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«Никакого бокса»: UFC зовет Мейвезера на бой с Хабибом

В UFC рассказали о возможном бое Нурмагомедов — Мейвезер

Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях может состояться поединок между российский бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером. По его словам, бой пройдет исключительно по правилам ММА.

История о проведении исторического поединка между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером набирает новые обороты. То, о чем никто и не мог подумать еще в начале октября, имеет все шансы на существование. Об организации боя уже высказала глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, который также подчеркнул, при каких условиях встреча Нурмагомедова с Мейвезером-младшим может стать реальной.

«Если Мейвезер хочет драться, то пусть приходит и дерется. Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили. Этого достаточно»,

— цитирует Уайта портал TMZ.

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Глава UFC намекнул на бой американского боксера с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, который состоялся 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе. Напомним, что тот поединок за специальный пояс WBC Money Belt проходил по боксерским правилам и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.

После того боя американец, который в своей карьере одержал 50 побед во всех 50 поединках (27 — нокаутом), объявил об уходе с профессионального ринга. Однако через несколько месяцев Мейвезер объявил о намерении провести бой-реванш с Макгрегором и даже был готов сразиться по правилам ММА. Некоторое время американский боксер тренировался в октагоне, а его менеджер утверждал о проведении переговоров с UFC.

Впрочем, дальше разговоров дело не продвинулось, а Макгрегор после скандального эпизода с нападением на автобус с бойцами UFC, среди которых находился Нурмагомедов, отбыл наказание в виде выполнения общественных работ и посещения лекций по управлению гневом, а затем вернулся в Абсолютный бойцовский чемпионат.

Первым боем ирландца после возвращения в UFC стал поединок против Хабиба, который состоялся в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе.

Противостояние завершилось досрочной победой россиянина в четвертом раунде после удушающего приема сзади.

Сам Макгрегор после поединка выразил желание провести реванш, тогда как сторона Нурмагомедова исключила данный вариант. Вскоре непобежденный российский чемпион UFC в легком весе в шутливой форме рассказал о намерении встретиться на ринге с Мейвезером и даже предположил, где может состояться исторический поединок.

«Встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное, что в углу будет мой отец. В Москву виза ведь не нужна. Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит в боксерском бою?» — написал Нурмагомедов у себя в инстаграме.

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Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу? #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Более того, российский бизнесмен, основатель проекта The Money Team Russia Тимофей Кургин поделился информацией о том, что Мейвезер-младший возобновил переговоры по подписанию контракта с UFC ради боя с Хабибом.

«Знаю, что Флойд ведет переговоры с UFC. Если они подпишут контракт, то, я думаю, в нем будет больше, чем девятизначная сумма.

Прямо сейчас Хабиб не может продавать свои бои настолько же хорошо, как Конор. Но популярность Хабиба в мире растет быстро. Бой между Флойдом и Конором принес более $600 млн. Если бой Хабиба принесет хотя бы половину этой суммы, то уже неплохо.

Конечно, в мире Флойд более известен, но Хабиб — российский боец, который только что выиграл исторический бой. Думаю, в нашей стране Хабиб намного популярнее», — цитирует бизнесмена RT.

Вместе с этим менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз заинтриговал поклонников ММА «большими новостями», не уточнив, о чем именно идет речь.

«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», — говорится в сообщении менеджера Хабиба в твиттере.

Впрочем, после этого в сети появилась информация о следующем возможном сопернике Нурмагомедова, и им оказался вовсе не Мейвезер.

По информации Frujuice Athletics, UFC намерен организовать бой Хабиба против бывшего обладателя титулов в полусреднем и среднем весе Жоржа Сент-Пьера.

В активе Нурмагомедова 27 боев, в которых он не потерпел ни одного поражения. Сент-Пьер в своей карьере провел 28 поединков, 26 из которых завершились победой канадского бойца.

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