«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак»

Три российских клуба подошли к четвертому туру группового этапа Лиги Европы в разном психологическом состоянии. «Спартак» при Рауле Рианчо в чемпионате России пока не может победить (ничья с «Рубином» и поражение от «Урала») и заработал всего одно очко за последние три матча первенства. «Зенит» одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв «Ахмат» и упрочив лидерство. «Краснодар» в последних двух матчах чемпионата сыграл вничью с «Ростовом» и обыграл ЦСКА. Скажется ли разное выступление команд в чемпионате на результатах в Лиге Европы?

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«Спартак» (Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия) (начало в 20.55 мск)

Перед вторым матчем с шотландским клубом у «Спартака» всего два очка. С такими показателями красно-белые замыкают группу G, отставая от идущего вторым испанского «Вильярреала» на три балла. Это означает, что в каждом из трех следующих матчей подопечным Рауля Рианчо необходимо ориентироваться только на победу, если они хотят все-таки попасть в еврокубковую весну. В битве третьегого тура в Шотландии «Спартак» сыграл вничью с лидером группы, но позволил создать сопернику слишком много опасных моментов. Шотландцы нанесли 12 ударов по воротам Александра Максименко при восьми в створ.

Основная интрига московского матча состоит в том, сыграет ли наконец при Рианчо Денис Глушаков (вынесем за скобки его появление в кубковой встрече с «Анжи»). После увольнения Массимо Карреры из «Спартака» испанец вернул Глушакова в состав, однако помимо 88 минут в 1/8 финала Олимп – Кубка России на поле он не выходил, в двух турах первенства просидев в запасе.

При этом бывший капитан команды до сих пор не принял участие ни в одной игре красно-белых в Лиге Европы этого сезона. Его вместе с Андреем Ещенко отправили в дубль до матча первого тура с «Рапидом» (0:2).

«Что касается завтрашнего состава, я скажу его футболистам. Вам состав понравится, я обещаю. Никогда не держу в секрете стартовый состав до последних минут. Всегда утром объявляю состав футболистам, чтобы они могли позвонить своим родным и сказать, что играют сегодня», – сказал перед матчем Рианчо журналистам.

«Краснодар» (Россия) – «Стандард» (Бельгия) (начало в 20.55 мск)

«Краснодар» после третьего тура группового этапа Лиги Европы занимает второе место в турнирной таблице своего квартета. Но положение «быков» могло быть куда прочнее, если бы не поражение на выезде от «Стандарда» на последних секундах игры.

Судьбу матча в Бельгии решил гол кипрского защитника Константиноса Лайфиса в компенсированное арбитром время. При этом краснодарский клуб превзошел хозяев поля вдвое по общему количеству ударов (16 против 8), а также по выстрелам в створ (11 против 6). Футболисты российской команды после той игры сетовали на невезение, и отчасти справедливо.

«Наш стиль игры схож с игрой «Стандарда». Мы нацелены на быстрый футбол. Наша задача на завтра – хорошо играть в прессинг и быть агрессивными. Мяч всегда должен быть в движении, работа на флангах также должна быть активной. Особенно важно, чтобы не было ошибок в реализации», – заявил старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии домашнего матча против бельгийцев.

«Завтра может быть решено многое. Мы постараемся сделать большой шаг вперед, но не стоит забывать о двух других матчах», – добавил Мусаев.

Эта встреча действительно может решить многое, так как сразу у трех команд квартета — «Краснодара», «Севильи» и «Стандарта» — по шесть очков, а путевки на выход плей-офф всего две.

Напомним, в первом туре россияне обыграли турецкий «Акхисарспор» (1:0), а в следующей игре в драматичной борьбе вырвали победу у испанской «Севильи» (2:1).

«Бордо» (Франция) – «Зенит» (Россия) (начало в 23.00 мск)

Первый матч между клубами в Лиге Европы развивался по схожему сценарию с игрой «Стандарда» и «Краснодара». «Зенит» в домашней встрече на 85-й минуте забил победный мяч усилиями Далера Кузяева и выиграл встречу. Но эта игра сложилась еще более драматично, чем противостояние в Бельгии:

нападающий Артем Дзюба, хоть и отметился голом и голевой передачей, не реализовал пенальти 53-й минуте при счете 1:1. В итоге болельщикам пришлось ждать следующего забитого мяча еще более 30 минут.

Сергей Семак после той игры отмечал, что его команда добилась заслуженной победы, но гол привезла себе сама.

Аргументом в пользу «Зенита» в преддверии второго матча с французами является тот факт, что «Бордо» пока не набрал ни одного очка в группе, проиграв во всех трех матчах соперникам с разницей в один мяч. Поэтому есть все основания полагать, что уже завтра «Зенит» сможет досрочно выйти в плей-офф второго по силе европейского турнира. Для этого команде Сергея Семака надо только обыграть «Бордо» во второй раз и ждать победы чешской «Славии» над датским «Копенгагеном». Впрочем, даже если второго не случится, 10 очков все равно практически гарантируют питерцам евровесну.

Петербургский клуб набрал в трех стартовых матчах Лиги Европы 7 из 9 возможных очков и занимает первое место в группе. Помимо победы над французами питерцы сыграли вничью с «Копенгагеном» (1:1) и одолели «Славию» (1:0).

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