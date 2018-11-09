«Русские в плохой форме, но вторые»: «Спартак» поразил Британию

«Красная площадь едва не стала синей»

Журналисты британского таблоида The Sun еще до игры считали шотландский клуб фаворитом противостояния со «Спартаком» и были уверены в победе «Рейнджерс» в Москве. До встречи с красно-белыми подопечные Стивена Джеррарда не потерпели ни одного поражения, а после первого матча на стадионе «Айброкс» в Глазго (0:0), по мнению авторов заметки, шотландцы не досчитались двух очков и должны были возвращаться из столицы России с победой.

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Однако этого не произошло. Уступая трижды по ходу встречи, «Спартак» все же сумел одержать сложнейшую, но волевую победу — 4:3.

Британцы же посчитали данный итог противостояния несправедливым, и одним из главных виновников поражения «Рейнджерс» The Sun назвал главного арбитра встречи.

Так, по мнению журналистов, несправедливо был отменен гол Альфредо Морелоса в концовке первого тайма при счете 3:2 в пользу команды из Глазго.

После подачи Даниэла Кандеяша колумбийский форвард в одно касание отправил мяч в угол ворот Александра Максименко, однако взятие ворот не было засчитано.

«В конце первой половины встречи «Рейнджерс» должен был увеличить свое преимущество, однако решения судьи были против Джеррарда. Сначала был неправильно зафиксирован офсайд у Морелоса, а затем арбитр пожалел «Спартак», не оставив их в меньшинстве», — пишут авторы заметки.

Речь идет о полузащитнике красно-белых Ивелине Попове, который, по мнению The Sun, заслуживал красной карточки.

«В начале второго тайма Попов явно симулировал, упав в штрафной «Рейнджерс». Арбитр пенальти не назначил, но и игрока желтой карточкой за «нырок» почему-то не наказал. При этом на 15-й минуте он уже получил «горчичник». Попов должен был быть наказан», — говорится в заметке.

Примечательно, что «Спартак» в свою очередь сам выразил недовольство судейством хорватского арбитра Ивана Бебека. На своем официальном сайте пресс-служба красно-белых, публикуя отчет об игре, указала на то, что пенальти на Попове в том эпизоде был.

«В начале второго тайма в штрафной шотландцев сбили Попова: никакой симуляции не было, но хорватский судья явный пенальти не назначил», — говорится в заявлении.

«Попов — лучший игрок матча»

Другое британское издание Sky Sports не уделило ни грамма внимания судейским решениям и ограничилось анализу игры. Под прицел, кстати, попал все тот же Попов. Но на этот раз британские коллеги отметили болгарина с положительной стороны.

«Если бы «Рейнджерс» не проиграл, то почетную награду мог бы завоевать голкипер гостей Аллан Макгрегор, ведь он сделал несколько блестящих сейвов. Однако лучшим стал Ивелин Попов, который выглядел главной угрозой «Спартака». Хотя и он потерпел небольшую неудачу, когда во втором тайме не сумел заработать пенальти после того, как защитник «Рейнджерс» ударил ему по ногам», — утверждают авторы.

Саму игру британские журналисты назвали «сумасшедшей».

«Все началось после того, как Еременко отправил мяч в собственные ворота. После этого началась «перестрелка». Сначала «Спартак» усилиями Лоренсо Мельгарехо счет сравнял, затем «Рейнджерс» вновь вышел вперед, и опять хозяева восстановили равновесие… Все решил удар Софьяна Ханни, который полностью перевернул ход встречи», — говорится в заметке.

«Спартак» в плохой форме, но поднялся на второе место»

Журналисты «Би-би-си» также остались в шоке от прошедшего матча.«Русские в прошлом месяце на «Айброксе» сыграли по нулям с «Рейнджерс», и сейчас под руководством Рауля Рианчо находятся в плохой форме. При этом каким-то невероятным образом скачкообразными прыжками умудрились подняться на второе место в группе», — пишут авторы заметки.

При этом журналисты «Би-би-си» проанализировали причину голевой феерии в матче, в котором «Спартак» и «Рейнджерс» на двоих забили семь мячей, пять из которых еще в первом тайме.

«Рианчо с первых минут дал понять всем, что его интересует только победа. «Спартак» сразу же начал показывать атакующий футбол, открывая зоны в обороне, за что и был наказан. Джеррард же в этом сезоне сумел организовать в своей команде дисциплинированную оборону. Но в этом матче тоже решил прибегнуть к атакующей манере.

Обе команды полностью забыли об обороне сразу же, как вышли на футбольное поле из раздевалки»,

— говорится в статье.

«Рианчо винит фанатов «Спартака», критикующих команду»

Ситуация, происходящая в «Спартаке» после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, дошла и до Великобритании. Газета The Guardian не смогла не обратить внимание на негативные настроения, которые присутствуют на фанатской трибуне москвичей. Так, издание отметило, что болельщики «Спартака» крайне недовольны последними результатами команды, в связи с чем выражают свой негатив прямо во время матчей, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес конкретных представителей клуба.

В их число попал и специалист, временно исполняющий обязанности главного тренера красно-белых.

«Тренирующий «Спартак» Рауль Рианчо обвинил фанатов в попытке разрушить клуб после их сердитой реакции на четвертое подряд поражение дома в РПЛ. Болельщики в свою очередь в очередной раз освистали испанца перед началом игры во время объявления стартовых составов», — говорится в статье.

К слову о поведении фанатов: болельщики «Спартака» неоднократно бросали посторонние предметы на поле. В том числе и пиротехнические изделия. Одна из запущенных ракет приземлилась недалеко от Рианчо.

За это дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении московского клуба.

Решение о мере наказания будет принято 13 декабря.

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