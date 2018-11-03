За новой победой: Загитова штурмует Хельсинки. LIVE

- 383255 просмотров Звезда шоу «Голос» умерла от рака
- 194065 просмотров Пандус для строительства пирамид найден в Египте
- 181905 просмотров Эксперты: рубль может снова резко обвалиться в декабре
- 159336 просмотров Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу
- 153799 просмотров Введен коммерческий курс рубля: историческая онлайн-трансляция
- 132693 просмотра Полицейских из Уфы обвинили в изнасиловании сотрудницы
- 113685 просмотров Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики
Перед соревнованием женских одиночек с произвольной программой выступили спортивные пары. Победу одержал российский дуэт Натальи Забияко и Александра Энберта, которые в общей сумме набрали 198,51 балла. Еще одна пара из России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли третью строчку — 185,61 балла.
Все три российские фигуристки выступят во второй разминке.
Вчера в Ледовом дворце Хельсинки состоялась короткая программа, победу в которой одержала Загитова, набрав 68,90 балла. Константинова и Паненкова заняли четвертое и шестое места соответственно (62,56 балла и 58,23 балла).
Россию в женском одиночном катании представят Алина Загитова, Дарья Паненкова и Станислава Константинова.
Прокаты стартуют в 18:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня девушки представят произвольную программу. «Газета.Ru» представляет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.