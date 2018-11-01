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Жуткие клоуны и пожарные: Роналду и Овечкин отметили Хеллоуин

Как звезды спорта отпраздновали Хеллоуин

Instagram Криштиану Роналду
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарядился злобным клоуном, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс предстал в образе главного злодея из фильма «Пятница 13-е», а партнеры по клубу «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский превратились в медведей. «Газета.Ru» рассказывает, как спортсмены отпраздновали Хеллоуин.

Спортсмены уже не первый год радуют своих поклонников изобретательностью в выборе костюмов для Хеллоуина. День всех святых ярко проводят не только звезды спорта в США и Европе, но и в России.

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал тратить время на подбор костюма. Самым популярный человек в инстаграме и его семья ограничилась лишь масками. Сам футболист преобразился в клоуна Пеннивайза из произведения Стивена Кинга «Оно».

Возлюбленная игрока Джорджина Родригес и дети Роналду также примерили пугающие маски. Даже для 11-месячной Аланы нашли милый парик.

В образе Пеннивайза в прошлом году предстал баскетболист Леброн Джеймс. В этот раз лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» пришел на игру против «Даллас Маверикс» в костюме Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница 13-е».

Российские спортсмены стараются не отставать от своих заграничных коллег. Особо активно в неофициальном конкурсе костюмов участвуют игроки Национальной хоккейной лиги.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская нарядились пожарными.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Его одноклубник Дмитрий Орлов со своей супругой Варварой примерили на себе образы персонажей из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

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@varvara_41791

Публикация от Dmitry Orlov (@orlov_09)

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и его жена Яна поделились с подписчиками фотографией своих костюмов. Супруги также сделали свой выбор в сторону сказочных персонажей. Наряд Красной Шапочки выглядит особенно эффектно.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Анна Кастерова выбрали тему Дикого Запада.

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Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

А вот хоккеистам «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину и Сергею Бобровскому ближе родные мотивы. Ну либо стереотипные представления о России.

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Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)

Панарин престал в образе медведя, а его подруга Алиса Знарок примерила традиционный сарафан и кокошник. Куда же без него в 2018 году.

Подписчики форварда в инстаграме также оценили миниатюрную балалайку Панарина. Однако много вопросов связано с отсутствием горячительного напитка для полноты образа.

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#halloween

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

А вот определить образ защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко весьма затруднительно. На опубликованной в твиттере фотографии футболист запечатлен в килте, игровой футболке со своим номером и маске с изображением черепа.

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Хеллоуин Halloween

Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey)

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