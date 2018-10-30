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Отрезали половой орган: в Бразилии зверски убили футболиста

В Бразилии после жестоких пыток убит футболист клуба «Сан-Паулу»

Бразильский футболист Даниэл Фрейтас twitter
Бразильский футболист Даниэл Фрейтас
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24-летнего бразильского футболиста Даниэла Фрейтаса жестоко убили в лесу недалеко от города Куритиба. Незадолго до смерти спортсмена пытали — голову практически отделили от туловища, а также отрезали половой орган. Права на игрока принадлежали одному из самых популярных клубов страны «Сан-Паулу».

В Бразилии произошло по-настоящему зверское убийство футболиста. 24-летний полузащитник Даниэл Фрейтас был застрелен в лесу. Полиция обнаружила на его теле следы многочисленных пыток.

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Тело игрока обнаружили на выходных в чаще леса недалеко от города Куритиба, который расположен в штате Парана на юге страны. Работники правопорядка раскрыли несколько деталей преступления.

Как следует из отчета полиции, спортсмена затащили вглубь леса на 30 метров и убили из огнестрельного оружия. Судя по всему, смерть футболиста была болезненной.

Полиция обнаружила на теле многочисленные порезы — голова была практически отделена от туловища. Также футболисту отрезали половой орган.

«Мы занимаемся проверкой его места жительства, после этого восстановим картину того, что могло произойти. Совершено жестокое преступление, кто бы это ни сделал, был в ярости. Его смерть не была легкой», – заявил суперинтендант Эдимилсон Перейра в эфире бразильского радио Banda B.

Мотив убийства пока неизвестен. Однако версию ограбления местные правоохранительные органы исключили.

Права на футболиста принадлежат бразильскому гранду «Сан-Паулу». Клуб на официальном сайте и в социальных сетях выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Даниэл Фрейтас в этом сезоне выступал за клуб второго по силе дивизиона Бразилии «Сан-Бенто». Команда является крепким середняком чемпионата и занимает в сводной турнирной таблице 12-е место из 20-ти коллективов.

На заре карьеры футболисту пророчили большое будущее. Его даже сравнивали с главной звездой сборной Аргентины Лионелем Месси. Отсюда и прозвище — Даниэл Месси.

Игрок был лидером «Сан-Пауло», однако все испортила травма крестообразных связок колена. Полузащитник долго восстанавливался, ему было проведено две операции, однако выйти на прежний уровень он так и не смог. В нынешнем сезоне за клуб из второго дивизиона он провел всего лишь два матча.

В середине июля 2018 года кровавая драма разыгралась в Буэнос-Айресе. Жертвой стал футбольный вратарь Факундо Эспиндола, известный по выступлениям за «Альмагро» в низших лигах Аргентины. Момент преступления был зафиксирован камерами наружного наблюдения. Все случилось около одного из городских баров. Эспиндола мирно беседовал с друзьями, когда возле них остановилась машина, и из нее посыпались оскорбления.

После того, как 25-летний спортсмен начал драку с обидчиком, тот достал нож и ударил вратаря лезвием в грудь.

Получивший тяжелое ранение Эспиндола сумел пройти еще порядка ста метров и упал. Экстренные меры, произведенные на улице, ни к чему не привели. Преступник со своим сообщником скрылись, а пострадавший погиб. Точные причины конфликта пока не известны.

Убийства футболистов для Южной Америки, к сожалению, не редкость. 1 июня в колумбийском городе Кали погиб нападающий местного футбольного клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда.

Преступление было совершено в доме другого игрока — колумбийца Кристиана Борхи, который выступает за мексиканский клуб «Толука».

Преступник пробрался в дом, где в это время отдыхали несколько футболистов, и стал выяснять со спортсменами отношения. Стражи порядка отмечают, что причиной конфликта преступника и Пеньяранды стала женщина.

В какой-то момент неизвестный достал пистолет и произвел несколько выстрелов. 24-летний Пеньяранда был убит на месте, а его партнер по команде — полузащитник «Кортулуа» Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу.

«На вечеринке находилось несколько футболистов. В какой-то момент неизвестный мужчина перепрыгнул через ограду, а потом начал стрелять в игроков. Один из них был убит, а другой получил несколько пулевых ранений и доставлен в больницу. Мы предполагаем, что конфликт произошел из-за женщины», — приводит слова местного генерала полиции Уго Касоса RCN.

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