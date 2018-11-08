На пути в финал: Туктамышева покоряет Японию. LIVE

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Ну что ж, сейчас вторая разминка, а потом выступления фаворитов.
58,21 всего получает Крейн. Подвели недокруты...
Очень солидное выступление австралийки. Что важно — по сложности программа хороша. Не все было идеально, но это вполне себе борьба с Кихирой и Леоновой!
Австралийка Кейлани Крейн завершит первую разминку.
50,49 получает француженка. И она только пятая.
Много ошибок с самого начала, в том числе не сделала каскад, так что оценка будет не слишком высокой.
Франуженка Мэ Беренис Мейте на льду. Всегда очень яркие программы у нее.
69,59 — у нас новый лидер! Но совсем немного выиграла у Леоновой Кихира.
В то же время справилась с нервами после неудачного первого прыжка и очень прилично откатала дальше свою программу Кихира.
Так уверенно прыгнула на разминке тройной аксель Кихира, а в самой короткой программе запорола...
16-летняя японка Рика Кихира с тройным акселем на льду!
60,82 — это тоже лучший результат спортсменки в сезоне и второе место после Леоновой.
Тоже сорвала каскад, тоже немало ошибочек допустила, и тоже будет позади Леоновой почти наверняка. Если бы Алене еще не зажали плюсов судьи, в ожидании выступлений более авторитетных девушек, можно было бы вообще не сомневаться.
Кстати, для Хикс это лучший результат сезона. Ну а на льду еще одна американка — Анжела Ван.
Кортни Хикс оказывается на второй строчке с результатом 59,10.
Тройной флип + тройной ритбергер запланировала в каскад, но сорвала второй прыжок, и это очень сильно скажется на итоговом балле американки. В целом многовато помарок у Кортни, результату Алены Леоновой она, конечно, в короткой программе не угрожает.
Американка Кортни Хикс на льду.
Итак, Алена Леонова получает 68,22 за свой прокат и становится первым ориентиром, причем весьма серьезным, для соперниц!
Отплюсованный тройной флип во второй половине выступления, третий уровень дорожки шагов. Очень качественный прокат! Ставка была на чистоту проката, и она сработала.
Чисто исполнила каскад из тройных тулупов, немножко заплюсовали судьи и двойной аксель, а вращения получили четвертый уровень.
Итак, Алена Леонова на льду.
У Лизы Туктамышевой сегодня тройной аксель тоже заявлен, первым прыжком. Потом будет каскад «тройной тулуп — тройной тулуп».
Ого, Рика Кихира сегодня заявила тройной аксель и чистейше исполнила его на разминке!
Первой стартует Алена Леонова, которая заменяет в Хиросиме снявшуюся с Гран-при Елену Радионоу. Вот какой у Алены набор элементов.
В Японии начинается первая разминка. Ждем выступления Алены Леоновой.
Вот полное расписание короткой программы:
Первая разминка 1. Алена Леонова (Россия) 2. Кортни Хикс (США) 3. Анжела Ван (США) 4. Рика Кихира (Япония) 5. Мэ Беренис Мейте (Франция) 6. Кайлани Крейн (Австралия)
Вторая разминка
7. Мэрайя Белл (США) 8. Елизавета Туктамышева (Россия) 9. Лим Ын Су (Южная Корея) 10. Сатоко Мияхара (Япония) 11. Мария Сотскова (Россия) 12. Маи Михара (Япония)
Сегодня Россию представят три девушки: Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова и Алена Леонова.
Прокаты начнутся в 10.10 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди девушек на этапе Гран-при Японии в Хиросиме.