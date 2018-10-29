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Из СИЗО в инстаграм: Мамаев подает в суд из-за интимных фото

Хакеры опубликовали интимные фотографии Мамаева с женой

Павел Мамаев и его жена Алана Твиттер
Павел Мамаев и его жена Алана
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и его жена Алана подверглись атаке хакеров. Киберпреступники взломали аккаунт супруги футболиста в инстаграме, откуда добыли интимные фотографии и видеозаписи. Мамаев, находящийся в данный момент в СИЗО, подал заявление в прокуратуру по факту шантажа и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Хакеры опубликовали фотографии и видеоролик интимного содержания с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и его супруги Аланы. Отмечается, что преступники взломали инстаграм жены игрока. Хавбек «быков» намерен обратиться в прокуратуру по факту вымогательства, о чем рассказал его правозащитник Игорь Бушманов.

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«В связи с такими публикациями есть основания для обращения в правоохранительные органы по факту совершения ряда преступлений, в том числе и вымогательство, и нарушение неприкосновенности частной жизни», — начал юрист.

«Сейчас подано заявление по всем этим фактам, и, соответственно, надеюсь, правоохранительные органы оперативно среагируют и установят лица, которые совершают данные противоправные действия», — приводит слова Бушманова радиостанция «Говорит Москва».

Откровенные снимки были опубликованы хакерами во взломанном инстаграме актрисы Марии Горбань, который насчитывает почти 1 млн подписчиков.

Помимо четы Мамаевых, жертвами взломщиков стали актриса Юлия Ковальчук, бизнесмен Дмитрий Якубовский и его жена Валерия, а также бывшая участница «Фабрики звезд» Мария Вебер.

На фотографиях, которые принадлежат Мамаеву с супругой, изображена оголенная женская грудь и часть тела мужчины. А на видеоролике под названием «Павел и Алана Мамаевы. Домашние видео, старые эскортные переписки» супруга футболиста снимает обнаженную филейную часть Мамаева, стоящего к камере спиной. Игрок бреет усы и бороду в ванной комнате, после чего поворачивается к жене — по-прежнему голый.

На данный момент администрация социальной сети удалила снимки, однако они до сих гуляют по интернету.

Ранее Алана Мамаева заявляла, что с ней связались злоумышленники и шантажируют ее, требуя деньги за фотографии.

Хакеры обещали опубликовать компромат, если супруга футболиста не заплатит им.

Мамаева отказалась выполнять условия киберпреступников, после чего интимные фото оказались на всеобщем обозрении. Любопытно, что Мамаев обратился в правоохранительные органы Краснодара по факту шантажа, однако ему отказали в возбуждении дела.

Защита игрока предполагает, что шантаж и последующая публикация материалов — дело рук одних людей.

«Ранее уже такое заявление подавалось в правоохранительные органы Краснодара, но, к сожалению, было отказано в возбуждении уголовного дела. Здесь присутствует корыстный умысел. В любом случае, уголовная ответственность за эти действия законом предусмотрена, и она должна последовать», — подчеркнул Игорь Бушманов.

Мамаев в данный момент находится под стражей в СИЗО №2 «Бутырка» по решению Тверского суда Москвы. Напомним, что 8 октября полузащитник «Краснодара» и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в сопровождении компании друзей с размахом отметили десятилетие своей дружбы. Ранним утром футболисты устроили две драки в центре Москвы. Сначала игроки избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а чуть позже напали на главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.

Мамаеву, Кокорину и его 19-летнему брату Кириллу, а также еще одному фигуранту дела Александру Протосавицкому предъявлены обвинения по двум статья — «Хулиганство» и «Побои».

В следственном изоляторе они пробудут как минимум до 8 декабря.

После скандала с участием футболистов появились слухи, что Алана Мамаева подала на развод. Известно, что в семье игрока существовали определенные разногласия. Однако супруга Мамаева опровергла появившуюся информацию, заявив, что не собирается разводиться с Павлом.

«Я не подавала заявление на развод! Пожалуйста, не нужно писать от моего имени!» — обратилась Мамаева в инстаграме к своим подписчикам.

Пока Мамаев и Кокорин скучают в СИЗО, наверное, не осталось людей, которые еще не прокомментировали выходку футболистов. Не осталась в стороне даже фигуристка Елизавета Туктамышева.

По ее мнению, то, что сделали Мамаев и Кокорин — «не мужской поступок».

«Если ты публичная личность и уважающий себя спортсмен, нельзя поступать подобным образом. Это не мужской поступок. Никогда не понимала тех, кто так легко и просто распускает руки.

Если уж это все случилось, то нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из ситуации достойно. Публично, не по бумажке, извиниться для начала», — цитирует спортсменку Sport24.

В «Бутырке» Мамаев и Кокорин находятся в общих камерах, куда были переведены после двухнедельного пребывания в карантинном отделении. Оба игрока имеют доступ к тренажерному залу, где сыро и капает вода, но есть мяч, а также могут посещать библиотеку и смотреть телевизор. Футболистам приходят множественные письма со словами поддержки, на которые Мамаев и Кокорин исправно отвечают и через адвоката благодарят всех болельщиков за добрые слова.

Суд отклонил апелляции игроков с прошением освободить их из СИЗО под домашний арест или под залог. Следующее слушание по делу пройдет 8 декабря.

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