Загитова выступает на глазах у Орсера. LIVE

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Кубок России
18:00
Крылья СоветовКраснодар
1:2 (ДВ)
закончен
19:00
РостовЗенит
3:1
закончен
20:00
СпартакАнжи
1:0
закончен
Кубок Испании
18:15
ВильяновенсеСевилья
0:0
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиФулхэм
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСпартак
3:4
закончен
19:00
ТорпедоСеверсталь
7:2
закончен
19:00
СлованСибирь
3:2
закончен
19:30
АвангардАдмирал
4:3
закончен
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
4:1
закончен
20:30
Динамо РЛокомотив
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
2:4
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:2 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
1:2
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
6:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
5:3
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
6:5
закончен
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
1:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
69:65
закончен
20:30
Баскония Дарушшафака
82:56
закончен
20:45
Фенербахче Бавария
88:84
закончен
23:00
Барселона Маккаби Т-А
74:58
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
122:113
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
91:110
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
107:111
закончен
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
115:146
закончен
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
117:113
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
132:119
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
1:0
1 период
17:00
Металлург МгЙокерит
0:1
1 период
19:30
СКААмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
не начался
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
не начался
21:00
Будучность Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
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Россия / Премьер-Лига
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Локомотив МАрсенал
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Динамо МЦСКА
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Украина / Премьер-лига
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МариупольАрсенал К
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Шахтёр ДДинамо К
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Олимпик ДКарпаты
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Испания / Примера
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ЛеганесАтлетико М
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Реал МадридВальядолид
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ВаленсияЖирона
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Райо ВальеканоБарселона
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Англия / Премьер-лига
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БорнмутМанчестер Юнайтед
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18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
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18:00
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Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
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02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
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05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
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05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
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02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
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Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
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02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
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Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
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Загитова выступает на глазах у Орсера. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы у женщин на Гран-при в Хельсинки

Алина Загитова Reuters
Алина Загитова
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Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова соревнуются в Хельсинки в короткой программе на этапе Гран-при. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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В Хельсинки проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию короткой программы у женщин.