сожалению, в Англии Аршавин так и не смог обрести стабильность, и перед Евро-2012 ему пришлось отправиться в аренду в «Зенит», чтобы получить игровую практику.

А затем произошел момент, после которого карьера Андрея окончательно пошла под откос:

сборная России провалилась на групповом этапе чемпионата Европы, а раздраженный футболист заявил в отеле, что «ожидания фанатов» — это их «проблемы».

После этого «Зенит» решил не продлевать аренду Аршавина, и игрок вернулся в «Арсенал» — на скамейку запасных. Досидев до конца контракта и переждав бурю недовольства общественности, полузащитник все же подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года, но важным элементом команды уже не являлся.

После завершения контракта с «Зенитом» последовали сумбурные полгода в краснодарской «Кубани», где Аршавин не отличился ни одним результативным действием.

Казалось, что с футболом пора заканчивать, однако экс-капитан сборной России все же нашел команду, которая готова была принять его даже с таким бэкграундом, — казахстанский «Кайрат».

Именно за этот клуб Аршавин провел свой последний матч в карьере — на стадионе «Центральный» в Алма-Ате против карагандинского «Шахтера».

Конечно, это не лондонский «Эмирейтс» и не «Санкт-Петербург Арена», однако Аршавин определенно заслуживает уважения хотя бы за то, что играл в футбол до 37 лет, несмотря на довольно серьезные взлеты и падения.

В Казахстане игрока проводили с большими почестями: под хэштегом #СауБолАндрей («сау бол» — «до свидания» по-казахски) болельщики оставляли свои прощальные пожелания в соцсетях, во время матча с «Шахтером» на стадионе можно было увидеть растяжки «Прощай, легенда!», и многие алматинцы пришли в футболках с фамилией Аршавина.

Также клуб организовал необычную акцию под названием «Привет, Андрей»: все мужчины с этим именем могли посетить игру бесплатно.

Аршавин появился на поле с замены на 54-й минуте встречи, но не смог отличиться результативными действиями, и матч завершился со счетом 0:0 — такое вот миролюбивое прощание. В рамках чествования россиянину подарили национальный костюм чапан, а одноклубники начали подкидывать его на руках.

На последней пресс-конференции Аршавин подтвердил, что не намерен продолжать играть на профессиональном уровне:

«Думаю, что полностью завершаю карьеру. В конце ноября я вернусь в Петербург. Из Казахстана увезу теплоту людей — я понимал, что они приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше».

Бывший партнер Аршавина по петербургскому «Зениту» Александр Кержаков с пониманием принял известие о завершении карьеры полузащитника и отметил, что лучше партнера по команде у него не было.

«Все знают, каким футболистом был Андрей.

Он был очень хорошим игроком, одним из лучших в российской истории. Для меня это вообще лучший партнер за всю карьеру.

Время приходит, нам всем приходится заканчивать карьеру профессионального футболиста. Я желаю реализовать ему свой талант и быть полезным в той отрасли, которую он выберет», — приводит ТАСС слова Кержакова.

Также экс-футболист выразил мнение, что теперь Аршавин может заняться деятельностью функционера в питерском клубе.

«Я думаю, что нынешнее руководство «Зенита» вернет Андрея в клуб, зная, как его любит Сергей Александрович Фурсенко. Думаю, что он вернется в клуб и будет тем человеком, который поможет развивать «Зенит» и помогать своим опытом, советами».

Сам Аршавин уже выразил желание оказаться в стане сине-бело-голубых.

«Конечно, я бы хотел работать в «Зените». В какой должности? В такой, чтобы поменьше делать и побольше получать,

— пошутил футболист в интервью YouTube-каналу «Красава».

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