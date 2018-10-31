«Наши взгляды расходятся»: Конте отказал «Реалу»

Экс-главный тренер английского клуба «Челси» и сборной Италии по футболу Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Sky Sports.

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Как пишут британские журналисты,

специалист отклонил предложение из-за того, что планы руководства по построению новой команды противоречат его идеям.

Кроме того, итальянский тренер планирует отдохнуть до следующего лета, но может вернуться к тренерской деятельности во время сезона ради интересного ему проекта. И «Реал», судя по всему, под понятие «интересный проект» не подошел.

С 2016 по 2018 годы Конте руководил лондонским «Челси». За два полных сезона итальянец завоевал с «пенсионерами» два трофея — золото чемпионата в 2017-м году и Кубок страны в 2018-м.

12 июля Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством.

До этого Антонио руководил сборной Италии, «Ювентусом» и рядом других клубов из родной страны.

Напомним, что 30 октября руководство «Реала» объявило о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Хуленом Лопетеги, который возглавил мадридский клуб в июне этого года.

Работа у руля столичной команды для специалиста получилась провальной. Тренер руководил клубом всего лишь 14 матчей.

После увольнения из «Реала» Лопетеги готов рассмотреть предложения других клубов.

Как пишет известная испанская газета Marca, испанский специалист и его штаб не собираются делать паузу после увольнения из «королевского клуба» и готовы в ближайшее время приступить к новой работе. При этом уточняется, что тренер и его помощники готовы отправиться в иностранный клуб, если такое предложение поступит.

В настоящее время «Реал» занимает несвойственное для себя девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 14 очков. В десяти матчах «королевский клуб» одержал четыре победы и столько же раз проиграл, дважды сыграв вничью — статистика, которая больше соответствует середняку лиги, нежели одному из грандов мирового футбола.

В Лиге чемпионов мадридцы возглавляют группу G, в трех встречах потерпев одно поражение — от московского ЦСКА со счетом 0:1.

Как отмечали испанские СМИ, помимо Конте

еще одним кандидатом на пост главного тренера «Реала» был нынешний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Однако Федерация футбола Бельгии заявила, что «сливочные» с представителями организации по этому поводу не контактировали.

«К настоящему моменту «Реал» не обращался в Федерацию футбола Бельгии. Если им будет интересен Мартинес, то они должны связаться с нами и попросить разрешения начать переговоры. Пока этого не было», — цитирует Sky Sports заявление этой организации.

Претендентом на пост рулевого «королевского клуба» также считается главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Игроки лондонского клуба уже обеспокоены возможным уходом наставника.

Тем временем защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос у себя в твиттере перед матчем Кубка Испании против клуба «Мелилья» из третьего по силе дивизиона страны призвал свою команду к активным действиям.

«Мы знаем о проблемах и чувствуем ответственность за сложившуюся ситуацию. Но сейчас не время говорить, время действовать. Сегодня первый шаг»,

— говорится в сообщении Рамоса.

И «сливочные» начали свой поход без Лопетеги с убедительного разгрома. Проходившая на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо» встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес.

В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.

Ответный матч «Реала» и «Мелильи» пройдет 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а в чемпионате «сливочные» следующую игру проведут 3 ноября дома против «Вильядолида».

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