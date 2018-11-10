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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
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Ограбление по-японски: Туктамышева осталась третьей в Хиросиме

Туктамышева заявила, что довольна своим прогрессом в текущем сезоне

Сатоко Мияхара (слева), Рика Кихира (в центре) и Елизавета Туктамышева с наградами NHK Trophy AP
Сатоко Мияхара (слева), Рика Кихира (в центре) и Елизавета Туктамышева с наградами NHK Trophy
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Россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию в японской Хиросиме и квалифицировалась в финал Гран-при в Ванкувер. Чемпионкой турнира стала 16-летняя Рика Кихира, едва не побившая рекорд Алины Загитовой, а второе место досталось Сатоко Мияхаре, выигравшей у Туктамышевой по сумме программ 0,45 балла.

От короткой программы на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в японской Хиросиме остались смешанные чувства: россиянка Елизавета Туктамышева располагалась на первой строчке судейских протоколов, однако ее перевес над японкой Сатоко Мияхарой составлял жалкие 0,09 балла.

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И дело было даже не в самом факте столь малого отрыва, а в том, что россиянке явно недодали компонентов, в то время как соперница получила в них перевес в районе трех очков, хоть это и выглядело несколько странно.

Перед произвольной программой ощущения были тревожные — хотя бы из-за того, что опасность для Елизаветы представляла не только Мияхара, но и 16-летняя Рика Кихира, которая младше ставшей в прошлом сезоне олимпийской чемпионкой Алины Загитовой всего на два месяца.

Родись Кихира тремя неделями раньше, и она бы уже прошлый год начинала во взрослом фигурном катании и вполне могла бы сама выступить в Пхенчхане.

Правда, прошлогодняя Кихира вряд ли смогла бы конкурировать с Загитовой и Еленой Медведевой за олимпийское золото, зато нынешняя кажется едва ли не главным фаворитом Гран-при и чемпионата мира.

В короткой программе Кихира сорвала самый сложный прыжок в женском катании — тройной аксель, — откатав практически идеально остальную часть программы, и в итоге отстала от Туктамышевой и Мияхары на семь баллов.

В произвольной на NHK Trophy юная японка выступала раньше конкуренток, и ее перфоманс по-настоящему восхитил зрителей и арбитров, которые и так не обделяли хозяек льда оценками за компоненты.

Это был действительно фантастический прокат, в котором Кихира выполнила сразу два, причем оба чисто, тройных акселя. Первый из них был к тому же в каскаде с тройным тулупом. Во второй части программы были еще два каскада и выполненный, хоть и с помаркой, тройной аксель. Кроме того, вращения Рики были оценены четвертым уровнем.

В итоге за свое выступление спортсменка получила фантастические 154,72 балла, что по сумме с короткой (224,31) совсем немного не дотянуло до мирового рекорда Алины Загитовой.

После такого от Туктамышевой и завершавшей турнир Мияхары требовалось показывать что-то экстраординарное.

Елизавета начала тоже очень уверенно, чисто прыгнув и тройной аксель, и тройной лутц. После этого были вращение, каскад из двойного акселя с тройным тулупом, тройной риттбергер, тройной сальхов и еще один каскад (двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер) во второй части программы.

Почти все было сделано идеально, и сама Туктамышева была довольна своим выступлением. При этом было понятно, что бороться с Кихирой за победу будет сложно, и итоговая сумма после оценок арбитров это подтвердила.

Только 219,02 – и Туктамышева осталась за спиной японки, а впереди еще был прокат конкурирующей с россиянкой Мияхары.

Закрывавшая NHK Trophy Мияхара показала весьма неплохой по сложности и исполнению прокат, но все же надопускала достаточно помарок, чтобы ее перевес над Туктамышевой, который опять был получен за счет значительно более высоких компонентов, выглядел... удивительно.

0,09 перевеса россиянки в короткой программе превратились в 0,45 преимущества Мияхры по сумме после произовольной!

Другие представительницы России — Мария Сотскова и Алена Леонова — выступили похуже и смогли закончить турнир лишь на девятом и седьмом местах соответственно, что стало провалом в первую очередь именно для Сотсковой.

Что же до Туктамышевой, то, несмотря на ощущение, что ее в Хиросиме обокрали, россиянка может быть довольна своим выступлением на этапах Гран-при, так как с суммой в 26 баллов (за первое место на Skate Canada и третье на NHK Trophy) она уже гарантированно квалифицировалась в финал вместе с Мияхарой, у которой 28 очков за победу на Skate America и второе место здесь.

«Я довольна тем, как откатала произвольную программу, я выступила лучше, чем на этапе Гран-при в Канаде, это рекордные для меня баллы. Довольна своим прогрессом и надеюсь, что дальше будет только лучше»,

— приводит слова Елизаветы пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Зато вряд ли обрадовалась такому раскладу другая россиянка — теперь оставшейся в Канаде только третьей Евгении Медведевой просто необходимо во что бы то ни стало побеждать на этапе Гран-при во Франции, иначе она наберет меньше 26 очков и, учитывая конкуренцию в женском катании, не попадет в финал.

Напомним, что по 15 баллов за победы на своих этапах сейчас имеют Кихира и Загитова, по 13 очков у еще одной японки Мако Ямаситы и нашей Станиславы Константиновой, а у Медведевой и еще одной россиянки Софьи Самодуровой — по 11 очков. Всем им еще предстоит выступить на этапах Гран-при по разу.

И главной проблемой для Константиновой и Медведевой будут очки на французском этапе, где выступит также Рики Кихира...

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