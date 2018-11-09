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Отомстить за Карякина: отберет ли Каруана титул у Карлсена

Карлсен и Каруана сыграют в Лондоне матч за шахматную корону

Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана Reuters
Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана
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9 ноября в Лондоне стартует 56-й матч за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель этого титула норвежец Магнус Карлсен будет отстаивать корону против американца Фабиано Каруаны, выигравшего турнир претендентов в 2017 году.

Место проведения

56-й в истории матч за мировую шахматную корону пройдет в столице Великобритании Лондоне. Это несколько удивительно, потому что сразу после окончания 55-го поединка за чемпионский титул Международная шахматная федерация (ФИДЕ) анонсировала, что следующий состоится в Азии.

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Весной 2017 года на президентском совете в качестве стран-кандидатов на организацию мероприятия были представлены Сингапур, Япония, Таиланд и Китай, однако тогда же появилась и кандидатура Лондона, которая и была утверждена уже в ноября.

Все возвращается к истокам. В новейшей истории столица Великобритании еще не принимала таких поединков, но вообще, с Лондоном мир шахмат связывает многое.

Именно здесь прошел самый первый, пусть и неофициальный, поединок за шахматную корону еще в 1834 году, когда француз Луи Лабурдонне со счетом 51,5 – 33,5 победил британца Александра Макдоннелла.

Здесь же лучшим шахматистом мира в 1866 году стал после победы над пруссом Адольфом Андерсеном 30-летний представитель Австрийской империи Вильгельм Стейниц, который через 20 лет уже под флагом Австро-Венгрии станет первым официальным чемпионом мира.

Наравне с Ленинградом был Лондон местом проведения 34-го матча за шахматную корону, в котором Гарри Каспаров со счетом 12,5 – 11,5 победил Анатолия Карпова, отобрав у него титул.

После этого именно в Лондоне Каспаров защищал свое звание против англичанина Найджела Шорта и терял против соотечественника Владимира Крамника по версии альтернативной Профессиональной шахматной ассоциации (ПША) во время раскола в этом виде спорта.

И вот впервые здесь пройдет такой матч после объединения шахматного мира. При этом для Магнуса Карлсена это место все равно особенное, ведь именно в Лондоне, в институте техники и технологии он в 2013 году выиграл турнир претендентов.

Чемпион

Именно тот турнир в столице Великобритании и открыл дорогу норвежцу к титулу. Право сыграть в матче за корону он завоевал в упорнейшей борьбе, на пол-очка опередив армянина Левона Ароняна и россиянина Петра Свидлера и набрав одинаковую сумму с Крамником, с которым дважды разошелся миром.

В итоге все решил рейтинг, который выше был у норвежца, возглавлявшего мировую табель о рангах.

После этого в индийском Ченнаи Карлсен отобрал чемпионский титул у Вишванатана Ананда, не проиграв ни одной партии.

Через год норвежец достаточно уверенно защитил свое звание против того же индийского гроссмейстера в Сочи, а в 2016 году выиграл матч у ровесника и соперника с детских лет россиянина Сергея Карякина.

Тот поединок в Нью-Йорке сложился для Магнуса очень тяжело. Проиграв белыми в восьмой из двеннадцати партий, он оказался на грани поражения, но в десятой смог реваншироваться, хотя Карякин просмотрел вариант, приводивший к ничьей.

В итоге дело дошло до тай-брейка, к которому норвежец был готов лучше, так как, пока соперник готовился в 12-й партии отражать атаки чемпиона черными, тот схитрил и занимался именно теоретической базой для игры в быстрые шахматы.

Теперь Карлсен будет защищать свой титул в третий раз и снова считается фаворитом, оставаясь не только чемпионом мира, но и лидером мирового рейтинга (2835).

Претендент

Фабиано Каруана – американский гроссмейстер итальянскго происхождения, выигравший немало престижных турниров и занимающий второе место в мировом рейтинге ФИДЕ (2832).

Он младше Карлсена на два года, но, несмотря на уважение в мире, никогда не имел славы шахматного гения, как оппонент.

Карлсен стал самым молодым гроссмейстером, возглавившим мировой рейтинг, сделав это в 19 лет и один месяц, а также выигрывал чемипионаты мира не только по классическим шахматам, но и по блицу и рапиду.

Каруана же впервые сыграл в турнире претендентов в 2016 году, куда пробился как победитель Гран-при ФИДЕ-2014/15 и где был самым рейтинговым гроссмейстером.

В Москве в первом круге Каруана свел к ничьим все свои семь поединков, но во втором одержал две победы при четырех ничьих и подошел к заключительной партии турнира лидером наравне с Сергеем Карякиным, с которым и сражался черными.

Карякин выиграл ту партию и именно он стал участником 55-го, нью-йоркского поединка за корону, а Каруана стал готовиться к турниру претендентов-2018.

В Берлин он приехал лишь с восьмым рейтингом ФИДЕ в мире, что не помешало ему провести отличный первый круг, где он выиграл три партии при четырех ничьих и возглавил турнирную таблицу.

Правда, во второй части соревнований Каруана несколько сбавил ход и опять уступил оправившемуся после провала на старте Карякину. Однако последние две своих партии в турнире Каруана смог выиграть, в то время как россиянин разыграл две ничьи, и теперь с Карлсеном сразится американец.

Условия

Матч в Лондоне пройдет по тем же правилам, что и поединок двухлетней давности: 12 партий с 9 по 28 ноября. В случае ничейного исхода, соперники проведут тай-брейк.

Сначала четыре партии в быстрые шахматы, затем, если понадобится, две партии в блиц и, наконец, при равенстве и в нем все решит Армагеддон: 5 минут белым, 4 минуты чёрным, добавление 3 секунд после каждого хода, начиная с хода 61. В случае ничьей в Армагеддоне играющий чёрными объявляется победителем.

Призовой фонд турнира – 1 млн евро. Если исход матча решается в партиях с классическим контролем, то победитель получит 60% призового фонда, проигравший - 40%. Если же потребуется тай-брейк, то призовой фонд делится в соотношении 55 на 45.

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