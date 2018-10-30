Пока не поздно: «Реал» уволил Лопетеги

Руководство мадридского «Реала» приняло решение расторгнуть контракт с Хуленом Лопетеги и отправить его в отставку с поста главного тренера команды. Причиной этому стали неудовлетворительные результаты «сливочных» в новом сезоне.

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«Это тщательно взвешенное решение принято, чтобы изменить динамику выступлений первой команды, пока все цели нынешнего сезона остаются достижимыми. Совет директоров понимает, что

существует огромное несоответствие между качеством игроков «Реала» — а восемь из них были номинированы на «Золотой мяч», что является беспрецедентным случаем в истории клуба — и текущими результатами»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Реала».

В клубе также поблагодарили Лопетеги за совместную работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера мадридцев назначен аргентинский специалист Сантьяго Солари, который ранее руководил второй командой «Реала» — «Кастильей». К своим обязанностям он приступит сегодня, 30 октября.

Как сообщает известная испанская газета Marca, руководство «сливочных» предоставит Солари испытательный срок на две недели. За это время 42-летний аргентинец, работающий в системе «Реала» с 2013 года, может убедить боссов клуба в своей профпригодности и занять должность главного тренера. В этот период столичной команде предстоит провести четыре матча, ближайший из которых состоится уже 31 октября в 1/16 Кубка Испании против «Мелильи».

При этом ряд СМИ также активно распространяли информацию о том, что основным кандидатом на должность рулевого в «Реале» является итальянский специалист Антонио Конте, ранее работавший в туринском «Ювентусе» и лондонском «Челси».

Однако, по данным Football Italia, руководство «сливочных», вероятно, не станет заключать контракт с итальянцем.

Сообщается, что Конте требует заключения долгосрочного заключения, что не устраивает совет директоров «Реала». Приоритетным вариантом остается подписание полноценного контракта с Солари.

Что касается Лопетеги, то он выступил с обращением в адрес команды, руководства и болельщиков клуба, поблагодарив их за поддержку.

«После решения, принятого советом директоров «Реала», я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо также игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за их старания в течение этого времени. И, конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю им наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — приводит слова испанца портал FourFourTwo.

Интересно, что, по данным Marca,

Лопетеги откровенно пообщался с игроками «Реала» еще после матча с «Барселоной», якобы завершив свой монолог словами «прощаюсь с вами, на всякий случай».

Кроме того, 52-летний специалист стал вторым в списке тренеров «Реала» по наименьшему количеству матчей, проведенных в качестве наставника команды.

14 - Since 1929, the only Real Madrid manager to manage fewer games in all competitions than Julen Lopetegui (14) was Jose Antonio Camacho in 2004 (6). Sacked. pic.twitter.com/tlxXiD2BLW — OptaJose (@OptaJose) 29 октября 2018 г.

Под руководством Лопетеги мадридцы провели всего лишь 14 матчей. Меньше всех «Реалом» руководил только Хосе Антонио Камачо, который в 2004 году возглавлял «королевский клуб» в течение шести матчей.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Реал» 14 июня этого года, а за день до этого расторг контракт с Федерацией футбола Испании. Тогда национальная сборная лишилась главного тренера за день до старта чемпионата мира — 2018, где испанцы в итоге выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв команде России (1:1; 3:4 по пенальти).

В настоящее время «Реал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 14 очков. В десяти матчах «сливочные» одержали четыре победы и столько же раз проиграли, дважды сыграв вничью. В Лиге чемпионов мадридский клуб возглавляет группу G, в трех встречах потерпев одно поражение — от московского ЦСКА (0:1).

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