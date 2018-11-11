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Бесспорный чемпион: Усик уничтожил Белью и отстоял титулы

Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Абсолютный чемпион мира, украинский боксер Александр Усик Reuters
Абсолютный чемпион мира, украинский боксер Александр Усик
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В Манчестере состоялся поединок между британским боксером Тони Белью и украинцем Александром Усиком, который защищал чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Бой завершился победой Усика нокаутом в восьмом раунде.

В ночь с 10 на 11 ноября по московскому времени в Манчестере на одноименной арене в рамках главного боя боксерского вечера на ринге сошлись украинец Александр Усик и британец Тони Белью. Для украинского боксера этот поединок стал первым, когда ему предстояло защитить звание абсолютного чемпиона мира в первой тяжелой весовой категории до (90,71 кг).

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Накануне противостояния спортсмены прошли традиционную процедуру взвешивания, на которой тяжелее оказался представитель Великобритании. Белью показал вес 90,3 кг, а Усик — 89,9 кг.

Бой завершился досрочной победой Александра Усика, нокаутировавшего Тони Белью в восьмом раунде.

Сам же поединок начался довольно скомканно. Боксеры не стали активизироваться с первых же минут и предпочли придерживаться выжидательной тактики с первого раунда и оборонялись. Затем инициативу решил перехватить Белью, которого поддерживали родные стены.

В первом раунде британцу удалось нанести по корпусу Усика несколько точных ударов, тогда как украинец оказался более пассивен. Не изменил своей тактике абсолютный чемпион мира и в следующем раунде, что вызвало у Белью негодование.

Британский боксер призвал своего соперника из Украины демонстрировать более агрессивный бокс, на что Усик незамедлительно согласился.

Уже в третьем раунде ход поединка полностью контролировал уроженец Симферополя, постоянно атакуя «Бомбардировщика» опасными выпадами слева. Белью же был вынужден регулярно менять позицию и обороняться. Ближе к середине поединка британский боксер все чаще оказывался в углу ринга вследствие тотального прессинга со стороны Усика.

Украинец постоянно досаждал своего противника точными одиночными ударами, но уже во второй половине встречи начал комбинировать. Свои плоды это принесло в восьмом раунде, что привело к развязке боя.

Белью неожиданно пошел атаковать Усика, однако занял неправильную позицию и пропустил от украинца двойной удар. Сперва Александр ударил правым прямым, а затем сразу же дополнил левым боковым, который стал роковым для Тони.

Британец упал на настил, а судья зафиксировал досрочную победу Усика, не дожидаясь окончания стандартных десяти секунд, в течение которых боксер должен подняться на ноги.

Таким образом, Усик одержал очередную, уже 16-ю победу в своей профессиональной карьере подряд. Кроме того, украинский боксер успешно провел свою первую защиту чемпионских титулов в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

После боя он в первую очередь обратился к своим болельщикам, которых поблагодарил за поддержку, и проявил уважение к своему сопернику, также выразив благодарность за проведенный поединок.

«Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все! Тони — настоящий мужик! Спасибо за бой!» — написал украинец у себя в инстаграме.

Звание абсолютного чемпиона мира Усик завоевал после победы над россиянином Муратом Гассиевым, которого он одолел единогласным решением судей. Поединок прошел 21 июля этого года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В своей карьере украинский боксер до сих пор не знает поражений.

Это отметил и Белью, заявивший, что Усик является лучшим боксером в мире на данный момент.

«Я делал на ринге все, на что способен. Но Усик — невероятный боксер. Он лучший сейчас в мировом боксе. Александр, ты великий чемпион. Если честно, то я даже не помню, в каком раунде меня отправили в нокаут, так что не имеет значение, что там написано в судейских записках.

Усик победил честно в честной борьбе. Обязательно буду болеть за него в дальнейшем»,

— заявил Белью после боя.

Для 35-летнего британца это поражение стало лишь третьим в карьере при 30 победах, 20 из которых были одержаны нокаутом, и одной ничьей. Для того, чтобы сразиться с Усиком и побороться за титулы WBC, WBA, IBF и WBO, Белью пришлось сменить весовую категорию, спустившись из супертяжелой до первой тяжелой. Вполне вероятно, что после поражения от Усика британец повесит перчатки на гвоздь. Еще до боя с украинским спортсменом Тони рассматривал вариант завершения карьеры.

31-летний Усик же об этом пока не задумывается, а ожидает следующего противника. Им может стать другой представитель супертяжелого веса, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британец Энтони Джошуа. О возможном противостоянии заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, который анонсировал переговоры со стороной украинца.

«Мы сядем вместе с командой и поговорим о следующем шаге. Думаю, что Усик перейдет в супертяжелый вес.

В течение четырех раундов Тони удавалось перехитрить украинца, но его трудно победить. Однажды бой Усика против Джошуа состоится и станет огромным событием», — цитирует промоутера Джошуа «Би-би-си».

Сам же украинец на некоторое время возьмет небольшую паузу, чтобы отдохнуть вместе с семьей.

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