Кошмар «Монако»: куда уходить Головину

Поражение «Монако» в очередном туре Лиги чемпионов против «Брюгге» наталкивает на банальную, но актуальную мысль – дно пробито. Из матча в матч российские болельщики верят, что команда Головина вот-вот начнет побеждать, а Александр начнет забивать. Но нужно быть откровенными –

перспектив у французского клуба нет, во всяком случае в этом сезоне. Чтобы избежать деградации, Головину зимой необходимо уезжать в другую команду, а еще лучше – в другую страну.

Мы подготовили топ-5 вариантов для Александра.

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5. «Милан» (Италия)

Итальянский «Милан» постепенно набирает обороты и приближается к оптимальной игре. Понятно, что смена поколений еще идет, и тех самых грозных «россонери» мы пока не видим. Но ведь это, в свою очередь, и может идеально подойти для нашего соотечественника. В центре поля «Милана» сейчас, как правило, располагаются Тьемуэ Бакайоко, Хакан Чалханоглу и Фрэнк Кесси.

Стоит признать, что какой-то сверхстабильностью эти футболисты не отличаются, а значит, побороться за место в основе Головину не составит большого труда.

Но существует причина, по которой данный вариант может сильно оттолкнуть россиянина, – весьма прямолинейный стиль игры Дженнаро Гаттузо. Итальянский специалист выбирает достаточно консервативный футбол, а это не совсем по-головински. Кто-то скажет, что он привык играть так в ЦСКА. Но ведь поэтому он и уехал прогрессировать.

4. «Валенсия» (Испания)

Выбор на этот клуб пал по одной простой причине – Денис Черышев. Мы много раз убеждались в том, что россиянам тяжело дается адаптация в Европе. Далеко ходить не надо — не так давно Александр Головин в своем интервью рассказал о том, как к нашим футболистам относятся за рубежом: мол, нас там не ждут. Но это и самим не так трудно понять, судя по отзывам иностранных болельщиков и по отношению одноклубников во время матчей. И это касается не только Головина. Черышевым, например, фанаты «Валенсии» также недовольны, хоть и непонятно по какой причине.

Очевидно, что приход Александра в испанскую команду облегчит жизнь им обоим. Все-таки справляться с внешним давлением вместе будет гораздо проще.

Сейчас у «Валенсии» дела в чемпионате обстоят не лучшим образом, но сравнивать ее с «Монако» ни в коем случае нельзя – качество исполнителей совершенно разное, а значит и перспектив у Головина и Ко будет куда больше.

3. «Хоффенхайм» (Германия)

Клуб Юлиана Нагельсманна хоть слегка и растерял мощь прошлых сезонов, но все так же стабильно держится в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги.

Молодая и задиристая немецкая команда могла бы стать отличной мотивационной ступенью в футбольной жизни Головина. Ведь конкуренция в «Хоффенхайме» колоссальная – все ребята молодые, всем есть что доказывать.

Но в отличие от «Монако», немцы не «зеленые». У клуба уже давно налажена командная игра и взаимопонимание, что явно положительно будет сказываться на развитии и продуктивности российского полузащитника.

2. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

Последние две команды можно назвать воистину топовыми вариантами для Головина. «Боруссия» из Дортмунда, некогда хандрившая и нестабильная, в нынешнем сезоне обрела долгожданную уверенность. Связанно это с восстановлением Ройса или появлением Люсьена Фавра, или с окончанием господства «Баварии», но «шмели» идут на первом месте в Бундеслиге. Да что уж тут – они нынче «Атлетико» в ЛЧ обыгрывают со счетом 4:0.

Вписаться в компанию Ройса, Дилейни и Витцеля будет невероятно сложно, ведь это костяк, на котором сейчас держится центр «Боруссии». Молодой и перспективный Дауд, например, плотно присел на скамейку запасных, изредка выходя на поле. В любом случае – это будет серьезный вызов для Головина, с которым он не сразу, но вполне может справиться.

1. «Арсенал» (Англия)

Наиболее интересным для Александра может быть лондонский клуб. Нет, это не «Челси», хоть этот вариант и рассматривался активно в летнее трансферное окно. Сейчас у «синих» в центральной зоне все хорошо: там и Ковачич, и Жоржиньо, и Канте с Баркли.

А вот в состав «Арсенала», к слову, ворваться еще как возможно. Пусть «канониры» и идут 14 матчей без поражений, основа все еще находится в стадии становления, а в частности, не выглядит незыблемым центр поля.

Унаи Эмери пока что экспериментирует, выпуская то Торрейру с Джакой, то Гендузи с Эль-Ненни, то другие вариации. Месут Озил, непосредственно играющий на привычной позиции Александра, уже давно славится достаточно блеклой игрой. Да, сейчас немец активизировался и набрал форму, но конкурировать с ним можно, тем более в условиях того самого становления при новом главном тренере.

Поэтому «Арсенал» стал бы отличным вариантом для Головина в зимнее трансферное окно. Там он уж точно мог по-настоящему раскрыться и проявить все свои лучшие качества.

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