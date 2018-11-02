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«Тренерское поражение»: Канада отыграла у России четыре шайбы

Сборная России U17 проиграла Канаде в белом, ведя по ходу матча 4:0

Выставочный матч «Канада в белом» — Россия (U-17) ФХР
Выставочный матч «Канада в белом» — Россия (U-17)
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Юниорская сборная России по хоккею (U-17) уступила сборной «Канады в белом» в рамках подготовки к Мировому кубку вызова. При этом подопечные Сергея Голубовича вели по ходу матча со счетом 4:0, однако разбазарили перевес в последние 20 минут и проиграли в овертайме.

Юниорская сборная России по хоккею U-17 ведет подготовку к престижному Мировому кубку вызова, который пройдет в канадском Сент-Джоне.

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1 ноября подопечные Сергея Голубовича встретились с одним и участников предстоящего соревнования, сборной «Канады в белом». Команды показали яркий хоккей с захватывающим сюжетом, правда, для российских юных хоккеистов опыт оказался печальным.

Поначалу все складывалось для россиян как нельзя лучше. Уже на восьмой минуте встречи счет открыл воспитанник школ «Белые Медведи» и ЦСКА Дмитрий Зуган.

Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до середины второго периода, зато потом голы посыпались в канадские ворота один за другим.

Сначала один из самых перспективных российских защитников Даниил Чайка, выступающий в нынешнем сезоне в OHL (Хоккейная лига Онтарио), вывел скрытой передачей на результативный бросок еще одного представителя юниорской команды ЦСКА Данила Гущина

Вскоре сработала ярославско-зеленоградская связка. Игрок системы «Локомотива» Павел Тютнев выкатился из-за ворот и ассистировал на гол Василию Пономареву, большую часть своей детской карьеры проведшему в школе «Орбита» из самого северного района Москвы, уезжавшего поиграть в Санкт-Петербург, а ныне обитающего в системе «Крыльев Советов».

Ну а на 36-й минуте Гущин оформил дубль после ассиста воспитанника уфимского хоккея Александра Пашина.

Однако «Канада в белом» не раскисла и продемонстрировала фирменный характер, свойственным сборным «кленовых листьев» в абсолютно любом возрасте.

Большим подспорьем для камбэка стала шайба, которую канадец со швейцарским паспортом Тео Рошетт забросил всего за восемь секунд до окончания второй 20-минутки.

Такое окончание периода в сложнейшем матче воодушевило хозяев льда, и в заключительной трети они серьезно взвинтили темп.

Российские игроки перестали успевать за соперниками, что привело к участившимся удалениям. Одно из них в начале третьего периода реализовал Жереми Пуарье, расправившийся с нашим голкипером Ярославом Аскаровым в ближнем бою.

После этого дисциплина подвела российскую сборную еще раз, и команда не просто получила штраф, а осталась в меньшинстве на целых пять минут.

Весь этот отрезок времени подопечные Голубовича героически оборонялись, но за 15 секунд до выхода на лед пятого хоккеиста в свитере российской сборной Пуарье вывел на результативный бросок Коннора Макленнона.

Удаления российской команды, к сожалению, на этом не закончились, и концовку третьего периода гости снова доигрывали в меньшинстве, причем против шестерых соперников, так как канадцы заменили полевым игроком голкипера.

И снова удержать свои ворота удавалось до самого конца, однако на предпоследней секунде (!) основного времени Рошетт все же нашел возможность восстановить равновесие и перевести встречу в овертайм.

Пятиминутка в формате три на три стала продолжением третьего периода. Юные российские хоккеисты не успели понять, что происходит, как Рошетт уже на 19-й секунде оформил хет-трик и принес «Канаде в белом» суперволевую победу.

В итоге канадцы перебросали российских хоккеистов (45-27) и получили значительно меньше штрафных минут (10-37).

«Поражение в большей степени мое. Вообще, поражение после 4:0 и поражение в овертайме — чистой воды тренерское.

Единственное, что могу сказать в свое оправдание: сегодня дали поиграть всем, посмотрели на игроков во всех ситуациях», — рассказал после матча главный тренер сборной России.

Мировой кубок вызова — один из самых престижных турниров в юниорском хоккее, вполне сопоставимый по своему значению с проходящем ежегодно в апреле чемпионатом мира в этой возрастной категории.

МКВ организовывает Федерация хоккея Канады, раньше проводившая турнир три раза за четыре сезона (за исключением лет, когда разыгрываются «Канадские игры»), а теперь организовывающая его ежегодно.

Раньше в Мировом кубке вызова участвовали десять команд, пять из которых представляли регионы Канады (Онтарио, Квебек, Западную Канаду, Тихоокеанское побережье и Атлантику), а еще пять добирались из сборных разных стран (обычно это были США, Россия, Швеция, Финляндия и Чехия).

В 2014 году формат изменили. Теперь в МКВ участвуют восемь команд, разбитых на две группы. Канаду представляют «белая», «красная» и «черная» сборная, где собраны хоккеисты из разных регионов, а еще пять соперников – юниорские сборные ведущих хоккейных стран мира, включая нашу.

Если при прежнем формате в плей-офф выходили по две лучших сборных подгрупп, игравших полуфиналы, то теперь групповая стадия влияет только на формирование четвертьфинальных пар, а на вылет играют все.

Так, например, российская команда в прошлом году, выиграв у всех в своей подгруппе, умудрилась уже в четвертьфинале уступить проигравшей всем в своем квартете Чехии.

Всего в истории проводящегося с 1986 года турнира наша сборная первенствовала четырежды (один раз СССР и трижды Россия), а в последний раз российские юноши выигрывали турнир в 2014 году.

В этом сезоне турнир пройдет с 3 по 10 ноября, и наша команда сыграет в группе В, где также представлены «Канада в красном», Швеция и Финляндия.

С «красными канадцами» подопечным Голубовича предстоит сразиться уже в первом туре – 3 ноября.

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