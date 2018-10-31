Сборная заключенных: новая команда Кокорина и Мамаева

Курсы валют$ 65.78 (+0.334) 74.47 (+0.209)
Пенсионный советник
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
2:0
закончен
17:00
ТракторСпартак
4:1
закончен
19:30
СКАКуньлунь Ред Стар
5:1
закончен
19:30
ЦСКАСибирь
4:2
закончен
20:30
Динамо РСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
3:5
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
2:3
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
3:6
закончен
02:00
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:2 (ОТ)
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
8:3
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДаллас Старз
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВегас Голден Найтс
4:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
3:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксФиладельфия Флайерз
2:3
закончен
05:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
5:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Рейнджерс
3:4 (Б)
закончен
Еврокубок
21:00
Црвена Звезда Галатасарай
87:57
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Брешия
83:82
закончен
22:30
АСВЕЛ Зенит
89:68
закончен
22:30
Валенсия Доломити Энергия
87:66
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикСакраменто Кингз
99:107
закончен
02:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
136:114
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
125:113
закончен
02:30
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
129:112
закончен
02:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
108:105
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
128:110
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
107:95
закончен
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
85:104
закончен
Кубок России
14:00
ОренбургТюмень
1:0
закончен
17:00
УралНижний Новгород
0:0 (ДВ)
доп. время
19:30
ЛокомотивЕнисей
не начался
19:30
АхматАрсенал
не начался
Италия / Серия А
22:30
МиланДженоа
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистЙокерит
3:1
перерыв
17:00
Металлург МгХК Сочи
3:1
3 период
19:30
НефтехимикДинамо М
не начался
19:30
ВитязьАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
05:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Еврокубок
20:00
Тофаш Цедевита
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Альба
не начался
20:00
Тюрк Телеком Партизан
не начался
20:00
УНИКС Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:00
Морнар Ритас
не начался
21:45
Монако Андорра
не начался
22:00
Ассеко Лимож
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Уникаха
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
не начался
17:00
Салават ЮлаевСпартак
не начался
19:00
ТорпедоСеверсталь
не начался
19:00
СлованСибирь
не начался
19:30
АвангардАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
Динамо РЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзФиладельфия Флайерз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
не начался
20:30
Баскония Дарушшафака
не начался
20:45
Фенербахче Бавария
не начался
23:00
Барселона Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Сборная заключенных: новая команда Кокорина и Мамаева

К Мамаеву подселили «интеллигентного» сокамерника

Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев чаще других российских футболистов попадают в скандальные... РИА Новости
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев чаще других российских футболистов попадают в скандальные истории
Видео по теме
Общественный наблюдатель Иван Мельников рассказал, что находящиеся за решеткой игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев могут сыграть за сборную российских заключенных по футболу. Как отметил правозащитник, матч с участием хавбека «Краснодара» и нападающего «Зенита» точно вызовет аншлаг.

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что к его подзащитному в СИЗО подселили нового сокамерника. Как рассказал юрист в интервью RT,

нового соседа спортсмена зовут Александр, ему около 30 лет, и он обвиняется по 159-й статье УК России (мошенничество в сфере экономических преступлений).

Адвокат отмечает, что сокамерник много общается с Александром. Заключенные вместе ходят в спортзал. Также Бушманов рассказал, сколько писем приходит футболисту.

«Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах»,

— отмечает юрист.

Реклама

8 октября Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили троих человек. Суд отправил игроков в СИЗО до 8 декабря.

Защищающая Кокорина и его брата Кирилла, который также оказался под стражей, адвокат Татьяна Стукалова недавно высказалась о ходе расследования. «По делу наступило затишье, надеюсь, не перед бурей.

Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по среднестатистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц.

Из содержания ходатайства следователя о заключении ребят под стражу также не усматривается, чем будут заняты эти 18 следователей по этому делу», — пишет Стукалова у себя в инстаграме.

Также юрист отмечает, что обвинение футболистов противоречит Конституции РФ.

«Пока мы имеем обвинение, в котором причинение побоев, квалифицированное ст. 116 УК РФ, усилено признаками административного проступка — мелкого хулиганства, но квалифицировано по ст. 213 УК РФ.

Тем более что диспозиция ст. 116 УК РФ уже сама по себе охватывает такой признак, как причинение побоев из хулиганских побуждений, поэтому идеальная совокупность составов преступлений отсутствует.

Иными словами, за совершение одного преступления ребят привлекают к уголовной ответственности дважды, что исключает Конституция РФ»,

— отмечает Стукалова.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал о том, в каких условиях футболисты находятся за решеткой.

«У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями»,

— начал правозащитник.

Также Мельников отметил, что у Мамаева и Кокорина есть шансы попасть в российскую сборную по футболу среди заключенных.

«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», — сказал Мельников.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал поведение Кокорина и Мамаева.

Как отметил итальянец, он был крайне шокирован, прежде всего, тем, что в данной истории фигурирует фамилия форварда сине-бело-голубых, который под его руководством стал одним из основных игроков сборной России.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма Mia!» — приводит слова итальянского специалиста сайт «Матч ТВ».

«У игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы.

И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться. Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось.

Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так!

Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!»

— заявил Капелло.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».