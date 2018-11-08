На пути в финал: Туктамышева покоряет Японию. LIVE

Тоже сорвала каскад, тоже немало ошибочек допустила, и тоже будет позади Леоновой почти наверняка. Если бы Алене еще не зажали плюсов судьи, в ожидании выступлений более авторитетных девушек, можно было бы вообще не сомневаться.