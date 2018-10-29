Провал по-королевски: почему «Реал» не заиграл при Лопетеги

Хроника провала

Мадридский «Реал» провалился в «Эль Класико» на «Камп Ноу», потерпев поражение со счетом 1:5 от «Барселоны», в составе которой даже не было сломавшего руку Лионеля Месси.

Это поражение стало для «Реала» четвертым в пяти последних матчах чемпионата Испании, причем уже пять игр кряду «королевский клуб» не знает вкуса побед в Примере, лишь раз сумев сыграть вничью с «Атлетико» (0:0).

Кроме того, на этом отрезке случилось еще и фиаско в игре с ЦСКА в Москве в Лиге чемпионов (0:1).

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Испанская пресса сообщила, что президент клуба Флорентино Перес планировал уволить Лопетеги еще после матча с чешской «Викторией» (2:1) в середине неделе, но его отговорили, чтобы не нагнетать обстановку перед «Класико».

Теперь правление «Реала» должно собраться 29 октября в 21.00 и определить судьбу наставника. Ожидается, что Лопетеги будет отправлен в отставку, в ближайшей игре на Кубок командой будет руководить бывший футболист «сливочных» и нынешний тренер «Кастильи» (молодежный состав) Сантьяго Солари.

Ну а после этого бразды правления мадридцами примет уволенный перед нынешним сезоном из лондонского «Челси» Антонио Конте, который уже прервал свой отпуск в Египте и вылетел в столицу Испании.

Невезение и ошибки

Период управления «Реала» Хуленом Лопетеги получился очень коротким и скомканным. Уже само назначение специалиста в клуб прошло ужасно.

Возглавлявший тогда сборную Испании тренер продлил контракт с федерацией футбола страны весной, однако затем неожиданное решение об уходе из «королевского клуба» принял выигравший со «сливочными» три Лиги чемпионов подряд Зинедин Зидан.

Флорентино Перес оперативно договорился с Лопетеги о начале работы после мундиаля, а объявление «Реал» сделал за три дня до начала турнира.

Такое решение было принято, чтобы оградить специалиста и игроков национальной команды от слухов и пересудов, но эффект получился обратным. Раздраженный президент испанской федерации принял быстрое решение уволить Лопетеги, и за два дня до стартового матча испанцев команда осталась без главного тренера.

Таким образом, специалист, при котором испанцы не проигрывали 18 матчей подряд, лишился возможности поработать со сборной на чемпионате мира, но сразу приступил к своим обзанностям в «Реале».

Лопетеги досталась команда, где-то даже пресытившаяся победами и лишившаяся Криштиану Роналду, но наставника это не смущало.

Он, засучив рукава, принялся трудиться над построением игры в своем фирменном стиле – позиционный футбол с постоянным прессингом, что было не свойственной мадридцам в последние годы.

Поначалу все шло неплохо, и «сливочные» побеждали, возглавляя таблицу чемпионата Испании вместе с «Барселоной», однако затем в дело вмешались несколько факторов, главным из которых были травмы ведущих игроков.

Отсутствие полноценной предсезонки у участников чемпионата мира, разговоры героя мундиаля Луки Модрича об уходе в «Интер», длившиеся все лето, и невезение в матчах – всего лишь небольшие проблемки.

А вот потери Гарета Бэйла, Марсело и Дани Карвахаля, особенно одновременно, лишили Лопетеги ключевых опций при построении своего стиля футбола, и тогда «Мадрид» забуксовал.

Впрочем, все это не имеет особого отношения к «Класико», поскольку в преддверии него специалист располагал практически оптимальным составом (за исключением Карвахаля), но решил сыграть осторожно, отказавшись от своего стиля, и был бит по всем статьям.

Отсутствие прессинга со стороны игроков «королевского клуба» позволило «Барселоне» забить быстрый гол, совершив перед этим 30 точных передач подряд, что уничтожило план Лопетеги и ввергло в хаос его команду, часть которой стала прессинговать, в то время как другие игроки остались верны изначальной стратегии.

В итоге во второй половине наставник изменил схему и сыграл максимально агрессивно, но вместе с тем и авантюрно. Один мяч его подопечные отквитали, но другие моменты не реализовали и были наказаны третьим голом.

Когда же Лопетеги пошел ва-банк, сделав максимально атакующие замены, «Барселона» провела еще два мяча, установив на табло унизительные 1:5, несмотря на превосходство мадридцев по ударам (15-13).

Сам главный тренер все прекрасно понял и, по сообщениям испанских журналистов, прямо в раздевалке «Камп Ноу» уже попрощался со своими игроками, активно поддерживавшими его все последние недели в прессе.

Новая метла

Теперь ни у кого уже не остается сомнений в грядущей отставке Лопетеги и назначении на его должность Антонио Конте, прекрасно зарекомендовавшего себя в «Ювентусе» и сборной Италии и неоднозначно – в «Челси».

Прибыв два с лишним года назад в столицу Англии, итальянский специалист сходу выиграл Английскую премьер-лигу, причем в доминирующем стиле.

Однако затем начались проблемы. Конте поссорился с нападающим Диего Костой, отправив одному из героев чемпионского сезона эсемеской информацию о том, что не рассчитывает на него.

Также Антонио явил достаточно склочный характер во взаимоотношениях со спортивной дирекцией «синих» и в итоге не получил в свое распоряжение тех игроков, которых просил приобрести.

Лондонцы провели очень средний сезон, быстро выпав из борьбы за чемпионство, хотя и достаточно спокойно пробились в Лигу чемпионов, а руководство «Челси» уволило наставника летом (тоже весьма некрасивым образом), вызвав при этом облегчение многих игроков.

В частности, вездесущие испанские журналисты уже написали, что пришедший как раз из «Челси» в «Реал» Тибо Куртуа уже пожаловался новым партнерам на возможное назначение итальянца. Конте – действительно достаточно сложный человек, найти общий язык с которым бывает просто не всем, тем более когда речь идет об избалованных звездах «Реала».

Итальянец является тактическим гением, но проблема в том, что его идеи не слишком сочетаются с тем футболом, который приносил успехи «королевскому клубу».

Более того, в «Реале» добивались успеха в последние годы как раз более мягкие специалисты, которые, быть может, не были так подкованы тактически и не перегружали футболистов схемами, зато находили с ними идеальное взаимопонимание и заставляли биться за себя изо всех сил.

Что ж, грядущее назначение Конте абсолютно точно откроет новый этап в жизни самого титулованного клуба мира. Вопрос только, насколько он будет успешным и долгим.

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