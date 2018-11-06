Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают

В октябре 2017 года самое узнаваемое лицо американской гимнастики, олимпийская чемпионка Маккайла Марони подала сенсационный иск. Она утверждала, что Федерация спортивной гимнастики США (USAG) за 1,25 миллиона долларов купила ее молчание о сексуальных домогательствах со стороны экс-врача национальной сборной Ларри Нассара. И хотя доктор уже отбывает 175-летний срок, а все прежнее руководство федерации ушло со своих постов, самые тяжелые времена для организации наступают сейчас — у нее могут отнять лицензию.

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Отзыв полномочий инициировал Национальный олимпийский комитет (НОК) США. Главный управляющий НОК Сара Хиршланд в специальном заявлении объяснила, почему это решение принято только сейчас, а не спустя два года после первых обвинений в адрес Нассара:

«Вы можете спросить, почему это происходит именно сейчас. Короткий ответ заключается в том, что вызовов, с которыми столкнулась Федерация, очень много для того, чтобы организация смогла с ними справиться. Мы на протяжении последних месяцев тесно взаимодействовали с новым правлением гимнастики США, чтобы поддержать его.

Однако, несмотря на упорные усилия, правление продолжает страдать, а это нечестно по отношению к гимнастике в стране».

Интересно, что весной 2017 года американский юрист Джон Мэнли написал письмо в адрес НОК с требованием дисквалифицировать Федерацию гимнастики. Мэнли представлял в суде интересы спортсменок-жертв сексуального насилия, но тогда его заявление было проигнорировано. Сейчас же Хиршланд предлагает нынешнему руководству федерации покинуть посты по собственному желанию, а саму USAG распустить.

Сексуальный скандал в американской гимнастике прогремел в августе 2016 года. Тогда издание Indianapolis Star опубликовало журналистское расследование, посвященное сексуальному насилию в отношении молодых гимнасток в США. Одним из фигурантов дела стал бывший врач Университета штата Мичиган и физиотерапевт национальной сборной Ларри Нассар. Сначала речь шла о двух жертвах доктора, но после его заключения под стражу обвинения выдвинули другие спортсменки. Всего их было 265 — от врача пострадали не только гимнастки, но и девушки из софтбола, баскетбола, футбола, фигурного катания и плавания.

В Федерации гимнастики США узнали о преступлениях Нассара в 2015 году. Тогда врач был уволен, а через пять недель о его поступках было сообщено в НОК и ФБР. После всеобщей огласки эти пять недель молчания стали поводом для травли главы USAG Стива Пенни. Весной 2017 года он ушел в отставку на фоне обвинений в халатности.

Казалось бы, скандал стих и дело замято (Нассар признал свою вину, а его последнее слово на суде было полно слов раскаяния), но с осени 2017 года в адрес USAG посыпались новые обвинения. Олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэла Дуглас и Симона Байлз сообщили, что не только пострадали от действий Нассара, но и получили задание от федерации не сообщать о преступлениях.

«Я многие годы публично не говорила об этом, как и о многом другом, так как от нас требовалось сохранять молчание. Но некоторые вещи были невероятно жестокими», — написала Дуглас в своем инстаграме.

«Очень долгое время я задавалась вопросом: «Была ли я слишком наивна? Была ли я сама виновата в этом?». Теперь я знаю — нет, я не буду и не должна нести ответственность за то, в чем виновен Нассар, Федерация гимнастики США (USAG) и другие», — в свою очередь заявила Байлз.

USAG моментально лишился несколько крупных корпоративных спонсоров (в год федерация получала от них более девяти миллионов долларов). В феврале 2018 года Стив Пенни сообщил, что главный исполнительный директор USOC Скотт Блэкмун также скрывал действия Нассара. Блэкмуну пришлось покинуть свой пост. Одним из его последних решений стало проведение масштабной проверки детского спорта в США.

Череда отставок задела и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Валерия Люкина. Он с сентября 2016 года трудился координатором сборной США по спортивной гимнастике.

Американские гимнастки выиграли командные соревнования на двух последних Олимпиадах, но последние два года USAG ассоциируется только с сексуальным скандалом. Решение о ее закрытии продиктовано имиджевыми и финансовыми соображениями. Скорее всего, спортивной гимнастикой в США будет управлять другая организация, в которой не будет ни одного человека из «старой» USAG.

Сейчас федерацией руководит совет директоров, составленный из заслуженных в прошлом спортсменов. Должность председателя вакантна с октября 2018 года после увольнения Мэри Боно. Отработавшая всего четыре дня, Боно была четвертым руководителем USAG за неполные два года и, скорее всего, последним.

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