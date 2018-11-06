«Просиживают задницы»: спортсменов гонят из Госдумы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко выступил против того, чтобы профессиональные спортсмены после завершения карьеры становились чиновниками.

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Причиной к такому высказыванию послужило недовольство легендарного спортсмена нынешним президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым, который одновременно с постом в СБР занимает должность депутата Госдумы.



«Еще раз хочу извиниться перед всеми любителями биатлона за то, что поддержал безграмотного Драчева на выборах президента СБР. Но развалили все не в этом году. Развал начался давно. С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч,

надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев. Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», —

написал Тихонов на своем официальном сайте.

Это вызвало довольно болезненную реакцию у бывших атлетов, а ныне — депутатов Госдумы.

«Чем спортсмен отличается от другого гражданина нашей страны? — задал риторический вопрос двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Он избирается, имеет возможность свою позицию отстаивать в Госдуме. Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то. Есть разные депутаты, которые активны, полезны, есть неактивные и бесполезные. Все зависит от их гражданской позиции».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и вовсе высказала мысль, что

без присутствия спортсменов в Госдуме будут получать одобрение еще более слабые законодательные инициативы, чем раскритикованный Тихоновым закон о допинге со штрафом в 50 тысяч рублей.

«Когда человек говорит огульно, не зная, что в Думе происходит и какие законы готовятся, это достаточно странно звучит. У нас же принимаются законы, касающиеся не только спорта высших достижений. Что ж мы, на нем только замкнулись? — цитирует Журову «360». — У нас же люди в целом занимаются спортом, и это государственная политика развития спорта в стране. Поэтому в Госдуме спортсмены представляют интересы огромного количества людей. Я уверена, что, если там спортсменов вообще не будет, законы будут еще хуже».

В ответ на эту критику Тихонов подчеркнул, что не призывает окончательно закрыть бывшим спортсменам дорогу в Госдуму, а лишь хочет, чтобы им нельзя было вносить свою кандидатуру в партийные списки и становиться депутатами таким образом.

«Работа в одномандатных округах предполагает постоянную связь с избирателями, решение их проблем. Там не отсидишься, просто нажимая на кнопку», — написал Тихонов, видимо, намекая на то, что бывшие атлеты, ставшие депутатами благодаря попаданию в общий список партии, не прилагают усилий для того, чтобы завоевать симпатии народа и быть избранными, а значит не относятся к своей должности с надлежащей серьезностью.

В качестве примера легендарный биатлонист привел скандал с участием олимпийской чемпионки по художественной гимнастике — 2004 Ольги Глацких.

Депутатом она не является, однако после завершения выступлений в спорте тоже пошла по карьерному пути чиновника и добилась должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

На встрече с юными волонтерами в Кировграде Глацких позволила себе несколько неоднозначных высказываний, в частности, заявив, что «государство не просило их рожать».

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое впечатление, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили», — отметила Глацких.

Эти слова вызвали серьезное возмущение в обществе.

Учитывая, что сама Глацких в 16-17 лет получила гранты от Фонда поддержки олимпийцев на общую сумму свыше 2 млн рублей, многие не согласились с ее точкой зрения о том, что государство не должно поддерживать молодежь.

Тихонов же написал, что такое «скандальное выступление» лишь «подтверждает правоту» его высказываний относительно бывших спортсменов, ставших чиновниками.

Глацких в данный момент временно отстранена от занимаемой должности на период служебной проверки ее слов о молодежи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в произошедшем и выяснить, были ли эти высказывания продуманной позицией чиновницы или же просто нелепой ошибкой.

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