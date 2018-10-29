«Забить «Рубину» — достижение»: «Спартак» не взял Казань

Матч между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшийся вечером последнего понедельника октября, вызвал особый интерес еще сутками ранее. Во многом благодаря красно-белым. После тяжелой выездной игры в Лиге Европы против шотландского «Рейнджерс» (0:0) москвичи добрались до Казани далеко не в самом боеспособном состоянии.

На встречу с «Рубином» неожиданно не приехали полузащитник Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано, которые получили повреждения в еврокубковом матче в Глазго.

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В итоге «Спартак» улетел в столицу Татарстана лишь с одним номинальным нападающим: либерийцем Сильванусом Нимели, выступающий за фарм-клуб красно-белых в Олимп — ФНЛ. Кроме того, на игру с «Рубином» был заявлен и капитан москвичей Денис Глушаков, которому фанаты «Спартака» устроили особый прием перед матчем.

На предматчевой разминке болельщики команды гостей выкрикивали лозунги оскорбительного характера в адрес Глушакова, который, по их мнению, является одной из причин увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

Впрочем, временно исполняющий его обязанности испанец Рауль Рианчо не включил ни опытного полузащитника, ни 20-летнего африканского нападающего в стартовый состав, однако игровой схемой все же удивил.

Так, поначалу казалось, что «Спартак» выйдет на игру с «Рубином» в три центральных защитника: Илья Кутепов — Сальваторе Боккетти — Георгий Джикия. Но итальянец был выдвинут на позицию опорного полузащитника, где не играл еще… со времен выступления за «Рубин» (Боккетти был футболистом казанцев с 2010 по 2012 годы. — «Газета.Ru»). Кроме того, у «Спартака» не было и четко выраженного центрального нападающего — данную роль поочередно брали на себя Ивелин Попов и Софьян Ханни.

Интересно, что с проблемы в атаке испытывали и хозяева поля. Причем появились они буквально за полчаса до начала игры.

На разминке главный форвард «Рубина» Сердар Азмун столкнулся с партнером по команде Павлом Могилевцем. Оба футболиста получили рассечения, в результате чего им были наложены швы. Встречу со «Спартаком» Азмун и Могилевец были вынуждены пропустить.

Игроки нашей команды Сердар Азмун и Павел Могилевец получили повреждения после столкновения на тренировке перед матчем #РубинСпартак.



Обоим футболистам были наложены швы. О сроках их восстановления будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/JFQJ1bI7tD — «Рубин» Казань (@fcrk) 29 октября 2018 г.

В результате позицию центрального нападающего занял Дмитрий Полоз, а под ним расположились активные Вячеслав Подберезкин и Хорен Байрамян.

Первый тайм прошел достаточно ровно с небольшим перевесом красно-белых во владении мячом. Ни те, ни другие не создали у ворот команды соперника ни одного по-настоящему опасного и голевого момента и даже не смогли довести дело до удара в створ ворот. Единственное, чем запомнились первые 45 минут игры — желтыми карточками Дмитрия Комбарова и Софьяна Ханни, а также эффектным «финтом Зидана» в исполнении молодого полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, который на своей половине поля разобрался сразу с тремя игроками казанцев.

Все самое интересное развернулось уже во второй половине встречи. Первую треть второго тайма себе в актив записали хозяева поля, полностью доминируя над соперником. Голевой момент имел Полоз после классного заброса из глубины, однако переиграть голкипера «Спартака» Александра Максименко игрок «Рубина» не сумел.

Максименко вовремя вышел из ворот, сблизившись с Полозом, и не дал тому нанести четкий удар. На добивании подоспел Байрамян, но и его удар был заблокирован вратарем красно-белых. Дежуривший на линии ворот Георгий Джикия опасность нейтрализовал, выбив мяч подальше.

После этого эпизода Рианчо внес коррективы в игру пока еще своих подопечных. Вместо Попова и Ханни на поле появились Нимели и Роман Еременко, которые существенно освежили атакующий потенциал гостей.

Именно при помощи Еременко и Нимели, а также активного Игнатова красно-белые сумели перехватить инициативу и прижали «Рубин» к собственной штрафной. И это дало свои плоды.

Чуть более чем за 10 минут до конца матча Комбаров, получив мяч на левом фланге, выполнил подачу в штрафную, однако защитник казанцев Виталий Устинов сыграл рукой, и арбитр указал «на точку».

К мячу подошел сам Комбаров и уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря «Рубина» Ивана Коновалова по разным углам.

Казалось, что «Спартак» свое дело сделал и уже был готов увезти из Казани драгоценные три очка, однако тренерского гения «включил» и Курбан Бердыев.

На второй добавленной к основному времени матча минуте главный тренер «Рубина» выпустил на поле вместо Байрамяна высокого защитника Егора Сорокина, который отметился первым же касанием.

22-летний уроженец Санкт-Петербурга сразу же отправился в чужую штрафную на угловой и точным ударом головой пробил в дальний угол ворот. 1:1.

Столь важное и результативное действие прокомментировал после игры и сам Бердыев.

«Уже было видно, что мы оказываем давление, но немного не хватало игры вверху в конечной стадии атак. Поэтому приняли решение выпустить Сорокина. Закономерна ли ничья? Когда хорошо играешь, имеешь много моментов и в итоге ничья, то, наверное, какой-то осадок есть. Хотя я ребятам благодарен, что играют до конца. Сегодняшний матч тому подтверждение», — заявил главный тренер «Рубина» в эфире телеканала «Матч Премьер», отметив, что удовлетворен игрой своей команды, но не результатом.

Эмоциями поделился и автор гола.

«Нужно было выйти и побороться впереди. Эмоции — самые положительные. Выйти на 90-й минуте и забить первым касанием — думаю, такое вообще редко случается. Повезло, что это был я. Доволен, но хотелось бы, чтобы выиграли, поскольку играли дома. Мне сказали: выйди, поборись, а если будет возможность, то забей. Я забил.

Объективный ли результат — 1:1? Игра была равная. В целом особо моментов у «Спартака» не было, и мы тоже не блистали моментами. Мы могли как выиграть, так и проиграть. В итоге ничья»,

— сказал Сорокин в эфире программы «8-16».

Рианчо же в послематчевом интервью выразил мнение, что ничейный результат против казанцев является справедливым итогом.

«Мы проделали большую и сложную работу, забили «Рубину» дома. Все знают, что эта команда прекрасно организована в обороне, дома очень мало пропускает. Нам удалось забить, и я считаю это хорошим достижением. Мы хорошо отработали конец второго тайма, прижали «Рубин» к их воротам, но в самом конце пропустили курьезный гол со стандарта. Мы сыграли вничью — значит, это справедливо. Ничего более», — сказал испанский специалист.

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» не смог не отметить игру Игнатова, который заметно выделялся во встрече с «Рубином». По мнению Рианчо, 18-летний полузащитник в скором времени будет заслуживать вызова в сборную России. Также испанец, который на посту рулевого красно-белых не проработал и недели, заявил о необходимости создания единого коллектива.

«Ему 18 лет, но в ближайшее время он станет одним из основных центральных полузащитников сборной. Мы стараемся раскрыть его потенциал. Я утверждаю, что при мне в команде будут играть только мужики, только спартаковцы. Я не обращаю внимания не фамилии и прошлые заслуги тех или иных игроков. Кто хорошо работает, будет играть. А кто не работает — не будет. Не знаю, сколько здесь пробуду, но пока я здесь, то буду справедливым.

Обращаюсь ко всем спартаковцам: я хочу, чтобы вы поняли, что у всех, кто играет или болеет за «Спартак», течет красно-белая кровь. Мы все родственники, получается. Но не все семья. И мы должны ею стать»,

— подчеркнул Рианчо.

После 12-го тура РПЛ «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. «Спартак» с таким же количеством баллов занимает шестое место, опережая казанцев по общему количеству победу (5 против 4).

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