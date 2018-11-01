Не тот уровень: экс-тренер «Реала» отказал «Спартаку»

Московский «Спартак» продолжает искать главного тренера после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры.

В список предполагаемых кандидатов попал бывший наставник сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

Как передает газета Marca, российские журналисты связывались с изданием для обсуждения перспектив баска в «Спартаке». После этого появились слухи о том, что Лопетеги уже отказал руководству красно-белых.

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Сам специалист не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

«Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев», — цитирует Лопетеги «Спорт-Экспресс».

Специалист был уволен с поста главного тренера «Реала» из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

В чемпионате Испании после десяти туров мадридский клуб занимает девятое место. Команда одержала лишь четыре победы в Примере, а в последнем матче под руководством Лопетеги «королевский клуб» разгромно уступил «Барселоне» со счетом 1:5.

После отставки тренер поблагодарил всех за поддержку.

«После решения, принятого советом директоров «Реала», я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо также игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за их старания в течение этого времени. И, конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю им наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — цитирует испанского специалиста FourFourTwo.

На своем посту Лопетеги продержался четыре месяца. Еще летом специалист возглавлял национальную команду Испании и готовил сборную к предстоящему чемпионату мира 2018 года в России. Однако его переговоры с «Реалом» заставили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) пойти на рискованный шаг и уволить тренера перед началом турнира.

В итоге сборную Испании возглавил Фернандо Йерро. Под его руководством национальная команда дошла до 1/8 финала, где уступила России в серии послематчевых пенальти.

Каррера был отправлен в отставку из «Спартака» 22 октября, однако замену ему так и не нашли.

По информации ряда СМИ, главными кандидатами на должность являются наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов и тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Официально о переговорах со специалистами объявлено не было, однако, по слухам, представители красно-белых уже контактировали и с Кононовым, и с Карпиным.

После победного матча в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России против грозненского «Ахмата» наставника «Арсенала» спросили о его будущем.

«На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я тренер «Арсенала» и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке.

На тему «Спартака» сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба», — заявил Кононов.

Ожидается, что итоговое решение примет владелец «Спартака» Леонид Федун, когда вернется с отдыха.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является испанец Рауль Рианчо.

Специалист пришел в клуб летом 2018 года в качестве помощника Карреры.

Под руководством Рианчо «Спартак» провел две встречи, завершившиеся ничейным результатом. В выездном матче третьего тура группового Лиги Европы красно-белые разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0), а в игре Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» московская команда упустила победу в добавленное ко второму тайму время (1:1).

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