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Жертва искусства: за что задержали Рыболовлева

Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако‍

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев Reuters
Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев
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В Монако задержали российского миллиардера и владельца одноименного клуба из княжества Дмитрия Рыболовлева. По информации Le Monde, Рыболовлев самостоятельно явился на допрос, после чего был задержан, а в его доме был проведен обыск. Российская сторона, по заявлению пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, внимательно следит за развитием ситуации.

Российский владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев 6 ноября был задержан в Монако по подозрению в финансовых махинациях, коррупции и «торговле влиянием». Как стало известно «Ъ», миллиардер самостоятельно прибыл в местное отделение полиции на допрос, после которого судья постановил задержать его. В апартаментах бизнесмена также был проведен обыск.

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Уже 7 ноября, однако, Рыболовлев может быть отпущен под подписку о невыезде, или же его арест будет продлен.

«Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием», — приводит слова источника в судебной системе «РИА Новости».

Российское посольство во Франции до сих пор не владеет информации о задержании миллиардера.

По утверждениям ведомства, Рыболовлев и его представители не обращались к полпредству.

«Посольство запросило у властей Монако разъяснения в связи с распространяемой СМИ информацией о задержании российского гражданина Д.Е. Рыболовлева. На данный момент ни он сам, ни его представители в Посольство/ Генконсульство в Марселе / Канцелярию в Вильфранш-сюр-мер не обращались», — гласит сообщение посольства в твиттере.

В России задержание Рыболовлева также не осталось без внимания на самом высоком уровне. Как рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства Владимира Путина, в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Кремль воздерживается от комментариев относительно обвинений Рыболовлева, предъявляемых ему правоохранительными органами княжества.

«Нам неизвестны обстоятельства, суть обвинений и так далее», — заключил он.

Напомним, что бизнесмен эмигрировал в Монако в 2011 году. В княжестве 51-летний Рыболовлев инвестировал порядка $200 млн в одноименный футбольный клуб, а также занялся активными вложениями в предметы искусства — а именно, в живопись. Миллиардер за это время скупил полотна, в числе которых были работы Моне, Ван Гога, Гогена и Пикассо, более чем на $2 млрд.

Тема искусства, как информируют французские СМИ, и довела бизнесмена до уголовных преследований.

По версии правоохранителей, Рыболовлев мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, у которого приобрел 38 картин. Рыболовлев называет Бувье мошенником, которому за произведения искусства, по его мнению, переплатил более €1 млрд.

В октябре 2018 года миллиардер подал иск на $380 млн к аукционному дому Sothebyʼs, обвинив его в «существенной помощи в крупнейшем арт-мошенничестве в истории».

Полиция подозревает, что в 2015 году тогдашний министр юстиции Монако Филипп Нармино и полицейские всячески содействовали бизнесмену в задержании Бувье, который впоследствии был отпущен. Также миллиардер мог якобы повлиять на монегасский суд, чтобы обвинить арт-дилера в мошенничестве.

Отмечается, что расследование в отношении Рыболовлева началось после того, как его адвокат адвокат Татьяна Бершеда передала в полицию запись беседы с представителями Бувье в качестве доказательства мошенничества со стороны арт-дилера.

В правоохранительных органах сочли запись незаконной, на основании чего завели дело против Бершеды и Рыболовлева о вмешательстве в частную жизнь.

В ходе изучения информации из телефона защитницы Рыболовлева было возбуждено также дело о коррупции. По нему миллиардер проходит в качестве свидетеля, однако отказал следствию в даче показаний, сославшись на то, что суд не вынес решения о законности полученной следствием информации из телефона.

Рыболовлеву вменяются сразу несколько правонарушений. По сообщениям газеты L'Equipe, предприниматель якобы использовал для финансовых махинаций офшорные счета в Гонконге, на Виргинских островах, а также создавал фиктивные спонсорские контракты.

Внимание полиции также привлек и спортивный бизнес Рыболовлева. Веб-ресурс Football Leaks, специализирующийся на инсайдерской информации из мира футбола, ранее опубликовал документы, доказывающие связь миллиардера с известным португальским агентом Жорже Мендешем. Предполагается, что большинство трансферов «Монако» бизнесмен проводил по сомнительным схемам при посредничестве Мендеша и его компании Gestifute. Несколько дней назад Football Leaks обнародовал очередную порцию тайн грандов мирового футбола. В документах теперь говорится, что монегаски неоднократно нарушали правила финансового фэйр-плей.

По мнению защиты Рыболовлева, факты, из-за которых миллиардер был вызван на допрос, получены незаконным путем — благодаря телефону его адвоката.

Адвокаты россиянина оспаривают это в кассационном суде Монако.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — говорится в заявлении представителя бизнесмена.

По последним данным, которые приводит газета Monaco-Matin, вместе с Рыболовлевым были задержаны бывшие высокопоставленные чиновники судебного аппарата Монако. Сейчас они находятся под стражей в Монако и Ницце, где их допросы продолжались до утра 7 ноября..

Что касается Рыболовлева, то миллиардер на текущий момент под стражей в помещении судебной полиции Монако. Как отмечается в материале издания, «речь может идти о новом слушании в рамках дела в отношении Ива Бувье».

В день задержания Рыболовлева его детище – «Монако» — также потерпело несчастье. В матче 4-го тура Лиги чемпионов монегаски со счетом 0:4 уступили «Брюгге», таким образом потерпев самое крупное поражение в своей истории в рамках еврокубков.

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