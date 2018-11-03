За новой победой: Загитова штурмует Хельсинки. LIVE

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Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
2:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
5:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
0:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
4:1
закончен
17:00
Металлург МгЙокерит
3:2
закончен
19:30
СКААмур
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
7:6 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
87:72
закончен
21:00
Будучность Панатинаикос
67:72
закончен
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
79:90
закончен
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
81:80
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
95:120
закончен
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
111:119
закончен
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
105:107
закончен
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
111:134
закончен
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
106:118
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
100:110
закончен
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
98:107
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
116:99
закончен
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
68,90
2
Юна Сираива (Япония)
63,77
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
63,17
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
3:1
закончен
16:30
Динамо МЦСКА
0:0
2 тайм
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
0:0
1 тайм
20:30
ВаленсияЖирона
не начался
22:45
Райо ВальеканоБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
1:0
закончен
18:00
Шахтёр ДДинамо К
0:0
1 тайм
20:30
Олимпик ДКарпаты
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
0:0
1 тайм
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
1 тайм
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
0:0
1 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
1:0
1 тайм
20:30
АрсеналЛиверпуль
не начался
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
3:0
2 тайм
20:00
ФиорентинаРома
не начался
22:30
ЮвентусКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
0:0
перерыв
17:30
Шальке-04Ганновер-96
0:0
перерыв
17:30
БайерХоффенхайм
1:2
перерыв
17:30
АугсбургНюрнберг
1:0
перерыв
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
0:1
перерыв
20:30
ГертаРБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
не начался
22:00
КанРенн
не начался
22:00
ДижонНим
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
РеймсМонако
не начался
22:00
СтрасбургТулуза
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
3:0
2 период
17:00
НефтехимикАк Барс
0:2
2 период
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
2:1
2 период
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
1:1
2 период
17:00
Динамо МнБарыс
0:3
2 период
19:30
СлованЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
23:16
1 четверть
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
не начался
16:30
КраснодарРостов
не начался
19:00
Спартак МУрал
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
не начался
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
не начался
11:00
ТомьХимки
не начался
12:00
ТюменьНижний Новгород
не начался
14:00
ШинникСибирь
не начался
14:30
ТамбовБалтика
не начался
15:00
ЧертановоЗенит-2
не начался
15:00
Авангард КСпартак-2
не начался
16:00
МордовияАрмавир
не начался
17:00
СочиФакел
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
не начался
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
17:00
ПармаФрозиноне
не начался
17:00
СампдорияТорино
не начался
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
не начался
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
не начался
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
не начался
15:00
Металлург МгАмур
не начался
15:00
ТракторХК Сочи
не начался
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
За новой победой: Загитова штурмует Хельсинки. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы этапа Гран-при в Финляндии

Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на 3-м этапе Гран-при по... РИА Новости
Алина Загитова выступает в короткой программе женского одиночного катания на 3-м этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.
Видео по теме
В Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристки Алина Загитова, Дарья Паненкова и Станислава Константинова демонстрируют произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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18:15

Перед соревнованием женских одиночек с произвольной программой выступили спортивные пары. Победу одержал российский дуэт Натальи Забияко и Александра Энберта, которые в общей сумме набрали 198,51 балла. Еще одна пара из России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли третью строчку — 185,61 балла.

18:00

Все три российские фигуристки выступят во второй разминке.

17:50

Вчера в Ледовом дворце Хельсинки состоялась короткая программа, победу в которой одержала Загитова, набрав 68,90 балла. Константинова и Паненкова заняли четвертое и шестое места соответственно (62,56 балла и 58,23 балла).

17:40

Россию в женском одиночном катании представят Алина Загитова, Дарья Паненкова и Станислава Константинова.

17:35

Прокаты стартуют в 18:30 по московскому времени.

17:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В Хельсинки продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня девушки представят произвольную программу. «Газета.Ru» представляет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.