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Взялся за старое: Месси обвинили в мошенничестве

В Аргентине Месси обвинили в отмывании денег

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси
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Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист подозревается в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вновь стал фигурантом скандальной истории, связанной с проблемами с налоговыми службами. Аргентинский прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег и мошенничестве против футболиста, а также его отца Хорхе.

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По информации телеканала Todo Noticias, прокурор уже подал иск в суд и потребовал начать расследование в отношении Месси и деятельности благотворительного фонда, основанного 31-летним аргентинским форвардом.

Как утверждает Турано, Месси использовал фонд не по прямому назначению, а как средство для отмывания денег.

Прокурор отметил, что футболист переводил поступившие в фонд пожертвования на свои счета в офшорных зонах. Также он подчеркнул, что в мошенничестве задействован не только футболист, но и его отец, в связи с чем обоим грозит уголовное наказание. Однако на данный момент суд только рассматривает возможность для начала следствия и ищет достаточные основания для расследования дела.

Прокурор в свою очередь подтверждает свои обвинения в адрес Месси показаниями одного из бывших сотрудников благотворительного фонда. По его словам, денежные средства действительно шли не в официальные счета, а в обход налоговых служб.

Сам футболист от комментариев на данную тему отказывается. Не комментирует возможное приглашение на заседание суда и отец именитого аргентинского форварда.

Интересно, что Месси ранее уже имел проблемы с налоговыми службами. Так, в 2016 году суд Барселоны приговорил Лионеля и Хорхе Месси к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в €4,1 млн, совершенные в период с 2007 по 2009 год.

В частности, им были предъявлены обвинения в укрывании денежных средств, полученных в результате использования образа футболиста «Барселоны» в рекламе. Прибыль составила более €10 млн, а средства были переведены в офшорные зоны в Белизе, Уругвае и Швейцарии, созданные отцом Лионеля. Сам же форвард сине-гранатовых во время судебного заседания утверждал, что не имеет никакого отношения ко всему, что связано с его финансами.

«Я просто играл в футбол, я подписывал контракты, потому что доверял своему отцу и адвокатам»,

— говорил Месси-младший, отмечая, что о денежных махинациях не знал.

Невиновность Лионеля Месси подтвердил его отец, который заявил, что все дела вел совместно со своими финансовыми советниками.

В конечном итоге нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины отделался условным наказанием, а также крупным штрафом в размере €15 млн, которые были перечислены в налоговую службу Испании для урегулирования спорных ситуаций за 2010 и 2011 годы.

В настоящее время 31-летний форвард «Барселоны» продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:2). В результате столкновения с полузащитником Франко Васкесом Месси получил перелом лучевой кости правой руки.

Из-за повреждения форвард пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (2:0), а также встречи испанской Примеры с мадридскими «Реалом» (5:1) и «Райо Вальекано» (3:2).

По информации Marca, аргентинец может вернуться в строй к ответной игре с «Интером», которая состоится 6 ноября в Милане.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года и является лучшим бомбардиром клуба за всю его историю (564 голов в 649 играх). За этот период он в составе каталонцев девять раз выигрывал Примеру, завоевал пять Кубков Испании, восемь Суперкубков страны, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того в его активе пять «Золотых мячей» — наград лучшему футболисту года (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

В текущем сезоне Месси сыграл во всех турнирах 12 матчей, забив 12 мячей и сделав шесть результативных передач.

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