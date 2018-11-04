При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой

Загитова ошибается

И это нормально! Во-первых, жизнь невозможна без ошибок, а во-вторых, спортсменка все равно победила с огромным преимуществом. Золотая медаль у сборной России есть, шаг к финалу Гран-при сделан — претензий у болельщиков быть не должно. Победителей не судят, как говорится.

Загитова ошибалась дважды — серьезно в короткой программе и не очень — в произвольной. В обоих случаях страдал коронный каскад спортсменки тройной лутц + тройной риттбергер – самый сложный и дорогой в женском катании.

В первый день Алина прыгнула «бабочку» вместо второго прыжка – исполнив один оборот вместо трех. Это отразилось в виде десяти потерянных баллов – минус пять к базовой стоимости элемента и минус пять по шкале GOE.

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В произвольной программе судьи увидели недокруты в обоих прыжках, но сильно на итоговой оценке это не отразилось (минус 1,14 по GOE).

Тем не менее, Загитова опередила занявшую второе место Станиславу Константинову на 18 баллов. Запас хороший, который позволяет уже сейчас совершенно точно сказать, что спортсменка после олимпийской победы осталась на плаву.

Загитова растет

Взросление – неизбежная проблема всех юных фигуристок. В этом момент речь идет не о том, чтобы усложнять элементы, а о том, как сохранить то, что есть.

Загитова начала расти после олимпийского золота. Бурное взросление стало одной из причин неудачи на чемпионате мира – 2018. В Финляндии Алина отметила, что из-за роста ее катание стало медленнее.

«Главное последствие роста — катаюсь медленнее. Ощущение, причем, такое же, как и раньше, а еду медленнее. Наверное, больше надо работать на тренировках»,

— говорила Алина.

«Я понимаю, что это неизбежно. Растут все, и когда-то это заканчивается. Надо работать, и потом все будет в порядке», — назвала секрет успеха спортсменка на пресс-конференции после победы.

За постолимпийские девять месяцев фигуристка стала заметно взрослее. Но это не мешает ей побеждать. Безусловно, это один из главных итогов финского этапа Гран-при. Загитова взрослеет не только физически, но и психологически. Алина по-взрослому рассуждает в интервью и показывает женственную произвольную программу под музыку из оперы «Кармен». Процесс превращения из выстрелившей на Олимпиаде девочки в одну из главных звезд российского спорта проходит успешно. Об этом следующий пункт.

Загитова становится звездой

Гран-при Финляндии стал удивительным этапом. Впервые за всю историю престижной серии в соревнованиях принимали участие сразу два действующих олимпийских чемпиона в одиночном катании.

Юдзуру Ханю выиграл золото на Играх в Сочи, стал первым в Пхенчхане, по два раза увозил с чемпионатов мира золото и серебро. Сейчас он – живой идол Японии. Огромное количество болельщиков из Страны восходящего солнца приезжает за своим кумиром в любую точку мира и закидывает лед огромным количеством плюшевых Винни-Пухов.

Загитову встречают тепло, но не настолько. Даже ту самую огромную сову спортсменке подарил болельщик из США, который покупал игрушки для многих фигуристов. А в России сначала узнают собаку фигуристки, а только потом ее саму.

«Друзей у меня не слишком много. Многие хотят подружиться, но, наверное, я больше сторонник семейного общения. Мне этого не хватает, потому что родители живут в других городах. Хорошо, что у меня появилась Масару.

Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят «О, Хатико», обращают внимание на Масару, а потом уже узнают меня.

В новостях же показывали, как мне ее дарили, поэтому все спрашивают в первую очередь, как дела у Масару, а потом уже у меня. А иногда о том, как у меня дела, вообще не спрашивают», — говорит спортсменка.

Тем не менее фанатская база Алины растет с каждым месяцем. На выходе из пресс-центра девушку встречало большое количество поклонников, желающие сделать совместные фото или взять автограф.

Загитова уже близка к тому, чтобы считаться одной из главных звезд российского спорта наряду с Александром Овечкиным, Марией Шараповой или Хабибом Нурмагомедовым.

Главное, пережить этап взросления. И пока ей это удается с честью.

Спустя две недели пятый этап Гран-при примет Москва. И вновь на соревнованиях выступят и Загитова, и Ханю. И на этот раз главной звездой и любимцем публики будет не только японец.

Загитова доверяет тренеру

Как сильно Этери Тутберидзе переживает за свою подопечную, было заметно даже по трансляциям. Для одного из сильнейших тренеров мира Алина сейчас — главная ученица. И этот тандем работает идеально. Живущая отдельно от родителей молодая спортсменка всецело доверяет специалисту.

«С Этери Георгиевной мы видимся практически каждый день на протяжении последних четырех лет, и мы постоянно друг друга продолжаем узнавать. Можно сказать, что стали ближе»,

— отмечала она на вопрос о взаимоотношениях с тренером, добавив, что постоянно общается с Тутберидзе на не касающиеся фигурного катания темы.

Славящийся своими высокими требованиями специалист пресекает любое проявление слабости спортсмена. И это дает результат.

«Бывают дни, когда тренироваться мне вообще не хочется. В этот момент подключаются Этери Георгиевна Тутберидзе и родители», — рассмеявшись заявила Алина.

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