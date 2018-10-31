Сборная заключенных: новая команда Кокорина и Мамаева

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что к его подзащитному в СИЗО подселили нового сокамерника. Как рассказал юрист в интервью RT,

нового соседа спортсмена зовут Александр, ему около 30 лет, и он обвиняется по 159-й статье УК России (мошенничество в сфере экономических преступлений).

Адвокат отмечает, что сокамерник много общается с Александром. Заключенные вместе ходят в спортзал. Также Бушманов рассказал, сколько писем приходит футболисту.

«Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах»,

— отмечает юрист.

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8 октября Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили троих человек. Суд отправил игроков в СИЗО до 8 декабря.

Защищающая Кокорина и его брата Кирилла, который также оказался под стражей, адвокат Татьяна Стукалова недавно высказалась о ходе расследования. «По делу наступило затишье, надеюсь, не перед бурей.

Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по среднестатистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц.

Из содержания ходатайства следователя о заключении ребят под стражу также не усматривается, чем будут заняты эти 18 следователей по этому делу», — пишет Стукалова у себя в инстаграме.

Также юрист отмечает, что обвинение футболистов противоречит Конституции РФ.

«Пока мы имеем обвинение, в котором причинение побоев, квалифицированное ст. 116 УК РФ, усилено признаками административного проступка — мелкого хулиганства, но квалифицировано по ст. 213 УК РФ.

Тем более что диспозиция ст. 116 УК РФ уже сама по себе охватывает такой признак, как причинение побоев из хулиганских побуждений, поэтому идеальная совокупность составов преступлений отсутствует.

Иными словами, за совершение одного преступления ребят привлекают к уголовной ответственности дважды, что исключает Конституция РФ»,

— отмечает Стукалова.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал о том, в каких условиях футболисты находятся за решеткой.

«У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями»,

— начал правозащитник.

Также Мельников отметил, что у Мамаева и Кокорина есть шансы попасть в российскую сборную по футболу среди заключенных.

«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», — сказал Мельников.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал поведение Кокорина и Мамаева.

Как отметил итальянец, он был крайне шокирован, прежде всего, тем, что в данной истории фигурирует фамилия форварда сине-бело-голубых, который под его руководством стал одним из основных игроков сборной России.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма Mia!» — приводит слова итальянского специалиста сайт «Матч ТВ».

«У игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы.

И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться. Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось.

Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так!

Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!»

— заявил Капелло.

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