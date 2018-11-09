В погоне за рекордом: Туктамышева рвется в финал. LIVE

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Итак, считанные минуты остаются до начала соревнований. Совсем скоро фигуристки выйдут на лед.
Места в тройке заняли две японские фигуристки Сатоко Мияхара и Маи Михара, которые являются главными конкурентками Туктамышевой за золото. Они же вместе с Елизаветой будут закрывать сегодняшнюю программу.
Накануне состоялась короткая программа среди девушек, победительницей которой стала Туктамышева. Лиза набрала 76,17 балла, что стало ее личным рекордом. Леонова расположилась на шестой позиции (68,22), Сотсткова — на девятой (60,75).
Россию представляют Елизавета Туктамышева, Алена Леонова и Мария Сотсткова.
Прокаты начнутся в 10.40 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания в рамках этапа Гран-при Японии.