При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой

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Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
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02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
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02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
0:5
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
1:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
1:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
116:81
закончен
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
80:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
109:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
102:101
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
126:94
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
123:118
закончен
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
88:96
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
109:95
закончен
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
103:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:114
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
1:0
закончен
16:30
КраснодарРостов
1:1
перерыв
19:00
Спартак МУрал
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
2:1
закончен
14:30
ТамбовБалтика
2:0
закончен
15:00
ЧертановоЗенит-2
4:0
закончен
15:00
Авангард КСпартак-2
3:2
закончен
16:00
МордовияАрмавир
1:0
2 тайм
17:00
СочиФакел
0:0
1 тайм
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
2:1
закончен
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
4:1
закончен
17:00
КьевоСассуоло
0:0
1 тайм
17:00
ПармаФрозиноне
0:0
1 тайм
17:00
СампдорияТорино
0:1
1 тайм
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
1:1
закончен
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
0:0
1 тайм
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
4:2
закончен
15:00
Металлург МгАмур
3:0
закончен
15:00
ТракторХК Сочи
2:4
закончен
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
34:22
2 четверть
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
не начался
16:30
УфаКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиЕнисей
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
не начался
17:00
ТорпедоАк Барс
не начался
17:00
ВитязьЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МСпартак
не начался
17:00
ЦСКАСКА
не начался
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой

Фигуристка Загитова завоевала золото на этапе Гран-при в Финляндии

Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз РИА Новости
Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз
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Российская фигуристка Алина Загитова одержала уверенную победу на третьем этапе Гран-при в Хельсинки. «Газета.Ru» разбирается, как изменилась олимпийская чемпионка после завоевания золотой медали в на Играх у Южной Корее.

Загитова ошибается

И это нормально! Во-первых, жизнь невозможна без ошибок, а во-вторых, спортсменка все равно победила с огромным преимуществом. Золотая медаль у сборной России есть, шаг к финалу Гран-при сделан — претензий у болельщиков быть не должно. Победителей не судят, как говорится.

Загитова ошибалась дважды — серьезно в короткой программе и не очень — в произвольной. В обоих случаях страдал коронный каскад спортсменки тройной лутц + тройной риттбергер – самый сложный и дорогой в женском катании.

В первый день Алина прыгнула «бабочку» вместо второго прыжка – исполнив один оборот вместо трех. Это отразилось в виде десяти потерянных баллов – минус пять к базовой стоимости элемента и минус пять по шкале GOE.

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В произвольной программе судьи увидели недокруты в обоих прыжках, но сильно на итоговой оценке это не отразилось (минус 1,14 по GOE).

Тем не менее, Загитова опередила занявшую второе место Станиславу Константинову на 18 баллов. Запас хороший, который позволяет уже сейчас совершенно точно сказать, что спортсменка после олимпийской победы осталась на плаву.

Загитова растет

Взросление – неизбежная проблема всех юных фигуристок. В этом момент речь идет не о том, чтобы усложнять элементы, а о том, как сохранить то, что есть.

Загитова начала расти после олимпийского золота. Бурное взросление стало одной из причин неудачи на чемпионате мира – 2018. В Финляндии Алина отметила, что из-за роста ее катание стало медленнее.

«Главное последствие роста — катаюсь медленнее. Ощущение, причем, такое же, как и раньше, а еду медленнее. Наверное, больше надо работать на тренировках»,

— говорила Алина.

«Я понимаю, что это неизбежно. Растут все, и когда-то это заканчивается. Надо работать, и потом все будет в порядке», — назвала секрет успеха спортсменка на пресс-конференции после победы.

За постолимпийские девять месяцев фигуристка стала заметно взрослее. Но это не мешает ей побеждать. Безусловно, это один из главных итогов финского этапа Гран-при. Загитова взрослеет не только физически, но и психологически. Алина по-взрослому рассуждает в интервью и показывает женственную произвольную программу под музыку из оперы «Кармен». Процесс превращения из выстрелившей на Олимпиаде девочки в одну из главных звезд российского спорта проходит успешно. Об этом следующий пункт.

Загитова становится звездой

Гран-при Финляндии стал удивительным этапом. Впервые за всю историю престижной серии в соревнованиях принимали участие сразу два действующих олимпийских чемпиона в одиночном катании.

Юдзуру Ханю выиграл золото на Играх в Сочи, стал первым в Пхенчхане, по два раза увозил с чемпионатов мира золото и серебро. Сейчас он – живой идол Японии. Огромное количество болельщиков из Страны восходящего солнца приезжает за своим кумиром в любую точку мира и закидывает лед огромным количеством плюшевых Винни-Пухов.

Загитову встречают тепло, но не настолько. Даже ту самую огромную сову спортсменке подарил болельщик из США, который покупал игрушки для многих фигуристов. А в России сначала узнают собаку фигуристки, а только потом ее саму.

«Друзей у меня не слишком много. Многие хотят подружиться, но, наверное, я больше сторонник семейного общения. Мне этого не хватает, потому что родители живут в других городах. Хорошо, что у меня появилась Масару.

Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят «О, Хатико», обращают внимание на Масару, а потом уже узнают меня.

В новостях же показывали, как мне ее дарили, поэтому все спрашивают в первую очередь, как дела у Масару, а потом уже у меня. А иногда о том, как у меня дела, вообще не спрашивают», — говорит спортсменка.

Тем не менее фанатская база Алины растет с каждым месяцем. На выходе из пресс-центра девушку встречало большое количество поклонников, желающие сделать совместные фото или взять автограф.

Загитова уже близка к тому, чтобы считаться одной из главных звезд российского спорта наряду с Александром Овечкиным, Марией Шараповой или Хабибом Нурмагомедовым.

Главное, пережить этап взросления. И пока ей это удается с честью.

Спустя две недели пятый этап Гран-при примет Москва. И вновь на соревнованиях выступят и Загитова, и Ханю. И на этот раз главной звездой и любимцем публики будет не только японец.

Загитова доверяет тренеру

Как сильно Этери Тутберидзе переживает за свою подопечную, было заметно даже по трансляциям. Для одного из сильнейших тренеров мира Алина сейчас — главная ученица. И этот тандем работает идеально. Живущая отдельно от родителей молодая спортсменка всецело доверяет специалисту.

«С Этери Георгиевной мы видимся практически каждый день на протяжении последних четырех лет, и мы постоянно друг друга продолжаем узнавать. Можно сказать, что стали ближе»,

— отмечала она на вопрос о взаимоотношениях с тренером, добавив, что постоянно общается с Тутберидзе на не касающиеся фигурного катания темы.

Славящийся своими высокими требованиями специалист пресекает любое проявление слабости спортсмена. И это дает результат.

«Бывают дни, когда тренироваться мне вообще не хочется. В этот момент подключаются Этери Георгиевна Тутберидзе и родители», — рассмеявшись заявила Алина.

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