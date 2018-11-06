«Монакогейт»: Рыболовлев задержан по делу о коррупции

Российский миллиардер и владелец французского футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев был задержан по требованию прокуратуры княжества.

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По информации Le Monde, бизнесмен был взят под стражу 6 ноября за несколько часов до начала матча четвертого тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Брюгге», а в апартаментах бизнесмена в жилом комплексе La BelleEpoque в Монте-Карло проводятся обыски.

Издание отмечает, что

следственные органы Монако подозревают россиянина в «коррупции», а также «активной и пассивной торговле влиянием». Также задержаны еще несколько фигурантов дела.

Le Monde сообщает, что задержание связано с разбирательством между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье, начатом еще в 2015 году. Российский бизнесмен обвинил Бувье в том, что тот намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды, несмотря на договоренность. Позднее швейцарец был задержан, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. В свою очередь, Бувье заявил о сговоре владельца «Монако» и сотрудников следственных органов.

Спустя два года издание Le Monde опубликовало статью, в которой сообщалось о коррупционных связях Рыболовлева со следственными органами и полицией Монако. Разразившийся скандал получил название «Монакогейт».

После выхода материала руководитель департамента юридических услуг «Монако» Филипп Нармино подал в отставку.

В декабре 2017 года российский миллиардер заявил о незаконном извлечении данных из телефона его адвоката. Теперь, как утверждает Le Monde, в распоряжении издания есть диск, на котором находятся несколько сотен СМС, переданных ранее следствию.

В издании добавили, что сообщения якобы доказывают существование связей Рыболовлева со следственными органами, а также полицией и политической элитой княжества.

В разговоре с газетой «Ведомости» адвокат бизнесмена сообщил, что следователи в данный момент заслушивают показания Рыболовлева.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева.

Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — сказал адвокат.

5 ноября на сайте Football Leaks появилась информация о том, что владелец «Монако» инвестировал средства в команду, обходя правила финансового фэйр-плей.

Как отмечается в расследовании, Рыболовлев якобы использовал для этого фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.

Представители команды опровергли информацию об обходе финансового фэйр-плей.

«В данных статьях содержится очень много ошибок и неточностей. Клуб надеялся увеличить свои коммерческие ресурсы, заключив контракт с маркетинговой компанией. «Монако» хочет особенно уточнить, что соглашение включало не только маркетинговые ресурсы и спонсорство, но и весь доход от выступлений в Лиге чемпионов. Агентство было вынуждено найти €30 млн дополнительных ресурсов.

По итогам проверки Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая выявила дефицит бюджета, «Монако» был оштрафован на €3 млн и €10 млн условно, а также на клуб были наложены спортивные санкции. В связи с этим клуб был вынужден выбрать альтернативную стратегию развития, основанную на продаже футболистов для соответствия правилам финансового фэйр-плей», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Рыболовлев приобрел «Монако» в 2011 году. В сезоне-2016/17 клуб стал чемпионом Франции.

За год до покупки футбольного клуба он продал контрольный пакет акций компании «Уралкалий», занимающейся производством калийных удобрений, за $5,3 млрд структурам бизнесмена Сулеймана Керимова.

По данным журнала Forbes, Рыболовлев входит в двадцатку самых богатых людей России.

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