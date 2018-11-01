Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»

Курсы валют$ 65.62 (-0.246) 74.82 (+0.388)
Пенсионный советник
Москва: +5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
14:00
ОренбургТюмень
1:0
закончен
17:00
УралНижний Новгород
2:0 (ДВ)
закончен
19:30
ЛокомотивЕнисей
4:1
закончен
19:30
АхматАрсенал
0:2
закончен
Италия / Серия А
22:30
МиланДженоа
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистЙокерит
3:1
закончен
17:00
Металлург МгХК Сочи
4:1
закончен
19:30
НефтехимикДинамо М
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьАмур
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
05:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Цедевита
94:89
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Альба
75:83
закончен
20:00
Тюрк Телеком Партизан
77:72
закончен
20:00
УНИКС Фрапорт Скайлайнерс
83:80
закончен
21:00
Морнар Ритас
69:92
закончен
21:45
Монако Андорра
81:73
закончен
22:00
Ассеко Лимож
87:78
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Уникаха
104:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
82:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
120:119
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
128:125
закончен
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
107:108
закончен
03:00
Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс
101:107
закончен
05:30
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
90:120
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
114:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
131:121
закончен
Кубок России
18:00
Крылья СоветовКраснодар
0:0
перерыв
19:00
РостовЗенит
не начался
20:00
СпартакАнжи
не начался
Кубок Испании
18:15
ВильяновенсеСевилья
0:0
1 тайм
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиФулхэм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСпартак
3:3
3 период
19:00
ТорпедоСеверсталь
не начался
19:00
СлованСибирь
не начался
19:30
АвангардАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
Динамо РЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзФиладельфия Флайерз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
не начался
20:30
Баскония Дарушшафака
не начался
20:45
Фенербахче Бавария
не начался
23:00
Барселона Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
не начался
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
не начался
17:00
Металлург МгЙокерит
не начался
19:30
СКААмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
не начался
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
не начался
21:00
Будучность Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»

Лопетеги отказался от должности главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги «РИА Новости»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги
Видео по теме
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в список кандидатов на пост наставника московского «Спартака». По информации СМИ, 52-летний специалист отказался от предложения возглавить российский клуб. Сам баск, отвечая на вопрос журналистов, не стал ни опровергать, ни подтверждать появившиеся слухи.

Московский «Спартак» продолжает искать главного тренера после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры.

В список предполагаемых кандидатов попал бывший наставник сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

Как передает газета Marca, российские журналисты связывались с изданием для обсуждения перспектив баска в «Спартаке». После этого появились слухи о том, что Лопетеги уже отказал руководству красно-белых.

Реклама

Сам специалист не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

«Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев», — цитирует Лопетеги «Спорт-Экспресс».

Специалист был уволен с поста главного тренера «Реала» из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

В чемпионате Испании после десяти туров мадридский клуб занимает девятое место. Команда одержала лишь четыре победы в Примере, а в последнем матче под руководством Лопетеги «королевский клуб» разгромно уступил «Барселоне» со счетом 1:5.

После отставки тренер поблагодарил всех за поддержку.

«После решения, принятого советом директоров «Реала», я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо также игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за их старания в течение этого времени. И, конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю им наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — цитирует испанского специалиста FourFourTwo.

На своем посту Лопетеги продержался четыре месяца. Еще летом специалист возглавлял национальную команду Испании и готовил сборную к предстоящему чемпионату мира 2018 года в России. Однако его переговоры с «Реалом» заставили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) пойти на рискованный шаг и уволить тренера перед началом турнира.

В итоге сборную Испании возглавил Фернандо Йерро. Под его руководством национальная команда дошла до 1/8 финала, где уступила России в серии послематчевых пенальти.

Каррера был отправлен в отставку из «Спартака» 22 октября, однако замену ему так и не нашли.

По информации ряда СМИ, главными кандидатами на должность являются наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов и тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Официально о переговорах со специалистами объявлено не было, однако, по слухам, представители красно-белых уже контактировали и с Кононовым, и с Карпиным.

После победного матча в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России против грозненского «Ахмата» наставника «Арсенала» спросили о его будущем.

«На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я тренер «Арсенала» и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке.
На тему «Спартака» сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба», — заявил Кононов.

Ожидается, что итоговое решение примет владелец «Спартака» Леонид Федун, когда вернется с отдыха.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является испанец Рауль Рианчо.

Специалист пришел в клуб летом 2018 года в качестве помощника Карреры.

Под руководством Рианчо «Спартак» провел две встречи, завершившиеся ничейным результатом. В выездном матче третьего тура группового Лиги Европы красно-белые разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0), а в игре Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» московская команда упустила победу в добавленное ко второму тайму время (1:1).

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».