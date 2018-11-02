Загитова выступает на глазах у Орсера. LIVE

- 360872 просмотра Звезда шоу «Голос» умерла от рака
- 183901 просмотр Пандус для строительства пирамид найден в Египте
- 156920 просмотров Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу
- 154469 просмотров Эксперты: рубль может снова резко обвалиться в декабре
- 147359 просмотров Введен коммерческий курс рубля: историческая онлайн-трансляция
- 139186 просмотров Совбез ООН провел заседание по выборам в Донбассе
- 129112 просмотров Полицейских из Уфы обвинили в изнасиловании сотрудницы
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
17:25
Вчера здесь состоялись тренировка фигуристок. Под пристальным вниманием оказалась, конечно же, олимпийская чемпионка Пхенчахна Алина Загитова.
17:15
Прокаты пройдут в Ледовом дворце Хельсинки, который вмещает 8200 зрителей.
17:10
Россию представляют Дарья Паненкова, Станислава Константинова и Алина Загитова. Начало соревнований в 17.54 мск.
17:00
В Хельсинки проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию короткой программы у женщин.