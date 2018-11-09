В погоне за рекордом: Туктамышева рвется в финал. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96Вольфсбург
2:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
ФрозинонеФиорентина
1:1
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльСтрасбург
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
6:1
закончен
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
4:0
закончен
06:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Евролига
20:00
Химки Барселона
80:87
закончен
21:00
Будучность Жальгирис
60:72
закончен
22:00
Панатинаикос Олимпиакос
93:80
закончен
22:30
Баскония Фенербахче
72:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
133:132
закончен
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
117:108
закончен
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
109:124
закончен
04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
102:110
закончен
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
110:112
закончен
05:30
Юта ДжазБостон Селтикс
123:115
закончен
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
121:110
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии
09:31
Короткая программа среди девушек
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
0,5 - 0,5
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
не начался
16:30
Крылья СоветовАхмат
не начался
19:00
РостовДинамо М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
1:0
закончен
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
0:1
2 тайм
13:00
СибирьМордовия
не начался
13:00
РоторАвангард К
не начался
14:00
Краснодар-2Тамбов
не начался
15:00
АрмавирЧертаново
не начался
15:00
ХимкиШинник
не начался
16:00
СочиЗенит-2
не начался
17:00
БалтикаТомь
не начался
17:00
ФакелСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
не начался
18:15
ХетафеВаленсия
не начался
20:30
Атлетико МАтлетик Б
не начался
22:45
ЖиронаЛеганес
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
не начался
18:00
ЗаряКарпаты
не начался
18:00
ДеснаЧерноморец
не начался
20:30
Арсенал КАлександрия
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Лестер СитиБёрнли
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
не начался
18:00
СаутгемптонУотфорд
не начался
20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
не начался
20:00
СПАЛКальяри
не начался
22:30
ДженоаНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
не начался
17:30
НюрнбергШтутгарт
не начался
17:30
ФортунаГерта
не начался
17:30
ВердерБоруссия М
не начался
17:30
ФрайбургМайнц
не начался
20:30
Боруссия ДБавария
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
не начался
22:00
АнжеМонпелье
не начался
22:00
НимНицца
не начался
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
не начался
22:00
ТулузаАмьен
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
не начался
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
не начался
12:00
Енисей УНИКС
не начался
16:00
Автодор Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек на этапе Гран-при Японии
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
не начался
16:00
КраснодарЕнисей
не начался
16:30
РубинЛокомотив М
не начался
19:00
ЦСКАЗенит
не начался
Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
не начался
18:15
БарселонаБетис
не начался
20:30
СевильяЭспаньол
не начался
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
22:45
СельтаРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаИнтер М
не начался
17:00
КьевоБолонья
не начался
17:00
ЭмполиУдинезе
не начался
17:00
РомаСампдория
не начался
20:00
СассуолоЛацио
не начался
22:30
МиланЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
не начался
17:15
ЧелсиЭвертон
не начался
19:30
АрсеналВулверхэмптон
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
не начался
19:00
МарсельДижон
не начался
19:00
РеннНант
не начался
23:00
МонакоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
В погоне за рекордом: Туктамышева рвется в финал. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек на этапе Гран-при Японии

Елизавета Туктамышева РИА Новости
Елизавета Туктамышева
Видео по теме
В Хиросиме продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женского одиночного катания россиянки Елизавета Туктамышева, Алена Леонова и Мария Сотскова представят произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию проката.
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10:35

Итак, считанные минуты остаются до начала соревнований. Совсем скоро фигуристки выйдут на лед.

10:30

Места в тройке заняли две японские фигуристки Сатоко Мияхара и Маи Михара, которые являются главными конкурентками Туктамышевой за золото. Они же вместе с Елизаветой будут закрывать сегодняшнюю программу.

10:25

Накануне состоялась короткая программа среди девушек, победительницей которой стала Туктамышева. Лиза набрала 76,17 балла, что стало ее личным рекордом. Леонова расположилась на шестой позиции (68,22), Сотсткова — на девятой (60,75).

10:20

Россию представляют Елизавета Туктамышева, Алена Леонова и Мария Сотсткова.

10:15

Прокаты начнутся в 10.40 по московскому времени.

10:10

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания в рамках этапа Гран-при Японии.