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«Я не хочу драться»: Хабибу нашли новую жертву

Нурмагомедов может покинуть легкий дивизион UFC

Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер Инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, анонсировал «большие новости» по развитию дальнейшей карьеры спортсмена. Поклонники логично связали это с возможным поединком против боксера Флойда Мейвезера, но еще большую неразбериху в ситуацию внес фотограф Нурмагомедова.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время может объявить решение о своей дальнейшей карьере. На это намекнули менеджер Орла Али Абдель-Азиз и официальный фотограф команды Нурмагомедова.

Абдель-Азиз в своем твиттере написал, что в скоро времени болельщиков Нурмагомедова ожидают «большие новости».

«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу»,

— гласит сообщение Али.

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Общественность предположила, что заявление Абдель-Азиза связано с возможным поединком Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера-младшего.

Напомним, что спортсмены несколько недель назад заявили в прессе о готовности провести бой. По каким правилам — остается загадкой до сих пор.

Непобежденный Мейвезер (50-0) весной 2018 года заявлял о намерении получить лицензию на проведение боев в смешанных единоборства. Не исключено, что боксера мотивировала победа над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Правда, тогда поединок прошел именно по боксерским правилам и завершился победой Флойда техническим нокаутом в десятом раунде. Этот бой стал вторым в истории по системе pay-per-view («плата за просмотр») и принес Мейвезеру гонорар в размере $100 млн.

Бой с набравшим популярность Нурмагомедовым солидно пополнил бы кошелек Флойда. Пройди он по правилам MMA — у Мейвезера не будет шансов; по правилам бокса — упадет Хабиб.

Но при любом раскладе оба спортсмена получат несусветные деньги, которые они не смогут заработать в своем виде спорта.

Друзья и коллеги Нурмагомедова и Мейвезера решительно отговаривают своих товарищей менять вид спорта.

«Это безумие, Хабибу лучше этого не делать, только разве что за большие деньги. Наши с ним взаимоотношения не имеют значения в этом вопросе, Мейвезер побьет его. Но Хабиб слишком крепок, чтобы отправить его в нокаут, поэтому Флойд будет избивать его все 12 раундов, а это очень плохо», — заявил большой друг Нурмагомедова Даниэль Кормье, хозяин тяжелого и полутяжелого дивизионов UFC.

Несмотря на огромный ажиотаж вокруг Хабиба и Флойда, официальный фотограф команды Нурмагомедова сделал непрозрачный намек на не менее фантастическое развитие событий — поединок Орла с полусредневесом Жоржем Сен-Пьером.

«Вы готовы к этому? Хабиб — ЖСП», — написано в инстаграме frujuice_athletics под совместной фотографией Хабиба и Сен-Пьера.

34-летний Сен-Пьер (26-2) — канадский мастер боевых искусств, в UFC выступает с 2004 года. В своей карьере он завоевывал чемпионские пояса как в полусреднем весе, так и в среднем.

Защищал титул хозяина полусреднего дивизиона девять раз — все попытки были успешными.

В ноябре 2017 года канадец перешел в средний вес и сразу получил титульный бой против Майкла Биспинга, победив англичанина сабмишеном. Позднее канадец утратил пояс из-за невозможности провести защиту. Уже на протяжении года экс-чемпион испытывает проблемы с язвенным колитом, из-за чего не спешит возвращаться в клетку. На данный момент он является пятым номером рейтинга pound-for-pound (лучшие бойцы вне зависимости от веса).

«Большая проблема для меня – симптомы колита. Я должен прекратить принимать лекарства. Как только дозы снизятся до соответствующего уровня, то я приму решение. В данный момент я не готов подписывать сделку. Психологически я не хочу драться», — рассказал Сен-Пьер в интервью ESPN.

Физическая и психологическая форма у ЖСП далека от идеала, в чем он сам и признался. Но при этом канадец подчеркнул, что не хочет возвращаться в октагон для боя претендентов. Сен-Пьер – опытный ветеран, и драться он готов только за титул.

Его цель в UFC — именно Нурмагомедов.

«Меня интересует то, что я могу быть в чем-то первым. То, что считается невозможным, когда люди будут сомневаться во мне. Хабиб — великий чемпион. На данный момент я не знаю бойца, обладающего лучшим наследием, чем он», — сказал Сен-Пьер.

Команда Нурмагомедова неоднократно изъявляла желание встретиться в октагоне именно с Сен-Пьером.

«Не думаю, что UFC решится дать Жоржу еще раз сразиться за титул чемпиона. Но, возможно, кто-то из его команды или он сам обратятся к UFC по поводу боя в промежуточном весе. Потому что титул чемпиона UFC компания не решится ставить на кон. Если он хочет драться с Хабибом, то ему нужно прийти и сказать, что он хочет драться с Хабибом в промежуточном весе. Потому что просто невозможно, чтобы UFC вновь ему дала титульный бой. Ведь все знают, что он теперь игрок одного боя», — сказал менеджер Хабиба Абдель-Азиз.

После победы Хабиба над Макгрегором на UFC 229 вариантов продолжения карьеры у Орла было множество: реванш с Конором (эту возможность сразу отбросила сторона Хабиба), защита против Тони Фергюсона, бой с Мейвезером в порядке бреда и переход в другой вес. Поединок с Сен-Пьером как раз относится к последнему случаю.

Хабиб совершенно точно сделает перерыв как минимум на шесть месяцев. За это время ему по силам сделать вес до 77 кг для перехода в полусредний дивизион. Но Сен-Пьер – крупный полусредневес, имеющий за своей спиной опыт и в среднем весе. В физическом плане он куда более вариативный, чем Хабиб, всю карьеру в UFC выступающий в легком дивизионе.

Даже учитывая очень натянутые регалии Сен-Пьера и его непонятное физическое состояние, для Нурмагомедова бой с одним из самых титулованных бойцов UFC однозначно станет большим шагом вперед. Непонятно только, что собирается делать промоушен и Дана Уайт с Тони Фергюсоном, которому он уже пообещал привезти Хабиба. И куда девать седьмого номера pound-for-pound Тайрона Вудли, хозяина полусредневесов. 36-летний Тайрон уже четырежды подтверждал статус самого сильного бойца дивизиона. В последний раз – 8 сентября, когда он сабмишеном забрал победу у Даррена Тилла, заставив англичанина забыть о титуле и отправив его готовиться к переходу в средний вес.

Бой Нурмагомедова и Сен-Пьера вполне вероятен.

Он принесет Уайту куда больше PPV, чем поединок Хабиба и Фергюсона.

«Тони не из тех бойцов, которые показывают высокие результаты с финансовой точки зрения. Лично я считаю, что бой с ним станет одним из самых простых боев для Хабиба», — заявил Али Абдель-Азиз.

Напомним, что по итогам драки на UFC 229 Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) завела в отношении Нурмагомедова дело, решение по которому озвучит в декабре.

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